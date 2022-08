Leter fortsatt etter svar: − Det er ikke veldig behagelig, egentlig

At det går så lang tid før man finner svar på en brokollaps, har ikke seksjonssjefen i Statens vegvesen opplevd før.

– Erfaringsmessig har det egentlig aldri vært noen tvil etter veldig kort tid etter en kollaps. I løpet av det første døgnet vet vi ofte årsaken, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen i Statens vegvesen til VG.

Tretten bro skiller seg dermed ut fra tidligere uventede kollapser som den på betongbroen Skjeggestad (2015) og trebroen Perkolo (2016).

På både Skjeggestad og Perkolo fant de feilen det første døgnet:

– Når vi ikke fant årsaken etter første døgnet, stengte vi de andre trebroene. Så er jobben vår å få åpnet disse broene igjen så fort som mulig. Da må vi vurdere hvilken belastning vi vet det har vært på disse broene og at det går bra.

Havarikommisjonen har nå tatt over ansvaret for undersøkelsen av hva som har skjedd. Under dem jobber også en ekstern ekspertgruppe med det samme.

– Det er et åpent spørsmål

TRETTEN: Broen kollapset mandag 15. august.

– Den ene, Skjeggestad, var en hendelse med et jordskred fra utsiden, broen i seg selv var solid nok. De hadde tatt hensyn til kvikkleire men ikke at det ble terrengendringer. Perkolo var en ren regnefeil, det er første gang jeg har vært borti en ren regnefeil. Tretten vet vi ikke ennå.

Seksjonssjefen synes det er bekymringsfullt at man ennå ikke har svar.

– Ja, det synes jeg. Og alle er veldig spente på å finne svaret. Og om det får betydning for tilsvarende broer eller regelverket. Det er et åpent spørsmål.

– Er det første gang man ikke raskt finner en årsak?

–Ja rent personlig er det det. Du nevner noen broer, men vi har også påkjøringer på lette broer som har ført til kollapser. Denne vet jeg ikke, og det er ikke veldig behagelig egentlig.

SEKSJONSSJEF: Morten Wright Hansen i Statens vegvesen.

En bro skal ikke kollapse

Men uavhengig av årsak, har altså tre broer kollapset siden 2015.

Skal folk regne med at en kollaps kan skje i ny og ne?

– Nei. Vi kommer aldri til å regne med at broer kollapser. Sikkerheten skal være mer enn god nok til det.

–Tre på syv år er for mye?

– Ja. Vi skal ikke ha kollapser. Det er ikke akseptabelt at en bro kollapser, spesielt når vi på forhånd ikke har fått varsler. Det skal være såkalte duktile brudd, der du får en bøyning uten at det klapper sammen.

Bortsett fra Perkolo-broen, kjenner Hansen heller ikke til en kollaps uten naturlige årsaker som flom eller påkjøring.

– Jeg kommer ikke på noen andre som har ukjent feil.

– Kan det hende man ikke finner årsaken?

– Det kan hende. Det vet vi først når vi får rapporten fra havarikommisjonen.

Opprydningsarbeid etter kollapsen av Tretten bru 19. august.

I Norge har man et regelverk som egentlig skal sikre at en slik kollaps ikke skjer.

– Formelt sett er sikkerheten mot kollaps av bro flere ganger så høy som et vanlig bygg. Alle broer skal tåle betydelig mye mer betydelig last enn det som var på Tretten.

Brua over E6 ved Sjoa i Gudbrandsdal som kollapset i 2016.

En gåte

Lasten som var på broen da den kollapset var trolig under 50 tonn. Tretten bro skulle i prinsippet skulle ta en langtransport på 50-60 meter på 400 tonn når man fjerner annen trafikk og kjører sentrisk på broen.

– Og det har vi hatt på trebroer. Her er det noe annet som er feil som vi ikke vet. Og det er det som er det problematiske.

Hansen forklarer at man prøver å designe en bro så den har en levetid på 100 år, det er rent fysisk mot nedbryting.

– Så har det vist seg at levetiden i Norge i snitt er rundt 70 år. Og det er helt andre årsaker til at broer da rives, som at bæreevnen holder ikke tritt med utviklingen i samfunnet, eller at det bygges en ny vei med fire felt.

Andre årsaker kan være at en bil kjører på en bro eller at en flom fører til kollaps.

Tretten bru fotografert 15 august.

Når du bygger en bro, følger du strenge regler i lastforskrift og et europeisk regelverk som blant annet definerer hvilke laster en bro skal dimensjoneres etter.

Man regner blant annet på hvor mye vekt, både av selve broen og fra trafikken, den skal tåle. Det legge i tillegg til sikkerhetsfaktorer på både materialer og last.

NTNU-professor: Skal være dønn sikker

NTNU: Steinar Nordal er professor ved institutt for bygg- og miljøteknikk.

Steinar Nordal er professor på NTNU og jobber med beregninger av geoteknisk design. Han forklarer at de som bygger broene alltid legger på ekstra marginer på lasten for å sikre seg.

– For eksempel blir broer, som på Tretten, beregnet til å tåle betydelig mer enn de tyngste kjøretøyene som er tillatt kjørt over broen. Ved design blir alltid den styrken en kan regne med satt lavere enn teoretisk styrke. Til sammen vil da regnestykket gjøre at man skal ha mye å gå på, forklarer Nordal.

– Broen designes i teorien til å være dønn sikker.

Nordal forklarer at man prøver å legge seg på et nivå der man sørger for at sikkerheten er svært god, samtidig som brua ikke blir for dyr.

– Hvis du for eksempel lager en heis i et bygg og har sikkerhetsfaktor på 4 på kablene, så har heisen god margin. Det betyr at heisen kan ta fire ganger så mange personer som det står på skiltet i heisen. I så fall er det ikke sikkert du vinner mye på å øke sikkerhetsfaktoren fra 4 til 8, ded vil si til åtte ganger så mange personer. Det er en urealistisk og en svært fordyrende last. Man dimensjonerer kablene med en viss margin. På samme måte designes bruer med en viss margin.

Tretten bru fotografert 15. august.

– Har aldri vært redd for å kjøre over en bro

Seksjonssjef Hansen ved Statens Vegvesen sier pris ikke spiller inn når det er snakk om sikkerhet:

– Ingenting. Det er ikke en del av diskusjonen. Pris spiller en rolle ved valg av brotype og materialer. Men vi reduserer ikke sikkerheten fordi man skal spare penger. Den skal være sikker uansett.

– Kan folk føle seg trygge når de kjører over en bro?

– Jeg mener de kan være trygge og at de fleste tåler mye mer last enn det som kjører på dem. Erfaringsmessig står broer trygt i veldig mange år. Jeg har aldri vært redd for å kjøre på en bro. Det er ingen broer jeg unngår, for å si det sånn.