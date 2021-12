Torbjørn Røe Isaksen sammen med Kåre Willoch i et VG-portrett i 2013.

Røe Isaksen om Willoch: Hele Norges kloke bestefar

Tidligere statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) har skrevet et langt minneord om Kåre Willoch, som gikk bort mandag. Han ble 93 år gammel.

Av Eirik Husøy

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Kåre Willoch var uten tvil en av de viktigste statsministre i Norge etter krigen, men han var også mye mer. Mange som ikke engang var påtenkt da han styrte landet, eller som bare var småbarn, hadde et nært forhold til mannen. Han ble hele Norges kloke bestefar», skriver Isaksen innledningsvis på Facebook. Isaksen har tidligere vært blant annet kunnskapsminister, næringsminister og arbeids- og sosialminister i Erna Solbergs regjering.

Mandag gikk den tidligere statsministeren og Høyre-lederen Kåre Willoch bort. Han sovnet stille inn i hjemmet sitt på Ullern.

Lykkelig barndom

Isaksen laget en samtalebok sammen med Willoch i forbindelse med hans 90-årsdag. Det meste fra Isaksens minneord er hentet fra boken.

Willoch ble født bare ti år etter den 1. verdenskrig, «en sivilisasjonskollaps som på mange måter var begynnelsen på slutten for det gamle, borgerlige Europa slik det hadde eksistert i snart to århundrer», skriver Isaksen.

Han hadde en lykkelig barndom, men samfunnet var konfliktfylt. Det preget Willochs oppvekst.

«Willoch hadde en lykkelig barndom, men mellomkrigstiden var turbulent med skarpe klassekonflikter, ekstremisme til høyre og venstre og økonomisk kollaps. 2. verdenskrig og okkupasjon er et levende minne, likeså militærtjenesten i Tysklandsbrigaden i årene etter krigen», skriver Isaksen.

«Da Kåre Willoch ble valgt inn på Stortinget, var Arbeiderpartiet på høyden og Einar Gerhardsen var – med unntak av intermessoet med Oscar Torp – statsminister. 90 år er et langt liv for et menneske, men også for Norge har det siste århundret vært en utrolig reise. Willoch har levd – og bidratt til å forme – et land som er svært annerledes enn da han ble født», skriver Isaksen.

Alt med måte

Isaksen sammenligner Willoch med biblioteket på Høyres hus midt i hjerte av Oslo:

«Hver fredag møtes partiledelsen her, og slik har det vært i årtier. De tunge, ærverdige møblene omkranses av bokhyller med store, innbundede bøker – den største samlingen av stortingsreferater utenfor selve Stortinget. Bare to nye kaffemaskiner bryter inntrykket av å gå tilbake i tid, til et Norge som var helt annerledes enn i dag. Hele rommet er likesom fra en annen tid.

Den samme følelsen er det lett å få med Kåre Willoch (jeg får meg ikke til å skrive Kåre, selv om jeg tiltalte ham som det under samtalene våre). Det har selvfølgelig med fremtoningen å gjøre: Pensjonist, men alltid ulastelig antrukket i pressede bukser, slips og dressjakke. Men også med tonefallet, sosiolekten fra Ullern i Oslo, fra en utdannet middelklassebakgrunn – et tonefall man knapt hører lenger, og knapt har hørt i industribyen Porsgrunn som jeg kommer fra. Så er det ordene, de gamle formene som nu og efter, og uttrykkene som "jeg vil våge den påstand", heller ikke dagligdags kost lenger. Alt bærer vitne om en generasjon som særlig på borgerlig side, vokste opp med et klassisk dannelsesideal».

Isaksen avslutter sitt minneord med å skrive om motsetningene som preget Willochs politiske liv og ideologi. Det kan oppsummeres med tre ord: Alt med måte.

«Det er noe mer enn et munnhell, for disse tre enkle ordene oppsummerer Kåre Willochs konservatisme. Fred over hans minne»