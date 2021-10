– Det er alltid bekymringsfullt når et sykehus må gå til gult beredskapsnivå, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Nakstad.

Gul beredskap i Tromsø: − Bekymringsfullt

Mens resten av Norge har hatt synkende smittetall siden starten av september, går Tromsø i motsatt retning. Sykehuset i Tromsø har det høyeste antall coronainnleggelser siden pandemien startet.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har søndag ettermiddag 15 coronapasienter innlagt.

De har gått over til gul beredskap etter en jevn økning med innlagte coronapasienter den siste uken.

Gul beredskap innebærer blant annet at de vurderer ekstra bemanning og forbereder opptrapping av pandemidrift.

– Vi har full kontroll over situasjonen og en god plan hvis vi får inn flere pasienter, sier klinikksjef David Johansen.

14 av de innlagte pasientene er i Tromsø og én i Narvik. Tre pasienter ligger på intensivavdeling, men ingen er tilkoblet respirator. Det er godt voksne personer.

GUL BEREDSKAP: David Johansen er sjef for medisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– De er ganske jevnt fordelt mellom uvaksinerte, vaksinert med én dose og fullvaksinerte, sier Johansen, som ikke er urolig over situasjonen.

–Jeg er imponert over dem som står i fronten, både sykepleiere og leger. Det er en profesjonalitet og ro både på intensiven og sengeposten, sier klinikksjefen.

– Bekymringsfullt

– Det er alltid bekymringsfullt når et sykehus må gå til gult beredskapsnivå. Det tyder på at den belastningen covid-19-pasientene nå utgjør er merkbar på sykehusets drift, sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Han forteller at antallet inneliggende pasienter i Norge egentlig ikke har gått vesentlig ned siden inngangen til september, selv om smittetallene har vært fallende.

– Dette tyder nok på at mange fortsatt smittes, men at vi ikke fanger opp like mange smittede nå som det brukes mer selvtester, forklarer Nakstad.

Tallene viser også at det fortsatt er mange uvaksinerte som legges inn, men at det blir en stadig høyere andel fullvaksinerte blant de innlagte.

Espen Nakstad mener at økning som det vi ser i Tromsø nå er noe vi må leve med, siden andelen uvaksinerte over 18 år utgjør nærmere 10 prosent av befolkningen, og siden vaksinene ikke er fullt effektive for omtrent 10 prosent av den som er fullvaksinert.

– Vil hjelpe oss inn mot vinteren

– Men det er grunn til å tro at vaksinering med en tredje dose blant dem over 65 år ganske snart vil redusere innleggelsestallene i denne gruppen. Vi har sett dette i flere andre land som har vaksinert de eldste med en tredje dose, så det er en viktig effekt som ganske sikkert vil hjelpe oss inn mot vinteren.

– Er det noen tiltak vi bør beholde i hverdagen fortsatt?

Det er fortsatt et gjeldende godt råd å holde seg hjemme når man er syk og teste seg ved covid-19-symptomer. Dette blir bare viktigere når vi nærmer oss influensasesongen etter jul, selv om mange av dem over 65 år heldigvis ser ut til å vaksinere seg også mot influensa i år, sier Espen Nakstad

– PUSSIG: – Vi klør oss i hodet, sier smittevernoverlege i Tromsø Trond Brattland om smittesituasjonen i Tromsø.

– Forstår ikke hvorfor

De to siste dagene har Tromsø kommune bekreftet over 60 nye smittetilfeller, skriver iTromsø, som først omtalte saken.

– Dette er uventet og vi forstår ikke helt hvorfor vi har en annen situasjon enn resten av landet, sier smittevernoverlege i Tromsø Trond Brattland til VG.

– Det er ikke snakk om noen enkeltutbrudd, men smitten fordeler seg jevnt utover husstander, jobb og uvaksinerte. De fleste er i gruppen 15 til 35 år.

– Har Tromsø-folk gått for raskt tilbake til normalen?

– Det er jo ganske normalt overalt nå. Vi har et aktivt uteliv, men det har også andre byer, sier Brattland.

Kommunen har ikke besluttet å gjøre noen nye tiltak ennå.

– Det å stenge ned nå er nok for drastisk, og da vi innførte munnbindpåbud i sommer så vi at det i liten grad ble fulgt opp. Det mest effektive tiltaket er nok at alle holder seg hjemme når de blir syke, og det oppfordrer vi nå sterkt til, sier smittevernoverlegen.