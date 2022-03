OVERVÅKET: Tom Hagen ble avlyttet og kameraovervåket hjemme i Sloraveien 4.

Tom Hagen om hemmelig overvåkning: − Ubehagelig

Tom Hagen ble avlyttet inne i sitt eget hjem og kameraovervåket på gårdsplassen. Bilen ble GPS-sporet. Hagen ble nylig kjent med omfanget av de skjulte metodene politiet brukte mot ham.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med NRK publisert fredag kveld, kommenterer Tom Hagen politiets hemmelige overvåkning.

– At en massiv overvåkning har pågått over lang tid er ubehagelig, sier Tom Hagen til NRK.

Han mener den skjulte overvåkningen ikke har gjort funn som styrker politiets teori om at han har drept kona eller at han står bak forsvinningen hennes.

– Den underbygger jo at jeg ikke har noe med dette å gjøre, sier han til NRK.

Tom Hagen har hele tiden nektet for å ha noe å gjøre med forsvinningen til ektefellen Anne-Elisabeth Hagen.

Hele verktøykassen

I februar skrev VG at politiet hadde tatt i bruk hele den hemmelige verktøykassen i den skjulte etterforskningen mot Tom Hagen.

VG fikk da opplyst at de fikk tillatelse til å ta i bruk følgende skjulte metoder mot den drapssiktede milliardæren:

Skjult kameraovervåkning

GPS-sporing av bil

Romavlytting

Telefonavlytting

Skjult ransaking

Ifølge VGs opplysninger installerte politiet skjulte mikrofoner både hjemme hos Tom Hagen i Sloraveien 4 og på hans kontor i Futurum-bygget i Lørenskog.

Info Dette er status i Hagen-saken: Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant 31. oktober 2018, er fortsatt ikke funnet.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap, men nekter all skyld og vil ikke lenger la seg avhøre.

En mann i 30-årene er siktet i saken, men flere signaler tyder på at saken mot ham kan gå mot henleggelse.

Sporene på åstedet har så langt ikke ført politiet til ukjente gjerningspersoner.

Det samme kan man så langt si om kryptosporet, etter det VG kjenner til. Vis mer

På hytta

Ifølge det NRK får opplyst, ble det også installert overvåkningsutstyr for romavlytting i ekteparet Hagens hytte på Kvitfjell.

De nye opplysningene om den skjulte etterforskningen av Tom Hagen, viser hvor grundig 71-åringen ble overvåket av politiet før pågripelsen, skriver NRK:

I 327 dager, fra 6. juni 2019 til 28. april 2020, kunne politiet følge med på når deres hovedmistenkte kom og gikk, samt hvem som besøkte huset innerst i Sloraveien i Lørenskog.

Øst politidistrikt ønsker ikke å svare på om den skjulte etterforskningen har styrket eller svekket mistankegrunnlaget mot 71-åringen.

– Orientert

– Politiet har nylig orientert Tom Hagen om at han har blitt utsatt for en massiv skjult etterforskning i svært lang tid før han ble pågrepet i april 2020, sa Svein Holden, Tom Hagens forsvarer, til VG i midten av februar.

– Hagen reagerte svært positivt på nyheten. Han er fullstendig trygg på at dette etterforskningsmaterialet vil bidra til at politiet forstår at han er uriktig anklaget for å være delaktig i bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sa Holden da.

Øst politidistrikt, ved påtaleansvarlig Gjermund Hanssen, ønsket da ikke å kommentere metodebruken mot de siktede i saken.

Mer hemmelig overvåkning

Etter å ha samlet inn opplysninger fra Lørenskog-etterforskningen over flere år, avslørte VG i februar 2022 detaljer om operasjon «Frank».

Dette var den skjulte operasjonen som foregikk i månedene før den såkalte «Kryptomannen» ble pågrepet 7. mai 2020.

Den massive overvåkningen gjorde at politiet kunne følge med på alt han foretok seg på PC, mobil og inne i leiligheten han hadde fått låne.

Mannen i 30-årene ble pågrepet under en politiaksjon i Oslo den 8. april 2020.

Han ble siktet for å ha hatt en rolle i Anne-Elisabeth Hagens forsvinning, som politiet mener ble drept 31. oktober 2018.

Mannen har siden starten nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre.