BESTE SIDEN 2018: Tre år, syv måneder og syv dager har gått siden Erna Solbergs regjeringsalternativ hadde flertall på en VG-måling. Nå kan Høyre juble – som før partilederdebatten i Bodø i fjor høst.

Høyre-vind på ny VG-måling: Nå er det borgerlig flertall

Velgerne flokker til Høyre, som med nesten 30 prosent er Norges største parti. Samtidig har 255.000 av 2021-velgerne forlatt Senterpartiet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Høyre-leder Erna Solberg har god grunn til å være fornøyd med VGs partibarometer for mai, utført av Respons Analyse:

Høyre er det klart største partiet, med 29 prosent oppslutning.

Nesten 90 prosent av de som stemte på Høyre ved stortingsvalget i fjor høst sier at de ville gjort det igjen.

Samtidig lekker nesten alle de andre partiene velgere til Høyre på VGs mai-måling.

Og partiet henter velgere som ikke stemte eller stemte blankt i fjor høst – men som nå vil ha Høyre.

De fire borgerlige partiene, Høyre, Frp, Venstre og KrF, har flertall på første VG-måling på over tre og et halvt år – men kun med 85 mot 84 mandater.

Solberg jubler:

– Dette er et fantastisk resultat. For Høyre, men også for borgerlig side som får flertall. Det er sånn at man blir litt ydmyk, når man får så god respons fra velgerne, sier hun til VG.

Men for Senterpartiet, hvor velgerflukten har ført partiet ned til 6,4 prosent oppslutning, er det få lyspunkter:

– Denne målingen er ikke god nok. Det er ikke der vi har ambisjon om å være, så ærlig skal vi være, sier Geir Pollestad, nestleder i Sps stortingsgruppe.

Info Andre Andre partier er i denne målingen: Demokratene, 1,5 %

Industri- og næringspartiet, 1 %

Pensjonistpartiet, 0,7 %

Liberalistene, 0,3 %

Partiet De Kristne, 0,3 %

Sentrum, 0,2 %

Folkets parti FNB, 0,1 % Vis mer

Savner forrige regjering

Solberg mener hemmeligheten bak suksessen er at folk savner hennes regjering.

– Mange ser kanskje at det var ikke så verst med den borgerlige regjeringen, sier Solberg og fortsetter:

– De ønsker seg en større grad av trygghet, og opplever at vi kunne gi det.

En av sakene den tidligere statsministeren trekker frem er fraværsgrensen, som det er unntak fra ut skoleåret. Elevene har ikke prioritert faglig fordypning denne våren, mener hun.

– Jeg tror mange lærere ser at fraværsgrensen er lur. Ganske mange forteller at russen ikke er til stede i mai måned.

SAVNER SEG SELV: Velgerne savner Solberg-regjeringen, mener Erna Solberg.

Krisetall for Sp

Det begynner å bli lenge siden målingene kåret Senterpartiet til Norges største parti.

– Sp bør bekymre seg for lojaliteten og for hvor velgerne forsvinner, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Lojaliteten er hvor mange av partiets 2021-velgerne som ville stemt på dem nå. Dette tallet er nede på kriselave 36 prosent.

– Og det er ikke så mange flere som sier de er usikre sammenlignet med april. Det som har økt er overgangene til de andre partiene, sier Olaussen.

Velgerne er altså ikke bare misfornøyde med Sp, de er mer fornøyde med et annet parti.

– Så lenge de er gjerdesittere, så er det normalt ikke så farlig. Men det blir som regel tolket som et faresignal når velgerne melder overgang til et annet parti, sier han.

Sps 403.000 velgere fra stortingsvalget fordeler seg slik:

100.000 har satt seg på gjerdet, altså er de ikke sikre på hva de ville stemt.

145.000 er lojale, og sier de ville stemt på Sp i dag.

155.000 har meldt overgang til andre partier.

STOLT AV Å STYRE: Geir Pollestad (Sp) tror konfliktnivået med landbruket hadde vært mye høyere dersom Norge hadde hatt en annen regjering nå. Men fallet fortsetter for Sp på VGs mai-måling.

