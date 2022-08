PÅ KRIGSSTIEN: Her er Moxnes på vei til å betale penger til Kiwi. Men helst vil han ta fra dagligvaregigantene.

Moxnes vil ta milliarder fra daglig­vare­gigantene: − Går så det griner

ARENDAL (VG) I Rødt-leder Bjørnar Moxnes’ drømmeverden er det ingen milliardærer. Men på kort sikt er drømmen at Støre-regjeringen har like høye skatter som Jens Stoltenberg – og at dagligvaregigantene får en milliardregning.

– Har de sånne munker? Det vil jeg ha, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

VG møter sjefen for Norges mest revolusjonære stortingsparti på kafé i Arendal sentrum. Kanskje er temaet for intervjuet også årsaken til at Moxnes sender rådgiveren sin på jakt etter sørlandsk bakverk og låner bankkortet hans på Kiwi.

Samtidig som prisene på strøm og drivstoff er skyhøye, har matvareprisene gjort et rekordhøyt prishopp.

I april 2021 svarte nesten én av fem at deres husholdning ikke hadde råd til en uforutsett utgift på 18.000 kroner. Det var før prissjokk på mat, strøm og drivstoff.

Samtidig økte giganten Orkla omsetningen med nesten 20 prosent første halvår i 2022. I 2021 tok Reitan-familien milliardutbytte og Norgesgruppen hadde rekordhøye inntekter.

– Det er mange som blir hengende etter. For hver måned som går, taper disse folkene penger når prisene stiger på både strøm og matvarer. Vi må tette hullene i velferdsstaten, øke barnetrygden og andre ytelser, og tannhelse må bli gratis, sier Moxnes.

– Rødt er ikke for å bare blåse opp offentlig pengebruk uten å ha inndekning. Vi må hente pengene fra et sted. Da er det noen som blinker seg ut, fortsetter han.

MOXNES VIL HANKE INN: Rema-eier Odd Reitan, Norgesgruppen-eier Johan Johannson og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen. Med Rødts økning av selskapsskatten, ville de tre dagligvaregigantene betalt 626 millioner kroner mer i selskapsskatt i 2021 enn de gjør med dagens regler.

Søkkrike

Rødts utvalgte rikinger er tre av dagligvaredynastiene i Norge: Rema, Norgesgruppen og Orkla.

De har råd til å bidra mer til fellesskapet, mener Moxnes, og viser til at det for første gang i historien var kun milliardærer på Kapitals liste over Norges 400 rikeste i 2021.

Rema-eier Odd Reitan kom på tredje plass, Norgesgruppen-eier Johan Johannson på fjerde plass og storeier i Orkla, Stein Erik Hagen, kom på niende plass.

Rødts løsning er å øke selskapsskatten, formueskatten og utbytteskatten. Ifølge partiets beregninger ville det skaffet over fire milliarder kroner mer til statskassa kun fra de tre dagligvaredynastiene i 2021.

UPOPULÆR: På Arendalsuka er det tett mellom blåskjortene, og næringslivsfolk og bedriftseiere fra hele Norge er på besøk. Moxnes sier at han håper han er en av de mest upopulære mennene her.

– Blir det ikke dyrere for dagligvaregigantene også med økte råvarepriser, strømpriser og drivstoffpriser?

– Hvorfor skal de lempe regningen over på folk flest? Vanlige folk blør nå. Det viser bare at selskapene er ikke interessert i dugnad. Hvis de ikke er det, kan vi hente penger tilbake gjennom skattesystemet, sier Moxnes.

– Vil du ha et samfunn der staten innretter skattesystemet etter å hente penger fra enkeltpersoner, slik du legger frem nå?

– Selskapsskatten vil treffe selskaper. Men vi må jo vise konkret hvordan det kan slå ut for noen av Norges aller rikeste, så folk vet hva vi snakker om, sier Moxnes.

