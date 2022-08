SYND: – Uansett om man er enig eller uenig er det elevene som rammes og det er synd, sier elevrådsleder Jade Carolina Hauan ved Gjøvik videregående skole.

Halvparten av lærerne til Jade (18) er i streik

– Det et er utrolig synd at det som endelig skulle være starten på et normalt skoleår, det første på flere år, ikke blir det, sier Jade Carolina Hauan ved Gjøvik videregående skole.

Hun er bekymret for at mange mister mye av det sosiale, som gjerne etableres i starten av skoleåret.

– Å få venner i klassen som man kan sitte i kantina med eller være med i friminuttene gir trygghet som er viktig for motivasjon og læring.

Elevrådslederen fra Lillehammer forteller at fire av hennes åtte lærere er ute i streik.

– Jeg går glipp av fire fag, norsk, rettslære, matematikk og kroppsøving, som allerede er få timer.

– Må du nå lese på egen hånd?

– I rettslære er det nesten umulig. I starten lærer vi metode og hvordan vi jobber med den. Uten veiledning er det mye tøffere enn for eksempel å lese pensum i historie, sier hun.

STREIK: Mandag tok elever over hele landet sekken på ryggen mot sin første skoledag etter sommerferien. Mange av dem måte snu i klasseromdøra. Her er fra Skedsmo videregående skole på Lillestrøm.

Over 1322 lærere over hele landet er nå tatt ut i streik. Streiken rammer skoler i 14 kommuner og ti fylkeskommuner – se oversikt nederst i saken.

De yngste elevene er skjermet, viser streikeuttaket til Utdanningsforbundet. De som blir tatt ut i streik, jobber hovedsakelig i høyere klassetrinn.

Info Derfor streiker de Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene. KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Utdanningsforbundet mener at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket. Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft. Vis mer

Mandag 29. august trappes lærerstreiken ytterligere opp, varsler Skolenes landsforbund, blant annet ved en ungdomsskole i Bergen.

VG har snakket med fem rektorer på videregående skoler der mange lærere er tatt ut i streik. Samtlige trekker frem at elevene rammes ulikt og tilfeldig.

OVER HALVPARTEN: – Vi er fortsatt 48 lærere igjen som underviser, men vi har en situasjon der litt over 60 prosent av staben er i streik, sier rektor Solveig Rossebø Kalstad ved Haugaland videregående skole i Haugesund.

– Fortvilende

På Haugaland videregående skole i Haugesund i Rogaland tok rektor Solveig Rossebø Kalstad imot de fleste av skolens 850 elever mandag.

Her er 72 lærere tatt ut i streik.

– Det vanskelige er at streiken rammer elevene hardt og ulikt. Fem klasser på skolen har ikke en eneste undervisningstime, åtte klasser har bare ett fag, mens 16 klasser har relativt mye undervisning.

Hun er spesielt bekymret for sårbare elever.

– Pandemien viste oss at de som hadde det vanskelig fra før, fikk det vanskelig. Vi prøver å holde kontakt med alle, spesielt de som har lite eller ingen undervisning. Det er en fortvilende situasjon med tanke på elevene.

– Blir skadelidende

Gjøvik videregående skole er den nest største skolen i Innlandet. Her er 72 lærere tatt ut i streik. Nær samtlige av skolens 1080 elever er rammet av streiken, forteller rektor Bjørn Matsson.

– Rundt 40 elever har normal undervisning. Enkelte klasser mister nesten all undervisning, andre mindre. Elevene kjenner på urettferdigheten i dette.

Skolen har fått dispensasjon for noen lærere.

– Vi er glade for at det er tatt hensyn til de mest sårbare elevene, som har hatt det vanskelig i to år med pandemi.

Streiken kan få uheldige konsekvenser, om den blir langvarig, mener han.

– Etter pandemien er det mange elever som trenger en trygg skolehverdag og som nå blir skadelidende, sier han.

– Annerledes og amputert

Wenche Rudshaug er rektor ved Skedsmo videregående skole på Lillestrøm. Her er 80 lærere tatt ut i streik.

– Enkelte elever har nesten fulle dager mens andre nesten ikke har undervisning. Hos oss er alle elever i ordinære klasser er rammet av streiken i større eller mindre grad. Driften er annerledes og amputert, sier Wenche Rudshaug

LITT HERDET: – Etter to år med pandemi er vi litt herdet og vant med å tenke unntakstilstand, sier rektor Leif Magne Lervik ved Molde videregående skole.

Molde-rektor: Slitsomt og krevende

Leif Magne Lervik er rektor for rundt 700 elever ved Molde videregående skole i Møre og Romsdal.

35 av skolens lærere er tatt ut i streik, rundt halvparten av det pedagogiske personalet.

– Noen elever vil oppleve at de fleste av timene deres i en uke ikke blir avholdt, som er slitsomt og krevende. Streikens lengde vil ha betydning for hvor stor påkjenning det blir for elevene, sier han.

– Er det noe du er spesielt bekymret for?

– De mest utsatte elevene, hvis dette varer ved. Vi har søkt og fått dispensasjon for enkelte lærere i denne sammenheng. Så det er vel ivaretatt.

Molde-rektoren har en ekstra bekymring for læringsmiljøet, som er viktig i oppstarten.

– Mange 15-16-åringer skal nå lære seg å tørre å utforske nye tanker. Da må det være tillit i gruppen og det blir etablert gjennom at klassemiljøet får utvikle seg trygt. Hvis ikke vil det kunne gå utover det faglige for enkelte.

Radar på frafall

Leif Magne Lervik sier de vil følge med på «fraværsproblematikken», hvis enkelte elever ramler ut.

– Det er viktig å hindre at elever faller fra, vi har en radar på dette. Vi skal følge nøye med og sette inn tiltak om det er nødvendig, sier han.

LØSNINGER: – Blir det langvarig er det ikke mulig for elevene å ta igjen det de taper. Vi må se når den er over og finne løsninger med fylkeskommunen, sier rektor Nina Røvik Bodø videregående skole.

– Mister trygghet

På Bodø videregående skole i byens sentrum tok rektor Nina Røvik mot rundt 1250 elever til første skoledag.

59 lærere ved Nordland-skolen er tatt ut i streik.

– Streiken rammer ulikt. Mange klasser har flere lærere som er tatt ut, andre ingen.

– Er det noen konsekvenser du er bekymret for?

– Jeg håper det ikke blir langvarig, men vi må ta en dag om gangen og finne løsninger for elevene som trenger det. Jeg er bekymret for at mange ikke får den tryggheten som er viktig i en skolestart, spesielt de som trenger ekstra oppfølging, sier Røvik.