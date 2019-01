REFENGSLING: Frode Berg i Moskva byrett onsdag morgen. Han fremstilles for refengsling i påvente av at rettssaken mot han kommer opp. Foto: Arthur Bondar

Frode Berg-fengsling: Håper saken oversendes Riksadvokaten

INNENRIKS 2019-01-30T08:48:16Z

Bergs advokater håper dette blir det siste fengslingsmøtet før saken blir oversendt Riksadvokaten slik at rettssaken kan berammes.

Ola Haram Krimjournalist

Arthur Bondar (foto)

Publisert: 30.01.19 09:48

Han varetektsfengsles fram til 5. april, kommer det fram av en fersk kjennelse fra byretten i Moskva .

– Det vi har hørt er at saken oversendes til Riksadvokaten rett etter fengslingsmøtet, men dette vet vi ikke sikkert før den faktisk har blitt sendt, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG.

Frode Berg har sittet fengslet siden 5. desember 2017 etter at han ble pågrepet av FSB utenfor hotell Metropol i Moskva sentrum. Han er siktet for spionasje og risikerer en dom på mellom 10 og 20 års fengsel.

Frode Berg nekter straffskyld.

VGs fotograf på fengslingsmøtet sier Berg ser ut til å holde motet oppe og stilte spørsmål om det var noen nordmenn til stede under fengslingen. En fotograf som forsøkte å svare, ble bryskt avbrutt av en sint rettsbetjent.

Usikker på oppstart

Frode Bergs russiske advokat opplyste i romjulen at han trodde rettssaken mot Berg kunne starte en gang i Februar, men her er ingenting avklart enda.

Fikk besøk

Torsdag i forrige uke fikk den spionsiktede nordmannen ta imot biskopen Olav Øygard i det beryktede Lefortovo-fengslet i Moskva.

Han presiserer at han som prest har taushetsplikt om hva samtalen gikk ut på, men at han har blitt enig med Berg om å meddele følgende: At Berg ser frem til rettssaken, å komme fem til dette punktet, som han har ventet på i 13 måneder.

Jovial og omgjengelig

Biskopen sier at han kjenner Berg personlig:

– Han er jo en jovial og omgjengelig kar. Så da jeg var på bispevisitas i området, fulgt vi jo hverandre i fire-fem dager. Da blir man kjent.

– Hvordan var stemningen under møtet, er han optimist?

– Her må jeg forholde meg til taushetsplikten. Men han ser faktisk bedre ut enn på de første bildene fra fengslingsmøtene. Han var i uventet godt slag, sier biskop Olav Øygard til VG