ET ÅSTED: Boligen var sperret av med politibånd torsdag formiddag.

Fortsatt på frifot etter knivstikking: − Man blir jo skremt av det

INDRE ØSTFOLD (VG) En mann ble natt til torsdag knivstukket etter å ha tatt en trolig innbruddstyv på fersken. Gjerningspersonen er fortsatt på frifot etter å ha rømt stedet med bare én sko på beina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet har sikret seg den ene skoen som den antatte gjerningspersonen etterlot seg etter knivstikkingen natt til torsdag.

Ifølge politiet var det svært dramatiske scener som utspilte seg i boligen utenfor allfarvei i Trøgstad.

En person politiet mener kan ha vært en innbruddstyv skal ha brutt seg inn i et hjem der en familie med mindreårige barn lå og sov.

De våknet av den fremmede personen i huset, og en mann i 20-årene konfronterte vedkommende.

Slik politiet ser det endte konfrontasjonen i et basketak på terrassen. Mannen i 20-årene ble stukket og rispet med kniv før gjerningspersonen rømte fra stedet.

– Det er skummelt om det er sånn, ja. Man blir jo skremt av det, sier en av naboene i Trøgstad til VG.

Mannen ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men han er utenfor livsfare, opplyser politiet.

Det var rundt klokken 00.45 politiet fikk melding om hendelsen fra et annet familiemedlem, og de har natt til torsdag jaktet den ukjente gjerningspersonen.

– Jeg verken så eller hørte noen ting i går. Jeg ble vekket av politiet kvart over tre i natt. Da så jeg at de søkte med lykter og hunder, forteller naboen til VG.

En annen nabo forteller at han ble vekket av politihelikopteret som ble benyttet i søket etter den antatte gjerningspersonen. Ellers hørte han ingenting den natten.

Dagen etter er det stille i nabolaget. Det eneste tegnet på at noe har skjedd er sperrebånd rundt boligen, og politiet som går dør til dør for å høre om noen har sett eller hørt noe av interesse.

RUNDSPØRRING: Politiet gikk torsdag formiddag rundt i området for å snakke med naboer.

Savner en sko

Gjerningspersonen er fortsatt ikke tatt, men politiet har beskrevet vedkommende som rundt 180 cm høy, mørkkledd med hvitt skjerf og manglende en sko.

– Den ene skoen har vi kontroll på. Vi ønsker ikke å si hva slags sko det er snakk om av hensyn til videre etterforskning, sier politistasjonssjef Olav Unnestad i Indre Østfold til VG.

Han ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt de har kontroll på våpenet som ble brukt.

Hvordan den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet med bare en sko er foreløpig uklart for politiet.

HØYT PRIORITERT: Avdelingsleder for etterforskningsseksjonen ved Indre Østfold politistasjon, Kay Lund-Pettersen og stasjonssjef Olav Unnestad.

Hypotese om innbruddstyv

Natt til torsdag sa operasjonsleder Halvor Andersen til VG at det trolig var snakk om et innbrudd som hadde gått galt, og at det nok ikke var noen relasjon mellom fornærmede og gjerningsmannen.

– Vi jobber i utgangspunktet med hypotesen om at det har vært et innbrudd, men det er fortsatt mange hypoteser vi jobber utfra, sier avdelingsleder for etterforskningsseksjonen ved Indre Østfold politistasjon, Kay Lund-Pettersen.

Han opplyser videre at de ikke har mottatt meldinger om andre innbrudd i området den aktuelle kvelden.

Det pågår avhør torsdag ettermiddag og politiet har ingen videre beskrivelse av gjerningspersonen.

– Det er fortsatt tidlig i etterforskningen, og vi venter på svar fra tekniske undersøkelser. I tillegg er det flere avhør vi ønsker å ta, forteller politiavdelingsleder Lund-Pettersen.

Stasjonssjef Unnestad forstår at folk kan bli skremt av en hendelse som dette, men ønsker å understreke at det fremstår som et innbrudd som endte i en konfrontasjon.

– Ved slike hendelser er det viktig å ringe 112 og forholde seg rolig. En slik melding inn til operasjonssentralen vil føre til en utrykning, sier han.