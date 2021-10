KREVENDE TID: Fokuset på den siktede drapsmannen tilknytning til islam har vært ubehagelig, sier Senaid Kobilica, som er styrelederen for Muslimsk Dialognettverk.

Imam: Finner ingen spor av at Bråthen konverterte til islam

Muslimsk Dialognettverk opplevde det som ubehagelig og uforsiktig at drapssiktede Espen Andersen Bråthen ble fremstilt som konvertitt til islam. Informerte for å unngå spekulasjoner, svarer politiet.

Publisert: Nå nettopp

– Tiden ser ut til å vise at mye annet ligger bak ugjerningen, sier styrelederen for Muslimsk Dialognettverk (MDN), Senaid Kobilica, som representerer mer enn 30.000 muslimer.

Han er også sjefsimam i det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge.

Fredag reiste han til Kongsberg for å vise sin medfølelse og solidaritet med ofrene.

Der hadde han også et møte med ordfører Kari Anne Sand, han besøkte imamen i byens moské under fredagsbønnen og han hadde et gjensyn med Jonas Gahr Støre.

GJENMØTE MED JONAS: De møttes sist i 2011, da Senaid Kobilica forrettet i begravelsen til Utøya-offeret Bano Rashid. Da var Støre utenriksminister. Tiden nå minner dem begge om dagene etter 22. juli. I dag møttes de igjen på Kongsberg.

De to møttes sist i begravelsen til Utøya-offeret Bano Rashid, da Senaid Kobilica og sogneprest Anne Marit Tronvik samarbeidet om begravelsen på Nesodden, etter ønske fra familien.

Tronvik gjennomførte en tradisjonell kristen gravferd i kirken, mens Kobilica tok over på kirketrappen og gjennomførte en muslimsk seremoni ved graven.

– Møtene på Kongsberg vekket følelser og minner fra det som skjedde i dagene etter 22. juli. Folk vil gjerne sette ulike trosretninger opp mot hverandre, vi vil gjøre det motsatte, sier han.

– I hvilken grad er dere informert om at gjerningsmannen hadde konvertert til islam?

– Vi finner ingen tilknytning eller spor som viser at han har gjort det. Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved politiets opplysninger om akkurat dette, sier Kobilica.

SAMARBEID: Sogneprest Anne Marit Tronvik og Senaid Kobilica ledet begravelsen til Bano Rashid, som ble drept på Utøya, sammen.

Politiet opplyste tidlig i etterforskningen at Bråthen var en konvertitt til islam.

I 2017 erklærte Bråthen at han hadde konvertert til Islam, samtidig som han la ut en video på YouTube.

Politiet har tidligere mottatt bekymringsmeldinger om radikalisering, men ikke fra 2021. De fikk den siste bekymringsmeldingen i 2020: «Og det var bekymring over noe tid, men nøyaktig når den første kom, har jeg ikke oversikt over», sier politimesteren.

VG har omtalt at en barndomsvenn varslet politiet om Bråthen i 2017, og refererte til ham som «en tikkende bombe».

Bakgrunnen var at Bråthen samme år la ut en video der han erklærte seg som konvertitt.

Espen Andersen Bråthen skal noen få ganger ha oppsøkt Kongsbergs eneste moské, for fem år siden. Det forteller styreleder Oussama Tlili i Kongsberg Islamsk kultursenter til Aftenposten.

– Det foregår ofte en høytidelig seremoni i forbindelse med konvertering til islam. Vi har ingen opplysninger om at det skal ha skjedd, heller ikke noen spor som viser at gjerningsmannen har kunnskap om islam, sier Kobilica til VG.

Han har medfølelse med Oussama Tlili om har kjent det krevende å skulle svare journalister fra en rekke land om Espen Andersen Bråthens tilknytning til moskeen.

– Han har hatt det tøft denne uken og det føltes godt å oppleve den støtten Tlili opplever i sin egen by. Svært mange kom bort og hilste og snakket med ham i dag, sier Kobilica.

MØTTE ORDFØREREN: Imam Senaid Kobilica møtte Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand, sammen med representanter for samarbeidsrådet for tros- og livssyn på Kongsberg i dag.

Han mener nå at vi som storsamfunn, borgere og medmennesker må stå sammen i denne tiden.

– Gjerningsmannens handling kan ikke forsvares med hverken religiøse eller politiske argumenter. Vi fordømmer handlingene hans sterkt, sier imamen.

Politiet: – Ikke vektlagt i vår kommunikasjon

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt sier til VG at det har vært viktig for politiet med åpenhet i denne alvorlige saken, både av hensyn til ofrene, de skadde, de pårørende og for samfunnet generelt.

– Gjerningspersonen var kjent for politiet fra tidligere. For å unngå spekulasjoner knyttet til hva slags forhold han var kjent for, valgte vi derfor i en tidlig fase å informere om at det hadde vært bekymringer knyttet til radikalisering, og på spørsmål fra mediene ble det bekreftet at han hadde konvertert til islam, sier Sæverud.

POLITIMESTER: Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt. Her avbildet da han var politimester i Troms.

– For politiet er bekymringen knyttet til radikalisering viktig i etterforskningen for å kunne danne et bilde av et mulig motiv for handlingen. Det er ikke dermed sagt at dette er det eneste hypotesen vi jobber med som mulig motiv. Det at mistenkte er konvertitt har heller ikke vært vektlagt i vår kommunikasjon, fortsetter politimesteren.