Studentleder: Ikke hold skoleeksamen for enhver pris

Onsdag skal flere tusen studenter i hele Norge gjennomføre den fryktede anatomieksamenen. Her er studentlederens fem krav for å gjennomføring av fysisk eksamen.

15. desember skal tusenvis studenter over hele landet ha eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi – en eksamen som tradisjonelt har skyhøy strykprosent.

I motsetning til flere andre eksamener, er ikke anatomieksamenen omgjort til hjemmeeksamen, slik den ble i fjor høst. Den skal, som i vanlige tider, gjennomføres som en fire timer lang skoleeksamen.

– Ikke for enhver pris

Leder i studentforeningen til Norsk Sykepleierforbund (NSF) Edel Marlèn Taraldsen forteller at de aller fleste henvendelsene de får nå handler om frykten for smitte på eksamen.

Edel Marlen Taraldsen og Sigrid Husøy Larsen i NSF Student.

Mange frykter særlig at medstudenter skal møte opp med symptomer – som ifølge Taraldsen kan være et bedre alternativ for noen enn å få forsinket studieprogresjon. Hun understreker at NSF tar problemstillingen på alvor.

– NSF Student mener at det mest optimale er fysisk skoleeksamen, men ikke for enhver pris, sier Taraldsen.

– Faglig uforsvarlig å endre

Kristin Vinje er direktør i NOKUT, som utformer eksamensoppgavene til nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Hun holder fast vet at skoleeksamen er den beste måten å måle den enkelte students kunnskap i dette faget.

– Så lenge de ansvarlige myndighetene sier at skoleeksamen kan gjennomføres med gode smitteverntiltak vil vi gjennomføre som planlagt, sier hun.

Vinje understreker at NOKUT har tiltro til at de lokale eksamenskontorene gjør grep som ivaretar godt smittevern under eksamen, men at hun har forståelse for at studenter er bekymret for smitte.

– Det er kun noen dager igjen til eksamen, og en endring i eksamensform nå vil være både faglig uforsvarlig og ikke i tråd med anbefalingene fra ansvarlige myndigheter, og vil dermed ikke komme studentene til gode. Vi ønsker derfor å gi studentene den eksamenen de er forberedt på og som gir den mest rettferdige vurderingen av hva de har lært, sier hun.

Direktør i Nokut, Kristin Vinje.

Studentlederens fem krav

Taraldsen har sammen med nestleder i NSF Student, Sigrid Husøy Larsen, utformet fem krav til studiestedene som skal gjennomføre eksamenen, for at det skal skje på en forsvarlig måte som ivaretar studentene:

Hold skolen åpen kun for de som skal gjennomføre eksamen 15. desember

La de som har kroniske symptomer få mulighet til å avlegge negativ test, og dermed gjennomføre eksamen

Bruk flere rom til å avlegge eksamen slik at avstand ivaretas

Arranger egen transport til og fra lokalet hvor eksamen skal avholdes

Ha munnbind og desinfeksjon tilgjengelig

– Uansett hva utdanningsinstitusjonene skulle bestemme seg for av tiltak, er det viktig at dette kommuniseres til alle studentene på en tydelig og god måte. God kommunikasjon fra studiestedene er essensielt for å ivareta studentene i denne krevende situasjonen, sier Taraldsen.