KOLLAPS: Slik ser Tretten bru over Lågen i Gudbrandsdalen ut etter mandag morgen.

Ekspert om brokollapsen: − En ingeniør ville neppe kommet opp med en slik bro

Kombinasjonen tre og stål på Tretten bro kan være helt sentral for å forstå kollapsen, sier tidligere sjefingeniør for Vegdirektoratet.

I jakten på årsaker etter Tretten-kollapsen, kommer den tidligere sjefingeniøren Tormod Dyken nå med en ny teori.

– Det er én ting som slår meg og som ikke har vært nevnt: Broen er egentlig ikke en ren trebro. Det er en hybrid av stål og tre, sier han til VG.

Og nettopp denne kombinasjonen av materialer mener Dyken er helt sentral. Mer om det litt lenger ned i saken.

Først må vi gjøre oss kjent med de tekniske begrepene.

Som illustrasjonen viser, besto Tretten bro av en undergurt og overgurt av limtre. Limtre er nettopp det det høres ut som: Sammenlimte stykker av tre.

«Stavene» imellom disse er det som utgjør det såkalte fagverket, mens sammenkoblingen av disse stavene kalles knutepunkt.

Det at Tretten hadde vertikale staver av stål – og ikke tre – er det som gjør at han nå tror han har funnet en av effektene som har gitt totalkollaps.

Bruk av stål og tre i en hybridkonstruksjon som dette er et uutforsket område, sier han.

– Jeg kjenner ikke til noen annen bro enn Tretten hvor dette har blitt gjort. Jeg mener å ha rimelig god oversikt over broer – også i utlandet.

Den nåværende pensjonisten er ikke en hvem som helst i bro-miljøet. Dyken ledet blant annet arbeidet med Statens vegvesens første håndbok (veiledning) for brokonstruksjoner i tre som kom ut i 2013. I 2017 var han også redaktør for boken «Trebruer», utgitt av Vegvesenet.

Han hadde også en uformell rolle og fungerte som en slags rådgiver da Tretten ble planlagt mens han var sjefingeniør i Vegdirektoratet.

BROEKSPERT: Tormod Dyken, tidligere sjefingeniør i Vegdirektoratet.

Tvangskrefter

Dyken tror nå at denne sammenblandingen av stål og tre kan ha gitt en av effektene som til slutt ledet til totalkollapsen på Tretten. Fordi to materialer med forskjellig oppførsel ved temperaturendringer kan skape såkalte tvangskrefter i en konstruksjon.

– Tre reagerer jo på uttørking og oppfukting. Det gjør ikke stål. Så kan man tenke seg at de vertikale stålstavene utvider seg i varmen, mens skråstavene i tre ikke utvider seg like mye. Da begynner stålet å «dra» i treet. Hvis ikke dette er hensyntatt, så kan det oppstå tvangskrefter mellom de enkelte delene.

Dette er krefter som kommer i tillegg til andre krefter, og som kanskje ikke er med i beregningene, ifølge Dyken.

FIKK NAPP: Inspektører fisker etter dybler og annet metall som har knekket og havnet i elven.

Dyken understreker at det finnes fagverksbroer i tre som har en del stål i seg, men at stålet da er benyttet slik at det – i motsetning til på Tretten – stort sett kun håndterer strekkrefter. Da vil det ikke bli denne graden av tvang i konstruksjonen, ifølge Dyken.

VG har vært i kontakt med Innlandet fylkeskommune, som er ansvarlige for broen. De sier de ikke kommenterer teorier fra enkeltpersoner nå mens granskingen pågår.

Statens vegvesen, som var ansvarlig for broen da den ble bygget, sier det ikke er naturlig å kommentere mens undersøkelsene pågår.

– Vi har engasjert SINTEF til å gjennomføre en omfattende og uavhengig granskning av hendelsen, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Vegdirektoratet.

Svekket over tid

Når det utføres en inspeksjon av en bro og en skade oppdages, skal denne beskrives med en skadekonsekvens fra 1–4.

Den siste inspeksjonsrapporten for Tretten (2022) viser ingen registrerte skader som kan true bæreevnen. Altså ikke engang med laveste skadekonsekvens (1).

– Følgene av slike tvangskrefter fra blanding av materialer vil ikke nødvendigvis kunne oppdages under en inspeksjon, forklarer Dyken.

– Tvangskrefter vil også oppstå som følge av trafikklaster. Hver gang et tyngre kjøretøy kjører over broen vil det oppstå små krefter i knutepunktene som tilsynelatende har lite å si. Som følge av tvangen kan det litt etter litt bli en slags utmatting. Det kan oppstå små sprekker i materialet, som svekker det over tid.

Da kan det komme en annen last som kan få ett eller flere knutepunkt til å brytes.

For eksempel en lastebil.

Når det skjer brudd i et knutepunkt kan et fagverk falle sammen som et korthus, fordi et brudd i ett knutepunkt kan forårsake overbelastning i det neste – også videre.