Info Så mye mer ville de betalt: Med Rødts økning av selskapsskatten, ville de tre dagligvaregigantene betalt 626 millioner kroner mer i selskapsskatt i 2021 enn de gjør med dagens regler. I samlet formues- og utbytteskatt ville dagligvaredynastiene (familiene som eier de tre selskapene) betalt følgende i 2021: Reitan-familien: 1,3 milliarder

Johannson-familien: 1,3 milliarder

Hagen-familien: 817 millioner Vis mer

– Like radikale som Stoltenberg

Han bruker kafeen han nå besøker som eksempel. Baker Jørgensen i Arendal sentrum er en av bedriftene som sliter med strømregningene nå.

– Selskapsskatten er en skatt på overskuddet i selskapene. Så bakeren her, som sliter på grunn av strømregningene, vil ikke bli omfattet av en økning i selskapsskatten. Men de som går så det griner, sånn som eierne av dagligvarekjedene, de måtte betalt mer til felleskassa, sier Moxnes.

Rødt-lederen ønsker seg en skattepolitisk tidsmaskin, tilbake til skattesatsene under Stoltenberg-regjeringen, da Ap, Sp og SV regjerte.

– Hvis bare Støre og Vedum er villige til å være like radikale som Jens Stoltenberg i skattepolitikken, så blir det andre boller.

PÅ HANDLETUR: Moxnes kjøpte ikke Plumbo, men en cola zero.

Ingen milliardærer

– Burde man kunne tjene seg til milliardær på å eie for eksempel et dagligvareselskap?

– I dagens kapitalisme er det sånn, men i et sosialistisk samfunn vil det ikke være mulig å leve av andres arbeid. Da må du skape verdiene selv, og det er ingen som kan tjene en milliard kroner på eget lønnsarbeid, sier Moxnes.

Tilbake til dagens virkelighet. Aps Cecilie Myrseth kritiserte tidligere i august dagligvaretoppene for å ta utbytte mens matvareprisene øker.

– Dersom Cecilie Myrseth, og ikke minst Arbeiderpartiet, nå mener at norsk næringsliv ikke lenger skal være verdiskapende virksomheter, og i stedet bli «non-profit»-virksomheter, er det ikke mindre enn oppsiktsvekkende. Det vil totalt bryte ned norsk økonomi og den norske velferdsstaten, svarte dagligvaremilliardær Stein Erik Hagen.

PÅHOLDEN: Bjørnar Moxnes har glemt bankkortet hjemme, og må låne rådgiverens.

– Er det en god idé at dagligvareselskap blir «non-profit»?

Moxnes ler.

– Det viser at Hagen lever i en litt alternativ virkelighet. Det å øke skatten noe, så den enorme formuesopphopningen han har blir litt mindre, er ikke «non-profit». De tjener i bøtter og spann og beriker seg over en lav sko, så jeg er ikke bekymret for at Hagen må på fattighuset om vi øker selskapsskatten litt, sier han.

Stein Erik Hagen har kun følgende kommentar:

– Dette er et populistisk utspill fra kommunisten Moxnes som andre får kommentere på en meg. Jeg synes du skal be om kommentarer fra eiere av familiebedrifter i by og land, skriver han i en e-post til VG.

Store deler av Hagen-familens formue er flyttet til Sveits, og skattes ikke i Norge.

Johan Johannson ønsker ikke å kommentere saken.

Mener regnestykket er feil

Berit Hvalryg, presseansvarlig Reitan AS, påpeker at Rødts regnestykker tar utgangspunkt i hele selskapets resultat, også det som er opptjent utenfor Norge. Derfor blir regnestykket feil, mener hun.

– At noe av skatteøkningen ville kommet fellesskapet i andre land til gode, er ikke noe problem for Rødt. Med superprofitten i dagligvarebransjen er det mer enn nok til alle. Ellers er det friskt av Reitan å prøve å skryte på skatten. En som eier flere privatfly, virker ikke akkurat tynget av skatteåket, svarer Moxnes.

Hvalryg vil ikke kommentere utover å bli sitert på følgende liste: