MINUS: Ifølge utregninger fra Norsk studentorganisasjon går norske studenter med 5000 kroner i minus hver måned.

Studenter går over 5000 kroner i minus hver måned

Akademikerne og Norsk studentorganisasjon mener at studiestøtten må økes med over 30.000 kroner i året. Men hverken Arbeiderpartiet eller Høyre ønsker ikke å tallfeste noen økning.

Publisert: Nå nettopp

Heltidsstudenter ved norske høyskoler og universiteter får 126.357 kroner i lån og stipend i løpet av et helt skoleår. Pengene utbetales én gang i måneden med et beløp på 8615 kroner, for utenom i august og januar hvor et storstipend på 22.970 kroner blir utbetalt.

Ifølge en utregning gjort av Norsk studentorganisasjon (NSO) så strekker ikke disse pengene til for dagens studenter. Med deres beregninger går studenter med litt over 5000 kroner i minus hver måned etter at vanlige kostnader er dekket.

Akademikerne og NSO har gått sammen for å få økt studiestøtten til 1,5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Det tilsvarer rundt 160.000 kroner, altså en økning på over 30.000 kroner i året.

– Dagens nivå er altfor lavt, og vi er bekymret for at mange vil velge bort det å studere og at gjennomføringsgraden vil bli lavere, sier Kari Sollien som er leder for Akademikerne.

Frykter større forskjeller

Hun er redd for at størrelsen på studentenes foreldre sin lommebok vil være avgjørende for om studenter fullfører studiene, hvis ikke støtten økes.

– De som har foreldre med høy utdanning har større tendens til å velge høyere utdanning og har en høyere gjennomføringsgrad. Det er en risiko for at en slik forskjell vil øke når studiefinansieringen er dårlig, sier hun.

ØKE STØTTEN: NSO leder Tuva Todnem Lund (t.v.) og lederen for akademikerne Kari Sollien mener studiestøtten må økes.

Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Venstre og Kristelig Folkeparti vil heve studiestøtten til minst 1,5 G. Sollien synes Arbeiderpartiet og Høyre har vært utydelige i hvor mye de vil øke studiestøtten.

– Forskjeller er et jo et veldig viktig tema nå i valgkampen. Arbeiderpartiet er et av partiene som sier at dem ønsker å øke studiestøtten, men som ikke vil ikke tallfeste økningen. Det samme gjelder Høyre, sier hun.

Jobber for mye

Lederen i NSO, Tuva Todnem Lund er bekymret for at studenter med dårlig økonomi velger bort studiene.

– Vi trenger at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G. Da kan studentene fokusere på å studier og studietilværelsen, fremfor deltidsjobben. Det sikrer like muligheter til å ta høyere utdanning, og raskere gjennomføring, sier Todnem Lund.

– Er det ikke fint at studentene får jobberfaring ved siden av studiene?

– Jeg har ingenting imot at studenter jobber ved siden av studiene. Men nå i dag vet vi at studenter jobber for mye, slik at det mindre tid til å studere.

– Så er det et aspekt til som handler om at studenter bruker mye tid på bekymringer. Enten om du ikke har penger til å betale for forsikring eller ikke har råd til tannlegen. Det å alltid stå igjen med minus på konto gjør at man alltid vil være en presset situasjon, legger hun til.

Vil gi 12 måneders studiestøtte til studenter med barn

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, lover at stuestøtten vil økes.

– Ap er tydelige på at vi vil øke studiestøtten og legge bedre til rette for heltidsstudenter. Vi vil også gi 12 måneders studiestøtte for studenter med barn, men har ikke tallfestet et fremtidig nivå på studiestøtten, sier han til VG.

Tvedt Solberg er enig med Sollien om at forskjellene blir større med en god studiefinansiering.

– Vi er enige i at uten god studiefinansiering, flere studentboliger og andre velferdsordninger blir det kun ressurssterke studenter med god råd som får muligheter til å konsentrere seg om utdanningen sin. Da forsterker utdanning sosiale forskjeller heller enn å utjevne dem. Derfor vil Ap bygge 3000 nye studentboliger i året, og legge frem en ny modell for studiestøtte som legger bedre til rette for heltidsstudenter, men også gjør det mulig for flere å ta utdanning på deltid.

Ingen tallfestet økning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsker ikke å tallfeste en økning som Høyre vil gå til valg på, men han kan love at den vil økes.

– De neste fire årene skal Høyre fortsette å øke studiestøtten mer enn prisen stiger, bygge flere studentboliger og bruke penger på å pusse opp slitte studentboliger. Vi har ikke tallfestet hvilket nivå studiestøtten skal være, men at den skal økes. Det er noe vi har vist at vi faktisk prioriterer når vi sitter i regjering og det kommer vi til å fortsette med, sier han til VG.

Høyre presiserer at det å heve studiestøtten til 1,5 G vil koste staten 7,7 milliarder kroner, hvis stipendandelen av støtten skal være like høy som i dag. Asheim mener studentene har fått mye mer av dagens regjering enn de fikk av den rødgrønne regjeringen.

– Etter å ha blitt nedprioritert av den rødgrønne regjeringen har studentene de siste åtte årene fått dobbelt så mange studentboliger og over 14.000 kroner mer å rutte med. Det arbeidet har vi planer om å fortsette med, sier han.