DØD: Hvalrossen Freya har tilbrakt store deler av sommeren på båter langs Oslofjorden. Nå er hun død.

Reagerer kraftig på Freyas død: − Ingen grunn til å avlive

Søndag morgen ble det kjent at kjendishvalrossen Freya er avlivet. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter at det fredag ble kjent at Fiskeridirektoratet vurderte å avlive Freya, krevde flere, blant annet MDG at myndighetene fant en løsning som innebar at hvalrossen får leve.

Slik ble det ikke. Søndag morgen ble Freya avlivet.

Fiskeridirektoratet sier at hovedgrunnen for avliving er at det har blitt for mange farlige situasjoner.

– Vi kjenner ikke til om det har vært livstruende situasjoner, men til tross for våre advarsler har ikke publikum hørt etter. Folk har gått altfor nær dyret, noen har løftet ungene sine frem for å ta selfier, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen til VG.

Avlivingen får flere til å reagere kraftig.

– Det var ingen grunn til å avlive det dyret, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen til VG.

– Folk oppfører seg som idioter i møte med vill natur, sier han og mener områdene der Freya har vært, burde vært sikret bedre.

– Flaut

Gulowsen i naturvernforbundet synes det er svært trist at Freya nå er avlivet, og mener det burde vært unngått.

– Alle andre steder hvor den har vært, har man klart å holde folk unna. Man har klart å tilpasse situasjonen. Folk har vist hensyn, kommuner har lagt til rette og så har den dratt videre.

– Men her i indre Oslofjorden så var det ikke nok interesse i å legge til rette, så ender det at man dreper den i stedet. Det er flaut.

Gulowsen mener det er summen av at folk ikke har tatt hensyn, og at det ikke er satt inn tilstrekkelige ressurser til å legge til rette for hvalrossen i Oslofjorden.

Forventer reaksjoner

– Eneste grunn til at den måtte avlives, er at noen ikke gidder å ta vare på den – og det burde vi ha klart. Jeg regner med at mange blir forbanna og skuffet. Og det er det god grunn til.

Fiskeridirektøren sier han forventer reaksjoner på avlivingen.

– Denne saken skaper jo oppmerksomhet, og det er ingen som med lett hjerte forholder seg til noe sånt, men slik situasjonen har utviklet seg, mener vi det var riktig, sier Bakke-Jensen til VG søndag.

REAGERER: Nestleder i MDG Ingrid Liland krevde at Freya fikk leve.

Forventet at Freya fikk leve

– MDG synes det er veldig trist at Fiskeriministeren ikke har klart å finne andre alternativer enn avlivning. Det hadde jeg trodd og forventet, sier nestleder i partiet Ingrid Liland til VG.

Senest fredag meldte Kathrine Ryeng, forsker ved Havforskningsituttet, at de har laget en plan for hvordan en flytting kan gjennomføres. De ville imidlertid ikke kommentere hva planen innebar.

– Jeg skulle ønske fiskeriministeren sammen med fagfolk fra Fiskeridirektoratet hadde funnet sikkerhetstiltak som tok vare på både hvalrossen, og menneskers liv og helse samtidig.

Fordi så mange har blitt glad i og engasjert seg i hvalrossens liv, synes Liland at vi i fremtiden må gjøre alt vi kan for at flere dyr ikke havner på villspor.

– Freya er et symbol på 289 kritisk truede arter. Over hele kloden trenger naturen at vi sier stopp til naturødeleggelser, avslutter Liland.

Reagerer med sjokk

Hvalrosser står på rødlisten som truet i Norge.

I en uttalelse skriver NOAH at de reagerer med sjokk på beskjeden om at hvalrossen er avlivet – til tross for at flere tiltak for å beskytte hvalrossen ikke var utprøvd.

– Situasjonen nå er at ingen som har plaget eller vært for nærgående mot Freya har fått noen konsekvenser av det – men Freya derimot har bøtet med sitt liv. Det gir en ekstremt negativ signaleffekt om at vi mennesker kan ta for oss og gjøre hva vi vil, mens ville dyr og natur skal tas livet av og fjernes, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Biolog Rune Aae er doktorgradsstipendiat i naturfagdidaktikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og har fulgt spesielt med på hvalrossen Freya over lang tid.

– Det oppleves uendelig trist at de valgte å avlive et så flott dyr bare fordi vi ikke greide å oppføre oss skikkelig rundt henne, skriver biolog Rune Aae i en melding til NTB.