MISTET VIELSEN: Ørjan Vikene (31) og Kjersti Skaar (38) skulle fredag fly til Trondheim for å delta i bryllupet til Ørjans bestekamerat. Her er de fotografert på Bergen lufthavn Flesland mens de ventet på ny avgang lørdag.

Raser mot Widerøe etter at flyet ble innstilt: Ørjan (31) mistet vielsen til bestekameraten

Lørdag skulle Ørjan Vikene (31) vært forlover i bryllupet til bestekameraten sin i Trondheim. Han mistet vielsen, etter at Widerøe-flyet dagen før ble innstilt.

Av Frank Haugsbø

Vikene er rasende på flyselskapet etter at vielsen gikk i vasken.

– Jeg er sint og skuffet. Jeg antar at de som skal gifte seg også er skuffet, sier 31-åringen fra Haugesund til VG.

Ørjan Vikene og Kjersti Skaar (38) hadde billett på flyet fra Bergen til Trondheim fredag klokken 17.00. Passasjerene satt allerede i flyet da det oppsto tekniske problemer som førte til at flyet ikke kunne ta av, sier han.

Etter å ha gått av Widerøe-maskinen, sjekket Vikene om det var ledige billetter fra Bergen til Trondheim med andre flyselskap. Det var det, med Norwegian via Oslo, sier han.

– Jeg kontaktet Widerøe på chat, og ba om å få plass til Oslo, og videre til Trondheim. Svaret jeg fikk var at alle fly til Oslo var fulle, at vi kunne møte opp på Flesland lørdag morgen, og at vi trolig ville få plass på et av Widerøe sine fly som gikk om formiddagen. Det var tre avganger som vi kunne ta, og rekke bryllupet, så jeg slo meg til ro med det. Jeg stolte på Widerøe sier han.

Vikene og samboeren fikk beskjed om at det så ut som de kunne bli med på et ekstra fly som gikk lørdag klokken 12.30. Men da Vikene og samboeren kom på Flesland tidlig lørdag morgen, fikk de beskjed om at alle de tre avgangene var fullbooket, og at det var ventelister på samtlige.

– Widerøe-personalet på Flesland opplyste til oss at disse flyene var fulle allerede fredag. Så vi ble ført bak lyset dagen før, sier han.

Ørjan og Kjersti fikk til slutt plass på ekstraflyet klokken 12.30. Dermed mistet de vielsen i Klæbu kirke klokken 13.30.

ENDELIG FREMME: Lørdag ettermiddag kom Ørjan Vikene (31) og Kjersti Skaar (38) endelig frem til forsamlingshuset der bryllupsfesten skulle avholdes.

Vikene sier han hadde sett frem til bryllupet , der rundt 60 gjester var invitert.

– Brudgommen har jeg kjent hele livet. Vi gikk i barnehagen sammen. Det er veldig surt å ikke få være i vielsen, selv om vi nå rekker festen, sier Ørjan.

VG har sett kopi av samtalen samboerparet hadde med Widerøes chattetjeneste fredag kveld. Operatøren skriver at «det har poppet opp to ledige seter klokken 17.40 nå. Har tatt dem og satt dere på venteliste på alle tidligere avganger».

Vikene svarer at de ikke kan vente på det, og spør hvor ofte det skjer avbestilling, og legger til:

- Vi kan ikke sitte å vente i Bergen for å se om vi kanskje rekker bryllupet. Vi må reise om Oslo. Der er det ledig.

Chatteoperatøren svarer følgende:

- Det er ofte noen som booker om og kansellerer så det er ikke helt håpløst å få plass på tidligere avganger.

Senere skriver operatøren at det ikke er ett eneste ledig sete fra Bergen til Oslo, men at hun kan få satt dem opp på et ekstra fly til Trondheim klokken 12.30 lørdag.

Samboerparet reagerer på at de ikke fikk billetter via Oslo.

- Hun skriver at det ikke er ledig, men det var det da vi sjekket rett før, sier Ørjan Vikene.

BEKLAGER: Catharina Solli er kommunikasjonssjef i Widerøe.

VG har lagt kritikken fra Ørjan Vikene frem for Widerøe. Kommunikasjonssjef Catharina Solli skriver i en e-post til VG at de vil beklage, og legger til at de føler med samboerparet som ikke rakk frem til Trondheim fredag kveld.

– Samboerparets dialog på chat med vårt kundesenter umiddelbart etter at de måtte forlate flyet pågikk samtidig med at andre kolleger i Bodø jobbet med å endre reservasjonen for samtlige passasjerer på denne flyvingen. I tillegg var det en representant fra Widerøe Ground Handling (bakkepersonalet) som sto utenfor flyet da passasjerene gikk av og informerte om at alle fly senere var fullbooket, at de var innlosjert på Scandic Flesland og at de ville motta en sms/mail om sin nye reiseagenda i løpet av kvelden.

Solli presiserer at Widerøe er et nettverkselskap på samme måte som SAS, KLM, AirFrance med flere, men at Norwegian ikke er det.

– Derfor kan ikke Widerøe booke om passasjerer til Norwegian slik samboerparet ønsket. Når en opplever kansellering av en flyving er det kundens fulle rett å kansellere sin bestilling å få utlegget refundert for så å bestille ny flybillett, i dette tilfellet med Norwegian.

Solli legger til:

– Dessverre var alle SAS’ fly fullbooket så vi hadde ingen mulighet til å sende dem via Oslo heller i går kveld. I stedet ble det satt opp et ekstra fly klokken 12.30 da de fleste avganger denne helgen er fullbooket grunnet høstferieavvikling på Vest- og Østlandet.

Hun påpeker at det er mye som skjer parallelt når slike hendelser oppstår.

– Det jobbes både lokalt på Flesland med å ivareta våre passasjerer samtidig med at kolleger i andre deler av selskapet jobber med å endre flybillettene. Det er årsaken til at det noen ett øyeblikk finner ledige seter og kort tid senere er de samme flysetene utsolgt. Ikke minst må vi skille mellom tilgjengelige flybilletter med nettverkselskapene som samarbeider og i dette tilfellet Norwegian.