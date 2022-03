I TAKT: Ine Eriksen Søreide og Erna Solberg vandret nedover Karl Johans gate i Oslo tirsdag ettermiddag.

Høyre vil hente flere ukrainske flyktninger: − En flyktningkatastrofe i våre nærområder

Høyre-leder Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide mener at Norge bør åpne dørene for ukrainske flyktninger. – Vi har alltid ment at vi skal hjelpe der vi kan hjelpe flest mulig, sier Solberg.

Av Eirik Røsvik , Eirik Wichstad og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

660.000 ukrainere har krysset grensene på søken etter trygghet fra krigen som herjer i hjemlandet.

Samtidig anslår EUs kommissær for humanitær hjelp at over 7 millioner ukrainere er internt fordrevet, melder Reuters.

Både SV, KrF Rødt, Venstre og MDG har krevd at ukrainske flyktninger skal få midlertidig opphold etter en bestemmelse om «kollektiv beskyttelse».

Nå stemmer Høyre i, ettersom flyktningkatastrofen foregår i «våre nærområder», slik partileder Erna Solberg ser det.

Tallfester ikke

– Dette er en flyktningkrise midt i Europa. Det er veldig viktig at vi finner en europeisk felles løsning på dette, sier Erna Solberg.

Hun ønsker ikke å tallfeste hvor mange flyktninger Norge skal ta imot.

– Vi kan ikke sette et tall. Vi vet ikke om det er 4 millioner mennesker eller 400.000 som flykter.

Hun er likevel klar på at Norge kommer til å måtte ta «sin del».

BEKYMRET: Erna Solberg sier at flyktningsituasjonen i Ukraina gjør dypt inntrykk.

Partifelle og leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide, tilføyer at mange flyktninger befinner seg i Ukraina, som internt fordrevne.

– De kan også komme til å ville flykte ut av Ukraina hvis situasjonen endrer seg på en negativ måte, sier hun.

Solberg er sikker på at mottakskapasiteten i Kommune-Norge er rustet for å ta imot et høyt antall ukrainere på flukt.

– I lang tid har det manglet flyktninger i forhold til den normalkapasiteten de har bygget opp før, sier hun og viser til 2015 da syriske flyktninger kom til Norge.

Regjeringen vil også være i dialog med private tilbydere for å kartlegge kapasiteten.

Men hun spår ikke noen ny bonanza for privat kapital:

– Er dette tidspunktet for å kjøpe et forlatt bygdehotell og sette opp business?

– Jeg tror du tar en risiko hvis du gjør det, for vi vet ikke hvor mange som kommer, sier Solberg.

Ingen liberalisering

Høyre-lederen er klar på at dette ikke er et linjeskifte i Høyres innvandringspolitikk.

– Nå har vi fått en flyktningkatastrofe i våre nærområder, sier Solberg.

– Vi har alltid ment at vi skal hjelpe der vi kan hjelpe flest mulig. Det mener vi fortsatt.

Hun legger til at asyltilgangen heller ikke liberaliseres. Tilgangen til kollektiv beskyttelse ligger allerede i loven, påpeker hun.

Kollektiv beskyttelse betyr at mennesker i en massefluktsituasjon får opphold på bakgrunn av en gruppevurdering til forskjell fra en individuell vurdering.

Personer som faller inn under kategorien gis midlertidig oppholdstillatelse for ett år av gangen i inntil tre år.

– Det må vi være klar over; når folk har vært her midlertidig over lengre tid, som bosnierne var, så er det et tidspunkt hvor diskusjonen om permanent opphold kommer, sier Solberg.

– Gi dem mulighet til å jobbe

Solberg er overbevist om at mange flyktninger ønsker å returnere til Ukraina når det er trygt å vende tilbake.

– Jeg tror vi skal huske at de fleste håper at dette varer en kort periode. De har ikke permanent emigrert fra Ukraina, de har midlertidig flyktet fra krigshandlinger, sier hun.

VESKEBÆRER: Høyre-rådgiver Casper Lehland gir Erna Solberg vesken hennes. Hun skulle tirsdag ettermiddag til Oslo S for å rekke et tog. Bak står Lehlands sjef, tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Men det kan bli såpass mange at vi må tenke på hvordan vi organiserer dette på en god måte. Mange har familier her og det er naturlig at når man først velger ut folk, så velger man ut de som har tilknytning til Norge, sier hun.

Fokuset til Solberg er å få flyktningene inn i arbeidslivet.

– Vi ønsker først og fremst å hjelpe folk i krig, men det er også slik at Norge trenger arbeidskraft. Vi må gi dem mulighet til å jobbe. Det handler om selvrespekten for folk og at de skal kunne skape gode liv mens de er her, sier hun.

Det innebærer å innvilge midlertidig arbeidstillatelse, ifølge partilederen.

– Lettere å finne en løsning

Solberg ønsker ikke på dette tidspunktet å si noe om hvordan hun mener fordelingen av ukrainske flyktninger bør være mellom de europeiske landene.

– Dette forhandler man om. Vi må ofte ta litt mer enn folketallet vårt tilsier.

– Vi kan ikke la Polen sitte alene med dette. Sannsynligvis kommer mange til å bli værende i Polen, Ungarn og Tsjekkia. Det kan godt tenkes at noe av vår belastning kommer til å være at vi bidrar økonomisk til de landene sitt arbeid, for eksempel gjennom Flyktninghjelpen, sier hun.

Høyre-lederen peker på at de landene som tidligere har vært mest imot å finne en felleseuropeisk løsning på flyktningspørsmål nå er de som opplever den største tilstrømmingen fra Ukraina.

– Nå vil en felles europeisk løsning gagne de sannsynligvis. Det betyr at det er lettere å finne en løsning, sier Solberg.