DREPT: Knivdrapet skjedde ved Circle K nær Danmarksplass. Den fornærmede ble erklært død på akuttmottaket på Haukeland sykehus klokken 22.20 fredag kveld. Foto: Harald Vikøyr / VG

Politiet om metode etter knivdrap: – Det er klart at dette kan se stygt ut

BERGEN/OSLO (VG) Politiet forteller om de dramatiske minuttene etter knivdrapet i Bergen, da drapsofferet ble fraktet til sykehus med metoden «load and go».

Fredag kveld ble Said Bassam Chataya (28) knivdrept ved en bensinstasjon i Bergen, i forbindelse med et masseslagsmål. 12 personer er pågrepet av politiet i forbindelse med slagsmålet, og tre av dem ble varetektsfengslet mandag. Ni personer er løslatt, og siktelsen mot disse er uendret.

VG kjenner til at politiet og sivile gikk sammen om å hjelpe Chataya inn i politibilen, som fraktet ham til sykehuset noen hundre meter unna.

Politiinspektør Tore Salvesen ved Vest politidistrikt forklarer til VG hvorfor politiet valgte en såkalt «load and go»-løsning, i stedet for å vente på ambulansen.

– Det er klart at dette kan se stygt ut, at politiet kommer og tar en som ligger på bakken og i anførselstegn hiver ham inn i en politivogn og kjører av gårde. Men hensikten med det vi kaller «load and go», er å redde liv. Da er det gjerne kritisk, og man teller sekunder, sier han.

Han forteller at det var en ambulanse-utdannet politibetjent i patruljen som rykket ut fredag. Dessuten hadde politibilen en såkalt cellevogn med plass til flere personer. Disse elementene var med på å underbygge avgjørelsen om en «load and go», ifølge Salvesen.

Chataya ble erklært død på akuttmottaket på Haukeland sykehus klokken 22.20 fredag kveld.

Samuel Massie: – Han var en gledesspreder

POLITIINSPEKTØR: Tore Salvesen i Vest politidistrikt. Foto: Annemor Larsen

Melding om slagsmål

Politiet ble første gang varslet om slåssingen klokken 21.29 fredag kveld, men da uten meldinger om skade eller gjenstander på stedet. Fire minutter senere kom meldingen om knivstikkingen, og 21.34 ble AMK varslet. Dette redegjorde politiet også for på en pressekonferanse mandag kveld.

Salvesen forteller at det gikk åtte minutter fra første melding om slagsmålet kom, til 28-åringen var på vei til sykehuset. Klokken 21.37 kvitterte AMK for «load and go» av den skadde.

– Noe stort raskere enn det tror jeg ikke det går an å gjøre det, sier Salvesen.

– Hva vet dere om bakgrunnen for og hendelsesforløpet i slagsmålet?

– Det er det vi holder på å undersøke. Noe av det viktigste å få svar på er hva som skjedde, hvorfor det skjedde og hvem som var involvert, sier han.

Videre forteller Salvesen at politiet vil invitere de pårørende til et informasjonsmøte.

Bistandsadvokat Arild Dyngeland skriver i en SMS til VG at han hverken kan eller ønsker å kommentere hendelsesforløpet.

Konflikt mellom siktet og offer

Under fengslingsmøtet ble det klart at den drapssiktede 21-åringen aksepterer varetektsfengslingen, men nekter straffskyld.

– Han innser at han har vært innblandet i en episode som har medført at en person han har en relasjon til, er død. Han forstår at dette vil påvirke både avdødes og hans familie, sa forsvarer Jørgen Riple etter fengslingsmøtet mandag.

Riple fortalte også at hans klient og drapsofferet hadde en konflikt før slagsmålet.

– Det har nok kommet frem at det har vært en uoverensstemmelse. At det skulle få et så tragisk utfall som dette her, det hadde nok ingen sett for seg.

Det er ifølge advokaten usikkert hvem som initierte masseslagsmålet som startet i undergangen på Danmarksplass – og fortsatte til Circle K-stasjonen vel 100 meter unna, hvor de fatale knivstikkene skjedde.

FORSVARER: Jørgen Riple, forsvarer for den drapssiktede 21-åringen, ankommer fengslingsmøtet, hvor politiet møtte bevæpnet. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Riple sier at 21-åringen har forklart for politiet hva han har gjort under sammenstøtet, men ikke hva andre har gjort.

Etter en risikovurdering valgte politiet å stille bevæpnet under de lukkede fengslingsmøtene mandag.

De to andre siktede som ble fremstilt for varetektsfengsling mandag krever seg løslatt. Den enes forsvarer Bjørn Aksel Henriksen sier til VG at hans klient mener han ikke kan holdes ansvarlig for hendelsen.