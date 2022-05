KRITISK: Jusprofessor Sverre Blandhol mener PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde et ansvar for å følge opp våpnene han leverte fra seg til en kollega ved Oslo politidistrikt.

Jusprofessor etter VG-avsløring: − Sjøvold forsto at han hadde et problem

Med tre skytevåpen oppbevart ulovlig på kontoret i flere år, gikk Hans Sverre Sjøvold til en underordnet og ba han løse problemet, mener jusprofessor Sverre Blandhol.

VG skrev lørdag om millionavtalen som ble underskrevet i august i fjor.

En politiansatt fikk da utbetalt 1,2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt mot at han sa opp jobben ved våpenkontoret på Politihuset i Oslo.

Til Spesialenheten for politisaker har saksbehandleren forklart at han opplevde press og trusler da han nektet å ta imot våpnene til daværende politimester Hans Sverre Sjøvold.

PST-SJEF: Hans Sverre Sjøvold.

– Sjøvold forsto at han hadde et problem, sier Blandhol:

– Ikke bare brudd på våpenloven, men vel så mye et omdømmeproblem, sier professoren, som blant annet arbeider med konflikthåndtering og etikk.

Ifølge avhøret med saksbehandleren ble hans kollega tatt til side av Sjøvold i kantinen. Sjøvold spurte om han kunne hjelpe med noen våpen han hadde liggende.

– På den måten kunne politimesteren redusere sin egen risiko og eksponering og samtidig distansere seg fra handlingen med å bli kvitt våpnene på en ureglementert måte, mener Blandhol.

Sjøvold er forelagt uttalelsene, men ønsker ikke å kommentere dem.

– Det ligner militæret

Basert på VGs reportasje mener jusprofessoren at det er åpenbart at saksbehandleren ble utsatt for et «eskalerende press».

– Sjøvold gjorde det klart at han hadde et problem, og overlot til kollegaen å finne ut hvordan han kunne løse det, sier han.

– En slik indirekte metode kan være helt ok å bruke hvis målet er akseptabelt. Men her er ikke målet det.

– Burde Sjøvold forstått at han utøvde et press?

– Akkurat hvilke konkrete handlemåter kollegaen hans skulle bruke for å «fikse» problemet, hadde kanskje Sjøvold ingen formening om. Men om du får dine underordnede til å gjøre noe som ikke kan løses på lovlig vis, har du et ansvar selv om du ikke vet eksakt hvilke metoder de vil bruke.

Saksbehandlerens kollega har overfor VG benektet å ha utsatt noen for press og trusler.

Blandhol mener VGs avsløring viser en svakhet ved organisasjonskulturen i politiet. Dette mener han kan skyldes stor, formell autoritet i lederstillingene i etaten.

– Det ligner militæret, med klare kommandolinjer og høy forventning om lydighet. De ansatte skal følge ledelsens instrukser og pålegg, på en helt annen måte enn hvis du jobber i et reklamebyrå.

– Sjokkerende og trist lesning

Jusprofessor Mads Andenæs mener de interne rutinene i Oslo politidistrikt sviktet.

SVIKT: Mads Andenæs mener flere etater sviktet saksbehandleren ved våpenkontoret.

– Basert på det som står i VG, viser dette hvor galt det kan gå og hvordan en varsler behandles på det verste, sier Andenæs.

– De interne rutinene har ikke virket. Heller ikke Spesialenheten har vært i stand til å behandle dette korrekt og har sviktet. Det samme har fagforeningen, mener Andenæs.

Marius Bækkevar, leder for Oslo Politiforening, mener saken viser at det er behov for et varslerombud, som Politiets Fellesforbund har jobbet for i flere år.

– Saken i VG er jo både sjokkerende og trist lesning, sier Bækkevar.

– At han har opplevd det sånn er jo helt uholdbart. Resultatet ble at han sluttet i jobben og ble uføretrygdet, sier han.

– Dette bekrefter bare det forbundsstyrevedtaket vi har: Vi ikke kan anbefale medlemmene våre å varsle. Kostnaden er rett og slett for stor, sier Bækkevar.

– Kan vi ha en PST-sjef som er bøtelagt for ulovlig våpenbesittelse, der mannen som skulle ta imot våpnene endte opp som ufør?

– Det spørsmålet har jeg ikke lyst til å svare på.

NYVALGT LEDER: Marius Bækkevar i Oslo politiforening.

Ble behandlet annerledes

I avhør med Spesialenheten har Sjøvold avvist at han ble spesialbehandlet fordi han var politimester.

Et brev fra Oslo politidistrikt fra 3. juli 2020 gir annen informasjon.

Tidligere visepolitimester Sveinung Sponheim skriver til saksbehandleren som varslet om saken:

I denne saken «er en ansattes varslingsplikt satt opp mot lojalitetsbindinger til en leder av virksomheten, og hvor prinsippet om krav til likebehandling ble fraveket».

– Det ligger vel i det at en leder åpenbart ble behandlet annerledes enn en vanlig person, uttalte Sponheim til VG søndag:

– Derfor kom ansatte også i en lojalitetskonflikt og rutinene for våpeninnleveringer ble endret.

Via kommunikasjonssjefen i PST formidler Sjøvold at han ikke vil svare på spørsmål til denne saken, men viser til en tidligere uttalelse:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg for øvrig ikke var klar over.

Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller».