IKKE ENIG: Daværende helseminister, Bent Høie (H), var ikke enig i finansminister Jan Tore Sanners (H) syn om skjevfordeling av vaksiner.

Høie var mot mer skjevfordeling: «Regjeringen gikk imot mine argumenter»

Det var uenighet internt i regjeringen om skjevfordeling av vaksiner. Mens finansministeren ville gjøre det mer, var helseminister Bent Høie imot - også da regjeringen gikk inn for det.

Publisert: Nå nettopp

Det viser Koronakommisjonens siste rapport.

Regjeringen valgte først å gå inn for en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til områder med mye smitte i mai 2021, og gikk i mai inn for en mer omfattende omfordeling.

Det siste var daværende helseminister Bent Høie (H) skeptisk til, ifølge forklaringen han har gitt til Koronakommisjonen

«Jeg var uenig i dette generelt, men regjeringen gikk imot mine argumenter», sa han i sin forklaring, ifølge kommisjonen.

Intern uenighet i regjeringen

Vaksinefordelingen har vært et av de mest omdiskuterte sakene i perioden Koronakommisjonen har evaluert, som går fram til oktober 2021.

De har blant annet konkludert med at de mener en større geografisk skjevfordeling til områder med mye smitte burde blitt gjort tidligere, og at det kunne ført til færre innleggelser. Tidligere statsminister Erna Solberg (H) har svart at hun er skeptisk til denne kritikken.

I kommisjonens rapport kommer det frem at det var stemmer i regjeringens om ville gå inn for en mer omfattende skjevfordeling av vaksiner allerede i slutten av april 2021:

Da skulle regjeringen behandle saker som ville innebære lettelse for vaksinerte. I et regjeringsnotat skrev Bent Høie at han mente beslutningsgrunnlaget fra FHI ikke ga tilstrekkelig grunnlag for å ta en beslutning på mer omfordeling av vaksiner.

«Vi kan ikke omfordele vaksiner fra 332 kommuner uten å vite hva dette vil bety for vaksinasjonsfremdriften i disse kommunene. Vi vil nå gi lettelser og rettigheter til personer som er fullvaksinerte, slik at vaksinasjon vil være viktig for svært mange. Jeg er også i tvil av hensiktsmessigheten av å gjøre en full stopp av vaksineringen i kommuner som ikke prioriteres […]», skrev han ifølge rapporten.

Men finansminister Jan Tore Sanner (H) var uenig. Han foreslo at regjeringen skulle gå inn for ytterligere geografisk prioritering av vaksiner til områder med mye smitte, og ba om at en merknad ble tatt med hvor det blant annet stod følgende:

«Jeg mener FHIs faglige råd av vaksinefordeling er så tydelige at dette bør følges opp med en høyere prioritering av smitteutsatte områder. FHIs råd innebærer at de helsemessige konsekvensene av pandemien reduseres. Andre utredninger, herunder Holden-utvalget, har kommet til samme konklusjon. […]»

Det ble altså ikke tatt til følge av regjeringen, som konkluderte med å ikke gå inn for en ny omfordeling av vaksiner.

Etter rapporten tirsdag kritiserte Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Solberg-regjeringen for å ikke skjevfordele vaksiner tidligere: – Regjeringen hadde ikke det politiske motet til å gjennomføre det, sa Johansen til VG.

VILLE PRIORITERE: Jan Tore Sanner (H) foreslo at regjeringen skulle gå inn for geografisk prioritering av vaksiner til norske kommuner da han var finansminister.

Ville videreføre

Den 10. mai kom det en ny anbefaling fra FHI om større geografisk prioritering av kommuner med mye smitte. To dager senere kommenterte Bent Høie i et regjeringsnotat at «[…] forslagene om en forsterket geografisk målrettet prioritering har problematiske sider»

Han foreslo i stedet å videreføre den beskjedne geografiske omfordelingen regjeringen gikk inn for i mars, til alle over 18 år hadde fått vaksine.

I en ny merknad i regjeringsnotatet skrev finansminister Sanner blant annet:

«Jeg mener vi bør følge FHIs råd og øke den geografiske målrettingen så raskt som praktisk mulig. Denne prioriteringen er nå sterkt faglig fundert både fra FHI og fra Holden-gruppen. (…) FHI peker på at smitten i Oslo og Viken har vært vedvarende høyere enn i resten av landet gjennom hele pandemien, på tross av betydelig strengere smitteverntiltak»

Regjeringen bestemte at de ville gå inn for en forsterket geografisk målretting av vaksiner. Spørsmålet om hvilke kommuner som skulle få mer ble behandlet den 18. mai, og den endelige beslutningen ble annonsert den 20. mai.

Da skjevfordelingen ble kjent var en rekke av kommunene som måtte gi fra seg doser langt fra fornøyde.

VG vært i kontakt med Jan Tore Sanner, som viser til det som står i rapporten og ikke ønsker å legge til noe.

Høie: - Fortsatt uenig

Tidligere helseminister Bent Høie sier til VG at det var den siste, mer omfattende skjevfordelingen han var uenig i – ikke den beskjedne skjevfordelingen regjeringen gikk for i mars.

– Hovedargumentet mitt var bekymringen for kapasiteten i de kommunene som ga fra seg vaksiner, om de ville klare å ta igjen etterslepet i fellesferien. Så gjorde vi en utsjekking med Statsforvalterne som viste at et flertall av kommunene mente de kunne klare det, men jeg tenkte fortsatt at det var for stor usikkerhet knyttet til det, sier han.

Den vurderingen står han ved i dag:

– Med det vi visste, mener jeg at det innebar en for høy risiko. Så skjedde en endring i vaksineleveransene, men det kunne også gått galt hvis vaksineleveransene hadde blitt som vi trodde i mai, mener han.

Han er uenig i Koronakommisjonens konklusjon om at det burde blitt skjevfordelt flere vaksiner enda tidligere.

– Det er jeg fortsatt uenig i, og jeg mener at de der ikke tar høyde for det som faktisk var kunnskapsgrunnlaget på det tidspunktet.