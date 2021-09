SURT: Utsatte områder på Vestlandet og i Midt-Norge må forberede seg på kraftig vind i utsatte områder det neste døgnet. Her fra en dag med surt vær på Torgallmenningen i Bergen.

Gult farevarsel flere steder: − Sikre trampolinen

Fra mandag til tirsdag vil det blåse skikkelig til på utsatte steder i Vestland, Møre- og Romsdal og Trøndelag. Meteorologisk institutt oppfordrer til å ta visse forholdsregler.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag til tirsdag er det meldt vindstyrke på gult nivå i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Det betyr at det kan komme sterke vindkast på 25–30 meter i sekundet på utsatte steder.

Oppfordringen fra vakthavende på Meteorologisk institutt Espen Biseth Granan oppfordrer til å ta forholdsregler.

– Det er å sikre løse gjenstander, som trampoliner eller materialer i hagen, sier han.

Det er også meldt om kuling langs kysten. Ved ferdsel på sjø råder Meteorologisk institutt til å utvise forsiktighet.

Granan opplyser at vindforholdene kan påvirke trafikkbildet. Meteorologisk institutt oppfordrer til å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

– Det som er fiffig er at det kan være kraftig vind i ett dalføre, men i området ved siden av kan det være ganske stille, sier Granan.

– Hvis man vet at vind fra Sør-Øst tar der man er, om det er hus eller gårdsbruk, bør man ta forholdsregler, sier Granan.

Ellers får Vestlandet variert vær de neste dagene, med gløtt av sol innimellom, ifølge vakthavende ved Meteorologisk Institutt, Rannveig Eikill.

Men neste uke får Vestlandet trolig mest nedbør, når lavtrykkene kommer fra sørvest.

les også Høstferien nærmer seg på Østlandet: – Ingen strålende start

Kraftige vindkast

Farevarslene er sendt ut til litt ulik tid for de ulike fylkene. I Vestland fylke pågår farevarselet nå og er ventet å vare frem til natt til tirsdag.

I Møre og Romsdal gjelder farevarselet fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen, og i Trøndelag tar vinden til mandag ettermiddag før den løyer tirsdag formiddag.

– Det store værbildet er at vi har et høytrykk fra øst som kommer fra Finland og Russland og et vestlig lavtrykk som kommer inn fra Atlanterhavet. Det skaper kraftige vindkast innover i landet, sier Granan.

Det er og meldt om sterk vind i Nordland, men etter å ha vurdert det besluttet Meteorologisk institutt seg for å ikke sende ut farevarsel for området.

VÅT UKE: Det er ventet mye nedbør på Østlandet denne uken. Bildet er fra en regnskur i Oslo tidligere i år.

I løpet av uken er det ventet skyer og regn på Sørlandet og Østlandet. Gult farevarsel er sendt ut om store nedbørsmengder i Vestfold, Telemark og øst i Agder frem til klokken syv tirsdag.

– Sør-Norge får kontinuerlig tilførsel av nedbør, sier Rannveig Eikill, vakthavende ved Meteorologisk Institutt.

Regnet kan gi overvann i tettbygde områder og lokalt vanskelige kjøreforhold.

I nord har de derimot mer å glede seg over. Der fortsetter oppholdsværet denne uken. I Kåfjord i Troms noterte de i dag 20 grader på målestokken.

Utover uken vil temperaturene gå litt ned.