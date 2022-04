Arrangøren av motorshowet Daniel Klaas i samtale med politiet rett etter hendelsen på Bjerke.

Arrangøren av motorshowet vil refundere billettene: − Vil veldig gjerne gjøre opp for seg

Arrangøren av motorshowet på Bjerke vil gi publikum pengene tilbake etter ulykken. Men politiet har beslaglagt billettinntektene, som er i kontanter.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Syv mennesker ble skadet da en oppvisningsbil krasjet inn i tribunen under Aranis Klaas Monster Truck Show i Oslo søndag. Alle er ifølge politiet utenfor livsfare.

Omkring 800 tilskuere var til stede søndag. Også fredag og lørdag arrangerte det tyske familieforetaket show på parkeringsplassen ved Bjerke travbane.

Alle måtte betale kontant, 300 kroner for voksne og 200 kroner for barn.

Politiadvokat Bente Vengstad opplyser tirsdag til Avisa Oslo at politiet mandag tok beslag i en mengde penger tilknyttet arrangøren.

Hun forklarer at pengene foreløpig blir tatt i heft i forbindelse med erstatningsbeløp.

Arrangørens advokat i Norge kritiserer politiets beslag.

– Min klient ønsker veldig gjerne å gjøre opp for seg og betale inngangsbilletten tilbake til alle som var på arrangementet søndag, sier advokat Patrick Lundevall-Unger til VG.

Han mener beslaget dreier seg om flere hundre tusen kroner.

– Opererer med cash

Slik forklarer han at Aranis Klaas ikke benytter Vipps eller betalingsterminaler:

– De er reisende mennesker som opererer med cash.

Lundevall-Unger sier at billetten kjøpes kontant i en bod. Ved inngangen rives billetten i to biter. Tilskueren får den ene, den andre går inn i regnskapet.

– Alt kan dokumenteres.

– Så dette er ikke svart virksomhet?

– Overhodet ikke, alt går i regnskapet. Men beslaget må tolkes slik at politiet mener det er noe grums her, sier advokaten.

Fikk pengene igjen

Om og når hans klient får pengene tilbake fra politiet, må alle som vil ha penger igjen, vise frem billettstubben som dokumenterer at de var på Bjerke søndag.

En av tilskuerne forteller VG at hun var blant mer enn 50 publikummere som stilte i kø for å få refundert billettene, etter ulykken som avbrøt arrangementet.

– Vi returnerte billettene for å få pengene tilbake, forteller kvinnen.

Flere personer lå skadet på bakken etter ulykken.

Lederen for det tyske familieforetaket bak showet, Daniel Klaas, ble mandag avhørt av politiet. Han er foreløpig siktet for uaktsomt å ha fremkalt fare for allmennheten.

Sjåføren av bilen som kom ut av kontroll, blir avhørt tirsdag. Han er siktet for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om hensynsfull og aktpågivende kjøring.

– Ville ikke tillatt

Bilen er beslaglagt, men resultatet av de tekniske undersøkelsene er ikke klart.

Ulykken søndag skjedde da en oppvisningsbil skjenet baklengs inn i sittetribunen. Bare sperrebånd og plastkjegler skilte publikum fra motorshowet.

Politiet er kritisk til at de først fredag ble underrettet om showene på Bjerke og mener det var så sent at de ikke hadde mulighet til å sjekke sikkerheten.

– Hadde vi vært klar over at det ikke var mer solide, fysiske sperringer, ville ikke arrangementet blitt tillatt, sier politiadvokat i Oslo Bente Vengstad.