Kritiserer arkitekten

Dyken mener at broens form ikke kunne blitt løst elegant i kun treverk, og at det kan ha vært grunnen til at det måtte tys til stål.

– Det er et hjertesukk at dette er en arkitektinitiert konstruksjon, der de som har prosjektert den kun har fått i oppgave å beregne og få det til å stå. En ingeniør ville neppe kommet opp med en slik bro.

–Når man lager konstruksjoner bør det etterstrebes å la kraftveiene gjenspeiles i konstruksjonen på en mest mulig effektiv måte.

Aftenposten meldte at arkitektfirmaet bak broen, Plan arkitekter AS, fjernet prosjektsiden om Tretten kort tid etter at kollapsen ble kjent.

Arkitektfirmaet har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser.

– Noe var åpenbart helt galt

NTNU-professor Arne Aalberg er ekspert på konstruksjoner der ulike materialer virker sammen – og mener Dykens teori er et spor som må forfølges:

– Det er klart. Noe var åpenbart helt galt. Man må sjekke om selve konstruksjonstypen har medført vanskeligheter ingeniørene overså den gangen. Men jeg håper og tror det er hensyntatt.

– Det var en litt spesiell bro. Det er trolig den limtrebroen med mest stål jeg har sett.

Når man kombinerer ulike materialer, for eksempel stål og tre som har ulike varmeutvidelesesegenskaper og også andre fysikalske egenskaper, må dette ivaretas spesielt i beregningene.

NTNU: Professor Arne Aalberg.

Eksponert stål

– Stål er veldig stabilt fordi det ikke tar til seg vann eller fuktighet, mens treverket trekker inn vann og avgir vann. Treverket er altså mer levende.

I likhet med Dyken, påpeker han at det er vanlig å bruke stål i trekonstruksjoner, men da gjerne i selve forbindelsene eller rene strekkstaver.

– Det er beskyttet på en annen måte og får ikke så store temperaturendringer. Stålstavene på Tretten er i det fri, er mer eksponert og dermed mer utsatt.

Flere effekter

– Når en slik ulykke skjer, er det gjerne ikke resultatet av én feil eller én effekt, men ofte summen av flere. Og tvangskreftene fra materialblandingen mener jeg er én av effektene som kan ha bidratt til å svekke konstruksjonen over tid, sier Dyken.

Den tidligere sjefingeniøren understreker at det også er en sjanse for at hans teori er feil, men at han likevel føler seg sikker på at dette har gitt en negativ effekt. Spørsmålet er hvor stor den har vært og om den har blitt tatt hensyn til i prosjekteringen.

Undersøkelsene vil vise om årsaken er hvordan materialene virker sammen.

Norconsult, som har prosjektert broen, sier det er for tidlig å si noe om årsaken til havariet:

– Og vi har full tillit til den pågående etterforskningen. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å kommentere ulike teorier i mediene, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann til VG.

I 2016-rapporten ble det anbefalt å forsterke enkelte av knutepunktene på Tretten bro. Dette ble gjort på bakgrunn av nye regler.

Selv om han nå har endret teori, står han fortsatt for at denne forsterkningen kunne hindret en kollaps.

Stod oppført i kontrollgruppe i 2016

Dyken står også oppført som en av fem i faggruppen som skulle kvalitetssikre Tretten bro og de øvrige fagverksbroene i tre etter Perkolo-kollapsen i 2016. Til VG sier han nå at han ikke hadde noen aktiv eller offisiell rolle, men hadde uformelle samtaler med enkelte av medlemmene.

Han var heller ikke da klar over at broen hadde stålstaver i fagverket, men understreker at de som sto for kontroll og beregning har vært klar over dette.

– Men de har ikke tillagt noe vekt at tvang skulle ha noen effekt, sier Dyken.

Tar selvkritikk: – Burde ropt ut den gangen

– Sett i ettertid burde det åpenbart vært kontrollert. Men det er ikke så lett å komme på at det skal være noe annerledes enn om det skulle vært av tre.

– Men du tenkte på det nå?

– Ja, nå har det jo vært en ulykke. Og da tenker man årsaker.

– Jeg burde som erfaren ingeniør sett at dette er noe som burde blitt undersøkt nærmere. Jeg føler meg litt flau. Jeg burde burde ropt ut den gangen.

Dyken opplyser at han har formidlet teorien til personer i gruppen som nå skal undersøke årsakene til Tretten-kollapsen.

– Jeg vil anta at det tas tak i.

– Ikke grunnlag for stenging

Tirsdag kveld ble det klart at Statens vegvesen har besluttet å stenge 14 fagverksbroer i tre, i påvente av at årsaken til brokollapsen på Tretten blir klar.

Dyken mener det ikke er grunnlag for det, men forstår likevel ønsket om å være føre-var.

– Hvis min teori stemmer, så er det ingen av andre broene som vil være utsatt for problemet. Jeg tror årsaken er knyttet spesielt til Tretten bro.