Jordbruksoppgjøret

Respons Analyse’s mai-måling for VG er i stor grad tatt opp etter at regjeringens tilbud til bøndene på rekordhøye 10,15 milliarder kroner ble lagt fram 5. mai. Likevel har nedgangen for Sp fortsatt fra april.

– Denne våren er jordbruksoppgjøret svært viktig for oss, bekrefter Pollestad i Sp.

– Den er viktig for våre kjernetropper, og nå med så mye uro i matvaresektoren, er det langt flere enn vanlig som er opptatt av det. Nå skal bøndene og staten forhandle fram til 16. mai, så det vil nok ta litt tid før jordbruket endelig slår fast at avtalen er bra.

Vedvarende kriser

– Jordbruksoppgjøret et er kanskje viktigere for kjernetroppene enn for de velgerne som nå sitter på gjerdet?

– Vi har erfart at vi må ha kjernetroppene med oss, og at det er de vi skal bygge på for å få videre vekst. Der er vi nå, sier Pollestad.

– Men dere blør mer enn Ap for å styre i en krevende tid?

– Det har vært vedvarende kriser siden valget, og det er krevende tider å styre landet nå. Men samtidig er vi stolte av at det er vi som styrer nå. Med en annen regjering hadde konfliktnivået i landbruket vært et helt annet, og beløpet i tilbudet til jordbruksavtalen vært betydelig lavere, sier Geir Pollestad.

TYVEN, TYVEN, SKAL DU HETE: For du stjal mine 2021-velgere. KrFs lekker mest til Høyre på denne målingen.

Borgerlige samarbeidsproblemer

Høyre henter velgere fra nesten alle andre partier – også fra sperregrensekameratene KrF og Venstre.

– Flertallet er så knapt som mulig – og Høyre stjeler stort fra de andre borgerlige partiene. Risikerer du og Høyre å spise deres venner?

– Nei, jeg regner med at alle kommer til å jobbe seg opp. Det viktigste er at vi på noen meningsmålinger har klart å sprekke det rødgrønne flertallet. Velgerne viser at de egentlig ønsker seg en annen politikk, sier Høyre-leder Solberg.

Oppskriften på høyresideregjering ble før stortingsvalget oppsummert slik: Høyre på rundt 25 prosent, Frp på rundt 15 prosent og både Venstre og KrF over sperregrensen.

– Er det nå andre veier til borgerlig flertall?

– Vårt utgangspunkt er at de fire partiene samarbeider om et alternativt flertall i Norge. Vi vet at av erfaring at ikke alle nødvendigvis klarer å sitte sammen i regjering, men vi kan finne løsninger sammen, sier Solberg.

Fremskrittspartiet går opp fra valgresultatet – men ned fra VGs aprilmåling.

– Målingene svinger veldig. Men det er bra at Frp på gjennomsnittet av målingene i det siste ligger over valgresultatet, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Planen hennes er å øke oppslutningen ved jobbe for å fjerne avgifter på drivstoff, innføre makspris på strøm på 50 øre og innføre lavere moms på mat.

– Det er utrolig at oljelandet Norge ikke kan bruke en liten andel av de store ekstrainntektene på olje, gass og strøm på å hjelpe befolkningen.

MISFORNØYD: Sylvi Listhaug mener at Norge må bruke mer penger.

Ap: Ambisjon å vokse

Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, sier hun forstår at folk kjenner på at det er urolige tider.

– Da er det avgjørende med politikk som prioriterer det viktigste først. For regjeringen handler det om evne og vilje til å finne løsninger som er rettferdige, styrker fellesskapet og kommer vanlige folk til gode. Det er regjeringens fokus fremover, sier hun til VG.

Hun svarer slik på at det er borgerlig flertall på denne målingen:

– Nå har Arbeiderpartiet fokus på å trygge folks hverdag. Vår ambisjon er å vokse fra denne målingen.

Dette viser målingen: