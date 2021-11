STORFANGST:

Italienske jegere stoppet med 2027 nedfrosne troster

De italienske jegerne var på vei ut av landet med 2027 nedfrosne troster i bagasjen, blant flere fredede arter, da de ble stoppet på grensen.

Av Christina Quist

– Dette er et veldig godt eksempel på en vellykket tverretatlig aksjon. Her reagerte alle raskt og vi fikk avdekket miljøkriminalitet og et grovt smuglingsforsøk. Det er ikke så vanlig at vi kommer over beslag som dette. I mine 25 år i Tolletaten i Kristiansand kjenner jeg ikke til at vi har stoppet noen med så mange ulovlig jaktede fugler før, sier tolloverinspektør Per Otto Smithsen, i en pressemelding.

Jegerne hadde totalt 2027 troster i bagasjen da de ble stoppet 29. oktober. De fleste var rødvingetroster og gråtroster, men det var også 31 svarttrost og ti måltroster, som er fredede i Norge.

– Det ble beslaglagt 41 fugl som er freda i Norge. Det var 31 svarttrost og 10 måltrost. Alle fuglene var nedfrosset og var tiltenkt utført til utlandet til egen husholdning, opplyser miljøkrimkoordinator i Agder politidistrikt, Torvild Selås, i pressemeldingen.

Det er lov å jakte på rødvingetroster og gråtroster i Norge dersom man har tillatelser i orden. Av de tre italienske jegerne var det kun én av dem som hadde registrert seg i Jegerregisteret.

De tre jegerne ble hver for seg ilagt et forelegg på 15.000 kroner, som ble vedtatt av samtlige.

– Dette er ulovlig jakt som vi ser alvorlig på og vi er svært glade for at publikum tipset økokrim om jaktlaget, sier miljøkrimjurist og påtaleansvarlig Ole Martin Paulsen.

Det var Økokrim som først fikk tips om den ulovlige fuglejakten fra publikum. De varslet både politiet i Agder og Tolletaten, som deretter gikk til aksjon sammen med Statens naturoppsyn.