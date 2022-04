Motorshow-arrangøren gjør store endringer: − Min klient har bommet

Aranis Klaas gjør flere store endringer etter at syv personer ble skadet under et motorshow på Bjerke i helgen. Han legger seg nå «litt» flat.

Publisert: Nå nettopp

Syv mennesker ble skadet da en oppvisningsbil krasjet inn i tribunen under Aranis Klaas Monster Truck Show på Bjerke i Oslo søndag. Sjåfør og arrangør er siktet etter ulykken.

Det tyske familieforetakets tre show utenfor Drammen travbane kommende helg er avlyst, men Klaas håper å vise frem sine bilstunts i Skien neste helg.

– De jobber med å forbedre sikkerhetstiltakene og lærer av uheldige hendelser, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

Sikkerhetskonsept

Han opplyser at Klaas har kjøpt inn hundre meter stålgjerder. På Bjerke var det bare sperrebånd og plastkjegler som skilte publikum fra kjøretøyene.

Advokaten vedgår at ulykken søndag var en lærepenge for virksomheten som har mer enn 40 år bak seg på veien, angivelig uten ulykker med personskade.

– I fremtiden vil arrangøren fremlegge et sikkerhetskonsept overfor politi, kommune og grunneiere, og så kan politiet komme og sjekke hvordan de er rigget, sier Lundevall-Unger.

SKADET: Flere personer lå skadet på bakken etter ulykken.

Politiet er kritisk til at de først fredag ble underrettet om showene på Bjerke og mener det var så sent at de ikke hadde mulighet til å sjekke sikkerheten.

– Hadde vi vært klar over at det ikke var mer solide, fysiske sperringer, ville ikke arrangementet blitt tillatt, har politiadvokat i Oslo Bente Vengstad sagt til VG.

Torsdag sier hun til VG at de som er skadet foreløpig ikke har fått oppnevnt bistandsadvokat. Om tilstanden deres sier hun:

– Vi vet for lite til å si noe om tilstanden deres.

Vil søke om dispensasjon

Onsdag sa Lundevall-Unger at arrangøren Daniel Klaas ikke behøver å søke om unntak fra registreringsplikten i veitrafikkloven, så lenge de opptrer på privat, lukket område.

Torsdag har advokaten endret oppfatning.

– Min klient har bommet på regelverket og legger seg litt flat. Han vil søke om dispensasjon fra kravet om registrering av bilene, sier Lundevall-Unger.

Søknaden gir Vegvesenet mulighet til kreve at kjøretøyene er i god teknisk stand.

UREGISTRERT: Oppvisningsbilene til Aranis Klaas er uregistrerte.

– Ulovlig

Oslo-politiet etterforsker hendelsen søndag og har tatt beslag i nærmere 800.000 kroner i kontanter. Motorshowet selger billetter bare mot kontant betaling.

Politiadvokat Bente Vengstad sa tirsdag til Avisa Oslo at pengene foreløpig blir tatt i heft i forbindelse med erstatningsbeløp.

– Jeg mener heftelsen er ulovlig. Vi krever at pengebeslaget umiddelbart blir opphevet. Det er ikke knyttet opp mot et bevisgrunnlag i forhold til siktelsen, sier Lundevall-Unger.

Arrangøren Daniel Klaas er siktet for uaktsomt å ha fremkalt fare for allmennheten, ikke for økonomisk utroskap eller brudd på merverdiavgiftsloven.

– Erstatningskrav etter personskade er en forsikringssak, og skal ikke dekkes av beslag i inntekter. Min klient har en gyldig ansvarsforsikring på seks millioner euro, sier advokaten.

Han legger til at monstertruck-showet under norgesturneen fremover vil tilby alternative betalingsmetoder til kontanter som kortterminaler eller Vipps.

Trenger dokumentasjon

Eiendomsselskapet til Buskerud Travforbund skulle i helgen leid ut parkeringsplassen utenfor nedlagte Drammen travbane til det tyske motorshowet.

Daglig leder i eiendomsselskapet Mattis Asplin vil ta forbehold:

– Hvis de søker om ny datoer, får vi se om vi føler oss komfortable med dokumentasjonen de kan fremlegge. Vi ønsker ikke noe lurvete, på kanten virksomhet hos oss, sier Asplin til VG.

Asplin sier at leietager må dokumentere at tillatelser, forsikringer og sikkerhet er i orden.

– Som grunneier forutsetter vi at publikums sikkerhet er godt ivaretatt.