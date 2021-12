Frykter mer snøkaos på Sørlandet: Advarer mot å kjøre E-18

Politiet advarer mot å kjøre E-18 mellom Arendal og grensen til Telemark: – Vi ønsker færrest mulig på veien, sier politimester i Agder Kjerstin Askholt.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

I det forrykende snøværet natt til onsdag ble 2500 biler stående i kilometerlang kø, etter at et vogntog fikk motorhavari øst for Tvedestrand.

Flere tilbrakte mer enn ni timer i snøkaoset, innenfor midtdeler og bak trailere som sto fast og stengte brøytebiler og utrykningskjøretøyer inne.

– Da vi hørte omfanget av kødannelsen, så vi på det som veldig alvorlig. Situasjonen hadde potensial til å utvikle seg veldig negativt, sier politimester Askholt til VG.

Politiet satte krisestab, fordi situasjonen kunne utvikle seg til å true liv og helse.

– Hvis vi ikke hadde lyktes med å løse opp køen, var planen å evakuere bilistene med bistand fra Sivilforsvaret og frivillige som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, sier Askholt.

Hun er glad for at ingen kom til skade og trengte medisinsk bistand.

NEDSNØDD: Det snødde en halvmeter forrige døgn, noe som skapte til dels store lokale utfordringer i østre del av Agder. Her på E18 Ved Tvedestrand sto køen i mange kilometer i østlig retning tirsdag kveld.

– Et forferdelig vær

Men faren er ikke over. Frem mot fredag venter Meteorologisk institutt 40–80 cm snø i midtre og ytre strøk av Agder og sør i Telemark. Lokalt kan det komme mer.

– Vi har fått et forferdelig vær som vil vare i dag og i morgen, sier politimesteren.

Hun henstiller til bilister om å tenke seg nøye om, før de legger ut på E18.

– Kjøreforholdene de neste to døgnene blir veldig krevende. Det er fint om de som ikke må ut, holder seg hjemme. Vi må sikre at matforsyninger og medisiner kommer frem.

Ivar Thorkildsen er faggruppeleder i Statens vegvesen, med ansvar for utekontroll av lastebiler og vogntog i Agder, Vestfold og Telemark.

Han sto selv fast i køen ved Tvedestrand fra klokken 1830 tirsdag.

– Jeg hadde nok litt av følelsen som alle andre, at dette var frustrerende og ikke bra. Men mest av alt tenkte jeg hvordan jeg kunne hjelpe til, sier Thorkildsen.

– Så ballet det på seg

Kaoset startet med et motorhavari tidlig på ettermiddagen.

– Så ballet det på seg. Da et vogntog sakset der det er midtdeler og smal vei ved avkjøringen til Tvedestrand, ble det full stopp i alle retninger, sier Thorkildsen.

Problemene forrykket seg bakover i køen som strakte seg flere kilometer østover. Flere kjørte seg fast i motbakker, elbiler opplevde at batteriene begynte å gå tomme.

I nattemørke, snødrev og fem bitende minusgrader fikk politiet og veivesen til sist åpnet midtdeleren flere steder og skilt vogntog og personbiler i hver sin kjørebane.

– Da løste det seg godt opp, i hvert fall for personbilene, sier Ivar Thorkildsen.

Han avviser at vogntogene var for dårlig skodd for føret.

– Vi hadde kontrollert mange før de kom dit og sendt dem videre, fordi de hadde gode dekk. Alle kan slite når veibanen er glatt og det er mye snø. Føret er veldig utfordrende.

UTSIKT: Slik var utsikten fra bilen til Simen Plejderup og familien. Familien sto i kø på E18 mellom Arendal og Tvedestrand i 9,5 time.

LANGE KØER: Meteorologisk institutt sendte ut oransje farevarsel grunnet mye snø i Telemark og Agder.

Bare timer etter at køen var løst opp, innkalte Statsforvalteren i Agder beredskapsutvalget, der blant annet politiet, veivesenet, brann- og redningsetaten og sivilforsvaret sitter.

Utvalget møtes igjen klokken 16.30 i dag, onsdag.

– Sjekker vogntogene

– Vi har satt inn ekstra ressurser for å kontrollere lastebiler og vogntog utover kvelden og natten. Vi sjekker at de har gode dekk og kjettinger med seg, sier Thorkildsen.

Vegvesenet tar stikkprøver.

– Det er umulig å klare alle. Det er noen tusen tyngre kjøretøyet i døgnet på denne strekningen, sier faggruppelederen i Statens vegvesen.

Politi er klar til å bistå veivesenet med kontrollene.

– Vi har doblet bemanningen øst i Agder og styrket operasjonssentralen, for å være forberedt, sier politimester Kjerstin Askholt.

Hun opplyser at alle etatene har økt beredskapen i påvente av snøfallet.