Sameie fikk strøm-regning på nesten 100.000 kroner

AULI (VG) Mens andre kan glede seg over strømstøtte på regningen fra desember, er ikke løsningen klar for borettslag og sameie.

I trappeoppgangen i Auli Park boligsameie er det kaldt. Varmen er skrudd helt av, for å spare mest mulig strøm.

– Vi har gjort tiltak, forteller Anders Dåbakk.

Han er styreleder i sameiet på 43 leiligheter som ligger i Nes kommune i Viken, og forteller at de har gjort flere ting for å bøte på de høye strømprisene.

Fellesutgiftene har økt to ganger. Først en gang i oktober på 6 prosent, og så en gang til i januar på 10 prosent.

– Du blir fort upopulær, humrer han.

Tiltak til tross, sameiet fikk en strømregning på nesten 100.000 kroner for desember.

I 2020 var strømregningen for sameiet på omtrent 139.000 kroner, for hele året. 39.000 kroner mer enn regningen for desember 2021.

Vinteren og høsten har vært preget av skyhøye strømpriser. Regjeringen har kommet med ulike støtteordninger: Før jul lanserte de en strømstøtte på 55, prosent, og lørdag kunngjorde de at de vil heve støtten fra 55 til 80 prosent til og med mars.

Det er bare ett problem. Ordningen er fortsatt ikke klar for borettslag og sameie.

Regjeringen har sagt at både borettslag og sameie skal få strømstøtte, men at løsningen for hvordan det skulle løses ikke ville være klart for strømregningen i desember.

Dette har blitt kritisert fra flere hold. Både Rødt og Høyre har kritisert regjeringen for å være for trege med å få på plass en løsning.

Tatt for lang tid

At løsningen fortsatt ikke er klar, går hardt utover sameiet hvor Dåbakk er styreleder.

– De sier at de jobber med det. Men alt tar jo så lang tid med de. Så det er jo bare tull, sier Anders Dåbakk.

Flere borettslag og sameier har varmtvann og fyring inkludert i fellesutgiftene til de som bor i leilighetene. Da er det borettslaget og sameiet som betaler for alt av varmtvann og fyring.

Slik er det også i Auli Park boligsameie. Da blir regningen betraktelig høyere.

I strømstøtteordningen til regjeringen står det at husholdninger får støtte for opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Men sameie med fellesmålere har langt høyere forbruk enn en enkelt husholdning.

Varmepumpen som gir varmet til hele sameiet har gått for fullt hele vinteren.

På et rom nede i garasjen i sameiet står varmepumpen som forsyner hele bygget. På veggen utenfor henger strømmåleren, som også er felles for hele bygget.

– Jeg tror vi kan påstå at vi ikke har brukt noe ekstra på strøm, sier Dåbakk og legger til:

– Det vi savner er oppdatering på veien. De vil jo ikke si noe. De gjemmer seg helt, mener han.

Han forteller at sameiet på siste regning fikk en samlet strømstøtte på 3682 kroner av den totale summen på 98.844 kroner. Det tilsvarer 89 kroner per boenhet.

– Vi får støtte som én husholdning. Av det får 43 leiligheter 3682 kroner i fordeling.

Støtteordning for borettslag og sameie er ikke klar

Grunnen til at støtteordringen fra regjeringen foreløpig ikke er klargjort for borettslag og sameie er at de er registrert som næringskunder. Støtteordningen til regjeringen er rettet mot husholdninger.

Om ordningen ikke er på plass til neste måned vil det gå drastisk utover sameie, forteller Dåbakk.

– Det vil ikke regnskapet tåle, fastslår han.

Det er Olje- og energidepartementet som jobber med ordningen for borettslag og sameie. I en e-post skriver statssekretær Amund Vik

– I loven er det lagt til rette for å inkludere fellesmålt husholdningsforbruk i ordningen så raskt som mulig. Dette kan først skje når det er funnet gode praktiske løsninger på hvordan fellesmålt husholdningsforbruk kan skilles ut fra næringsvirksomhet, skriver statssekretær Amund Vik i en e-post til VG.

Han skriver videre at de jobber med å finne løsninger slik at sameie og borettslag som har en felles strømmåler, også skal få kompensert slik som andre husholdninger.

Når ordningen er klar vil departementet legge frem en egen forskrift for hvordan fellesmålt husholdningsbruk skal inkluderes i strømstøtte-ordningen.

– Det er på vei, og vi leverer selvsagt på Stortingets vedtak og bestilling, sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen til NTB torsdag.

Dåbakk er ikke fornøyd med at løsningen ikke er på plass ennå.

Han har ikke fått noe informasjon på når ordningen kommer, eller om de vil få etterbetalt for regningen i desember.

– Vi håper jo det, fastslår han.