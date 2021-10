FORSKJELL: Moderna-vaksinerte har mindre sjanse for å bli smittet.

FHI: − Du er bedre beskyttet med Moderna enn Pfizer

Har du fått Pfizer-vaksine, og ikke Moderna, har du større sjanse for å bli syk hvis du møter på coronaviruset.

Av Line Fausko

Publisert: Nå nettopp

– Du er bedre beskyttet med Moderna enn Pfizer, særlig mot delta-varianten. Det vil si at de som er vaksinert med Pfizer har større sannsynlig for å bli smittet og få mild sykdom, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

En mulig årsak er at Moderna har en tre ganger så høy dose som Pfizer.

I Norge er det flest folk som har fått Pfizer-vaksinen. Totalt er 6,2 millioner Pfizer-doser satt i Norge, mens det samme tallet for Moderna er 1,5.

FHI: Geir Bukholm er ansvarlig for vaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det er tidligere kjent at Moderna så ut til å beskytte bedre mot delta-varianten. Nå har det kommet mer data som bekrefter det samme.

At Pfizer-effekten faller mye, viser blant annet en ny studie fra Qatar, publisert i det anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine. Ifølge studien faller beskyttelsen mot smitte til 20 prosent etter et halvt år. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom og innleggelse holdt seg over 90 prosent.

Pfizer-vaksinen var den som ble rullet ut først i landet. Derfor er de fleste eldre og de i risikogruppene vaksinert med Pfizer. De fikk også et tre ukers intervall, og ikke seks uker, som senere har vist seg å gi lenger beskyttelse.

Eldre får Pfizer-booster

Generelt vet man at eldre får en lavere immunrespons enn unge friske, og mister raskere effekt enn yngre. Med andre ord er eldre som ble vaksinert tidlig med Pfizer nå ganske dårlig mot smitte og mild sykdom.

De over 65 år tilbys nå en tredje dose med Pfizer-vaksinen. FHI ønsket ikke å bruke Moderna som tredjedose nå fordi den ikke er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået EMA. Flere tusen Moderna-doser havnet tidligere i høst i søpla.

Vaksinesjefen understreker at begge vaksinene fungerer godt mot alvorlig sykdom og innleggelser. Derfor mener han det per nå ikke er mer aktuelt å gi Pfizer-vaksinerte under 65 år en tredje dose nå:

– Foreløpig er det ikke det, for det ser ut som både de som er vaksinert med Pfizer og Moderna har god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– Bør de som har fått Pfizer være mer forsiktige?

– Vi gir ingen differensierte råd for de som fullvaksinerte foreløpig iallfall. Da må vi ha mer data.

Derfor er den bedre

Helt konkret har Moderna 100 milligram (mg) RNA-virkestoff i dosen sin, mens Pfizer har 30 mg. Virkestoffet kommer inn i kroppen og får den til å produsere antistoffer som beskytter mot viruset og hindrer det i å få feste i kroppen.

Virolog Even Fossum ved Oslo Universitetssykehuset tror en mulig grunn til at Moderna-effekten varer lenger, rett og slett er fordi kroppen har produsert flere antistoffer fordi vaksinen er mer potent: Mer vaksine gir en mer omfattende immunrespons.

EKSPERT: Even Fossum er vaksineforsker ved Rikshospitalet og har doktorgrad i virologi.

Han presiserer også at Pfizer ser ut til å fungere veldig bra mot alvorlig sykdom. For mens det er meningen at antistoffene reduseres over tid, «består» hukommelsesceller, som vekkes til live når kroppen møter viruset.

Det er antistoffene som i stor grad beskytter mot at du i det hele tatt blir smittet: Har du nok antistoffer i kroppen så kan de stoppe viruset i nese og svelg før det får satt seg som en infeksjon i kroppen.

– Ville gått for Moderna

– Så er spørsmålet hvordan det opptrer i ulike alderstrinn – om forskjellen er så stor i yngre som eldre. Det ville kunne gi en bedre forståelse av hvem som bør få kraftigere vaksine.

Han vet hvilken vaksine han ville valgt hvis det var opp til ham da han fikk tilbudet:

– Hvis jeg, som er i 40-årene, kunne valgt i dag, hadde jeg nok gått for Moderna. Det er noen som har opplevd mer ubehag etter vaksinering, men beskyttelsen virker å vare lenger.

– Med informasjonen man har i dag, tror du man da ville valgt å gi Moderna til eldre?

– Ut fra det man vet nå, ville man nok startet der.