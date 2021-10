HAUGESUND: Mannen i 50-årene, som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, tok ut 2000 kroner i Haugesund på formiddagen 6. mai 1995 - under tolv timer etter drapet. Det styrker ikke mistanken, sier hans forsvarer. Dette bildet er tatt i 2006.

Løste bankgåte i Tengs-saken: Fant pengeuttak på mikrofilm

Samme dag som Birgitte Tengs ble drept i mai 1995, tok den drapssiktede mannen ut 2000 kroner. Nå vet politiet når og hvor.

Etter drapet i mai 1995 ble kontoutskriften til den nå drapssiktede mannen i 50-årene lagt inn i etterforskningsdokumentene, men sentrale spørsmål om tid og sted for det relativt store pengeuttaket ble aldri besvart.

Kunne bankuttaket plassere mannen i nærheten av åstedet da drapet fant sted, eller kunne det gi ham alibi?







Nå har Tengs-etterforskerne funnet svaret på bankgåten ved å lete med lupe i gamle mikrofilmruller:

Mikrofilm er en finkornet svart-hvitt film, som før i tiden ble brukt til å lagre regnskap og annet arkivmateriale på grunn av sin høye oppløsningsevne.

Det skulle vise seg at Haugesund sparebank hadde tatt vare på mikrofilmrullene fra 1995.

Da etterforskerne gikk gjennom disse, fant de ut at mannen hadde tatt ut 2000 kroner fra en filial i Haugesund klokken 12.55 om formiddagen 6. mai - under 12 timer etter at Birgitte Tengs ble drept den natten, ifølge VGs opplysninger.

Gåten var løst. Nå vet politiet helt sikkert både når uttaket var gjort, og hvor.

Kunne stått sentralt

Den nå drapssiktede mannen, som nekter straffskyld, har selv forklart i vitneavhør i 1995 at han tilbrakte formiddagen lørdag 6. mai 1995 i Haugesund, og at han pleide å bruke penger på musikk, CD-plater og bensin til bilen.

Han godtok den gang at politiet kunne innhente kontoutskriften hans. Utskriften viser uttaket på 2000 kroner på drapsdagen - men altså ikke hvor det ble gjort og klokkeslettet.

Bankuttaket var tema i Bjørn Olav Jahrs bok “Hvem drepte Birgitte Tengs?”. Her går det også frem at politiet på 1990-tallet ikke ettergikk hvor og når uttaket ble gjort.

Denne informasjonen kunne under gitte omstendigheter ha vært et sentralt bevis i saken, enten for siktedes skyld eller uskyld.

Hvis uttaket hadde vært gjort i Kopervik - tett opp til åstedet tids-, og stedsmessig - hadde det kunnet styrke en drapshypotese mot ham. Det gjør imidlertid ikke uttaket i Haugesund klokken 12.55 den påfølgende formiddagen etter drapet.

NEKTER: Mannen i 50-årene, her avbildet på 90-tallet, nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

– Styrker ikke mistanken

Den nye kartleggingen av uttaket gir ikke siktede noe alibi, men det knytter ham heller ikke nærmere til åstedet eller drapet.

– Hva har politiet funnet ut når det gjelder konkrete bankuttak som din klient har gjort i det aktuelle tidsrommet for drapet på Birgitte Tengs?

– Spor etter bankuttak er forfulgt fra politiet sin side, uten at det etter min vurdering styrker mistanken mot vår klient, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Bråstein, til VG.

– Betyr det at det ikke er noen uttak som verken bekrefter eller utelukker ham som gjerningsperson?

– Det styrker i hvertfall ikke mistanken, sier Bråstein.

– Er det noe som umuliggjør ham, slik du ser det?

– Jeg tror ikke jeg skal begi meg ut på å vurdere dette. Vår klient nekter straffskyld og de funnene politiet har gjort, er langt på vei forenelige med hans forklaring i 95 og 96. Man må også huske på at disse avhørene ble gjort flere måneder etter den aktuelle hendelsen. Da blir det vanskeligere å redegjøre for detaljer, sier Bråstein.

DREPT: 17 år gamle Birgitte Tengs ble drept natt til 6. mai i 1995.

«Særs vag» forklaring

I to vitneavhør i 1995 og 1996, fortalte mannen om hva han gjorde rundt drapstidspunktet.

Siktede antok at han kjørte til Haugesund på kvelden før drapet - og at han kom hjem derfra omkring halv tre på natten. Han var uklar på formålet med turen, men forklarte til politiet at han vanligvis dro til Haugesund for å bowle eller gå på kino.

Den nå drapssiktede mannen var tydelig på at han plukket opp to kvinner som haiket med ham til Haugesund kvelden før drapet, og at han dro rett hjem den påfølgende natten, uten å stoppe noe sted – heller ikke i Kopervik, ifølge et vitneavhør fra 1996.

ÅSTEDET: Birgitte Tengs ble funnet drept i dette skogholtet i Kopervik på Karmøy.

Birgitte Tengs ble drept i et skogholt, bare noen hundre meter hjemmefra, på Gamle Sundsveg utenfor Kopervik, den samme natten. Kjøreturen mellom Haugesund og Kopervik er cirka 17,5 kilometer og tar en liten halvtime i bil.

Politiet og domstolen har under den nye etterforskningen merket seg at den siktede mannen i 50-årene befant seg geografisk sett i en viss nærhet til drapsåstedet, ifølge sin egen forklaring. I spørsmålet om det foreligger skjellig grunn til å mistenke mannen for drap, har domstolen lagt vekt på at forklaringen til siktede er «særs vag».

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere denne saken.

VG har vært i kontakt med Haugesund sparebank. De ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til taushetsplikten.