STÅENDE APPLAUS: Ola Borten Moe gir Trygve Slagsvold Vedum stående applaus etter partilederens tale under landsstyremøtet i Senterpartiet på Gardermoen fredag.

Kilder til VG: Borten Moe lå an til å bli justisminister

GARDERMOEN/OSLO (VG) Sp-nestleder Ola Borten Moe lå an til å bli justisminister, men på tampen endret Senterpartiet laget før utnevnelsen av Støre-regjeringen, ifølge flere kilder nær regjeringen.

Men det var 28 år gamle Emilie Enger Mehl som ble offentliggjort som minister for Justis- og beredskapsdepartementet.

Men i følge VGs kilder var Mehl fra Hedmark valgdistrikt en stund vurdert i en rolle i et helt annet departement, trolig Landbruks- og matdepartementet.

For underveis i prosessen lå Ola Borten Moe an til å få posisjonen som justis- og beredskapsminister, ifølge VGs kilder.

Sp-nestlederen med en sterk maktbase, spesielt i Trøndelag, har minister-erfaring fra før som olje- og energiminister i den forrige rødgrønne regjeringen. Han gikk tidlig ut og var krystallklar på at han ville ha en ny regjering uten SV, og mange så det som svært sannsynlig at han skulle tre inn som minister i et tungt og prestisjefylt departement som enten Justis- og beredskapsdepartementet eller Forsvarsdepartementet.

– Dynamiske prosesser

Men mot slutten av kaballeggingen, skal det ha skjedd en endring i Trygve Slagsvold Vedums lagoppstilling, ifølge VGs kilder.

fullskjerm neste SPISTE NØTTER: Ola Borten Moe koste seg med nøtter under landsstyremøtet på Gardemoen fredag. 1 av 3 Foto: Tore Kristiansen

Ola Borten Moe selv viser til at det er normalt med en viss bevegelse i arbeidet med å sette sammen et regjeringslag.

Men han vil ikke kommentere om han selv har beveget seg mellom ulike departementer.

– Forventer du at jeg skal gi noe fornuftig svar? Alle sånne prosesser er dynamiske prosesser. Jeg er veldig godt fornøyd med den posisjonen som man har. Vi har et tydelig prosjekt innenfor høyere utdanning og forskning som jeg gleder meg til å gå enda mer i dybden på. Jeg er veldig fortrolig med totaliteten i kabalen, sier minister for høyere utdanning og forskning, Ola Borten Moe til VG på Senterpartiets landsstyremøte på Gardermoen.

– Når du sier prosessen er dynamisk - hva gjorde at du gikk fra justisminister til høyere utdanningsminister?

– Ikke annet enn det vi har kommunisert tidligere - at ingenting er klart før alt er klart, svarer Borten Moe.

PÅ SLOTTET: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum geleidet galant landets nye justisminister Emilie Enger Mehl til bords under slottsmiddagen Kongen holdt for Stortinget og regjeringen onsdag kveld.

Den tidligere Sp-lederen og eks-statsråden Odd Roger Enoksen (67) ble hentet fra jobben som direktør for rakettbasen på Andøya til posten som forsvarsminister. Dermed var Ola Borten Moe uaktuell også der.

Borch inne på oppløpssiden

Ifølge kilder ble det også underveis lagt vekt på å finne plass i regjeringen til de to unge, talentfulle Sp-politikerne, Emilie Enger Mehl (28) og Sandra Borch (33).

VG kjenner til at landbruks- og matminister Sandra Borch var en av dem som var høyaktuell til andre statsråd-poster enn den hun til slutt fikk.

Stortingsrepresentanten og den tidligere lederen av Senterungdommen skal ha vært én av de desidert siste av de nye regjerings-medlemmene som ble oppringt og spurt om hun ville bli statsråd.

– Den beste vi kunne fått

På spørsmål fra VG om hva som skjedde forut for at Ola Borten Moe i siste liten ble høyere utdanningsminister og ikke justisminister, svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Vi i Senterpartiet har satt sammen det laget vi mener er det desidert beste. Vi ønsket å ha de postene vi fikk. Jeg mener denne sammensetningen er den desidert beste, gjentar Vedum.

MATMINISTER: Sandra Borch overtok 14. oktober nøkkelkortet og statsrådposten til tidligere landbruks- og matminister, KrFs Olaug Bollestad.



– Hva endret seg som gjorde at Ola Borten Moe gikk fra å ligge an til å bli justisminister til bli høyere utdanningsminister?

– Det du driver med nå er bare spekulasjoner. Jeg har vært opptatt av å sette sammen det beste laget. Ola er den beste høyere utdanningsministeren vi kunne fått. Tydelig, trygg og intellektuelt smart, beskriver Vedum.

– Den beste justisministeren

Han er også full av lovord om den nye justisministeren Emilie Enger Mehl.

– Så har du Mehl. Hun har sittet i justiskomiteen. Er jurist. Min vurdering er at hun er den beste justisministeren, så da landet jeg på denne kabalen, sier Vedum til VG.

En kilde nær regjeringen beskriver at det ble vurdert om Mehl skulle få et «lettere» departement før hun fikk større oppgaver og et tyngre departement som Justis senere. Men Vedums 28-årige samfylking ble innsatt som justisminister, og gikk rett ut den krevende oppgaven å håndtere den tragiske drapssaken på Kongsberg.

Roser Mehl

Sp-leder Vedum sier at han tenkte på Mehl som justisminister allerede før sommeren.

– Min kommentar er at vi har fått den beste justisministeren vi kunne fått. Jeg har vært opptatt av å gå skikkelige runder, ha ordentlige samtaler med alle som skulle bli statsråder og gjøre en helhetsvurdering av hvordan jeg mener vi kan lede Norges best.

Vedum sier han ble trygg allerede i vår på at Mehl var en av dem som var mest aktuell for statsrådposten, etter å ha sett hvordan hun ledet Bergen Engines-saken.