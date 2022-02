Studentene Thea Bruarøy (21) og Elise Aspenes (21) skaffet seg hybel i Sogndal sentrum, men har nesten ikke bodd der.

Studenthybler står tomme

Mange studenter har forlatt hybelen og reist hjem under pandemien, fordi campus i praksis har vært stengt. Nå ber studentleder om offentlig hjelp med husleie.

Av Ivar Brandvol

– I praksis har studiet vårt vært stengt for fysisk undervisning i to skoleår. Nesten alle reiste hjem, men vi måtte ha hyblene klare, i tilfelle ting plutselig endret seg. Dette er en stor kostnad økonomisk, men for mange er det sikkert det sikkert tøft mentalt også, sier studentene Thea Bruarøy (21) og Elise Aspenes (21).

De går på barnevernsstudiet i Sogndal, som er en del av Høgskulen på Vestlandet. De har betalt 6000 kroner hver i måneden for hybler de i praksis nesten ikke har brukt.

– Vi klandrer ikke utleier, han har vært grei og har vært behjelpelig og positiv med fremleie. Men det burde finnes ordninger som hjelper studenter her. Vi er neppe de eneste som opplever dette, sier de to.

I den store studentundersøkelsen som ble lagt frem i dag, viser det seg at mange studenter mener den digitale undervisningen har gitt negative effekter.

Ber om høyere stipendandel

Leder for studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet, Jelle Sebastian Bruin, savner en ordning fra myndighetene som kan hjelpe studenter bedre.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange som har betalt for tomme hybler, men det er klart det er mange studenter som merker dette økonomisk. Jeg tenker dette er noe Lånekassen burde se på, sier Bruin.

Han foreslår at en større del av studielånet gjøres om til stipend.

Flere reaksjoner

Studentbarometeret viser at mange er sterkt preget av pandemien innen utdanning.

Ny studentleder i Tekna, Marcus Steen Nitschke, sier at en intern undersøkelse Tekna har gjort blant sine medlemmer viser samme utvikling.

– Studentene som begynte under pandemien er sulteforet på fysiske møteplasser. Studiebarometeret viser tydelig at det er en direkte sammenheng mellom trivsel og godt læringsmiljø, og studentene trenger å se hverandre for å bygge et godt miljø, sier Steen Nitschke.

Han mener studiestedene har mye å gå på for å møte fremtidens behov for mer digital undervisning.

– Digitale undervisningsmetoder har enormt stort potensial for læringsutbytte, men den må være variert og interaktiv, og vi trenger forelesere med kompetanse innen digitale verktøy. Det er ikke rart studentene lærer mindre når man tvinger tradisjonell undervisning over på digitale plattformer.