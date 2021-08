STØRE FÅR ANSVAR: Frp-leder Sylvi Listhaug sier Ap-leder Jonas Gahr Støre bidro til at over 30000 flyktninger kom til Norge i 2015. Foto: Helge Mikalsen, VG

Listhaug advarer mot ny flyktningstrøm: − Jeg maner til fornuft

ARENDAL (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug advarer mot å signalisere at flyktninger fra Afghanistan får komme til Norge.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Hun sier ja til å ta imot afghanere som har hjulpet Norge og som risikerer å bli forfulgt i Afghanistan.

– Det er ikke til å tro

Men advarer kraftig mot å gi signaler om at andre er velkomne.

Vi møter henne på bryggen i Arendal, hvor Arendalsuka sparkes i gang med partilederdebatt i kveld.

Hun sier det er uvirkelig at Taliban har greid å ta kontrollen over Afghanistan på så få dager.

– Det er ikke til å tro at det kunne gå så enormt fort og at denne terrororganisasjonen har overtatt styringen i hele landet, med forferdelige konsekvenser for innbyggerne.

ANGREP: Listhaug går til sterkt angrep på SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Helge Mikalsen

Hun synes synd på lokalbefolkningen.

– Vi ser at de har innført avstraffingsmetoder som å kappe av hender og føtter, steining, halshugging og andre bestialske handlinger, som lokalbefolkningen utsettes for, sier Frp-lederen og fortsetter:

– Befolkningen i Afghanistan har hardt prøvet i mange år. Det har ikke vært fred der omtrent så lenge jeg har levd. Det er trist.

– Får komme til Norge

Hun vil hjelpe litt i Norge og mye i nærområdene hvor mange afghanere kan komme til å flykte til fremover.

– Det er rett og rimelig at de som har hjulpet Norge og som vil være i fare etter det som nå har skjedd, får komme til Norge. Men da som en del av kvoteflyktningeordningen.

Hun vektlegger det statsminister Solberg har sagt, at de må klareres ut ifra blant annet sikkerhetskriterier.

– Vi er sterkt imot at vi skal ta imot personer som kan utgjøre en fare for vår sikkerhet. Og personer som har utført overgrep.

– Mange vil ha legitimt behov for å flykte. Bør Norge vise raushet og ta imot flere flyktninger?

– SV er allerede ute og sier at vi må åpne opp og ta imot mange. Det er et meget farlig signal, sier Listhaug:

– Vi husker tilbake til 2015 hvor viktig det var å holde hodet kaldt i en slik situasjon. Den gangen var Jonas Gahr Støre ute og inviterte til 10000 til Norge på landsmøtet i Ap. Det var en av grunnene til at det kom over 30000 og at vi fikk en situasjon som var ute av kontroll.

SYMBOL: Det kom over 1200 migranter og flyktninger til Storskog grensestasjon utenfor Kirkenes i 2015. Svært mange på sykler. Foto: Tore Meek / NTB

– Jeg mener det er ekstremt viktig at vi ikke sender signal som betyr at det ser ut som om grensene til Norge er åpne.

Hun tror vi står foran en strøm av flyktninger.

– Det kommer til å komme en asylstrøm nå, garantert, blant annet de som har penger og har råd til å betale menneskesmuglere for å komme til Europa.

– Redd for å gjøre samme feil som i 2015

Hun sier at en flyktningkrise også gjør at mange lykkejegere, som ikke er forfulgt, kaster seg på og forsøker å komme inn i Europa.

– Jeg er redd for at vi gjør samme feilen som i 2015. Signalet vi må gi er at de ikke får komme inn i Norge.

les også En endeløs tragedie

– Vi må i stedet sette inn hjelp i nærområdene. Det var om å gjøre for Norge å komme inn i FNs sikkerhetsråd. Jeg forventer at Norge leder an for å hjelpe afghanske flyktninger i nærområdene. Da kan vi hjelpe mange i stedet for å hente noen få hit.

– I en situasjon hvor mange millioner lider i Afghanistan, har vi ikke en moralsk forpliktelse til å ta imot flere flyktninger?

– Vi har en moralsk forpliktelse til å hjelpe flest mulig. Det gjør vi ikke ved å hente flest mulig til Norge, men å hjelpe veldig mange flere i nærområdene. Vi må bruke mye penger på å hjelpe mange, fremfor noen få.

les også Norske Ayesha er på flyplassen i Kabul: – Det er helt vanvittig her

– Har vi ikke noe moralsk ansvar for flyktningene fra et land vi har kriget i?

– Vi har et moralsk ansvar for å hjelpe flest mulig medmennesker på flukt. Derfor må vi prioritere hjelp i nærområdene istedenfor å ta mange til Norge.

– Hva tenker du om løftene om at den afghanske hæren skulle være i stand til å ivareta egen sikkerhet?

– Situasjonen er som den er og må håndteres ut fra det.

– Var den ensidige tilbaketrekkingen et feiltrinn, eller gjennomført på feil måte?

– Det er umulig å si noe annet enn at dette er svært dramatisk og at tilbaketrekkingen har hatt katastrofale konsekvenser for befolkningen og ikke minst for kvinners frihet. Vi tar for gitt at det blir diskusjon rundt prosessen for tilbaketrekkingen i tiden som kommer.

– Hvor mye penger vil dere bruke i nærområdene?

– Vi har et bistandsbudsjett på rundt 40 milliarder kroner, som vi mener er altfor høyt. Vi har i årets statsbudsjett sørget for å få økt potten som skal gå til humanitær hjelp. Dette er midler vi mener skal brukes i nærområdene.

Lysbakken trekker frem en gruppe; de vi har hjulpet til intern flukt i Afghanistan til Kabul, hvor de ikke risikerte å bli forfulgt. Han mener rimelighetsvilkår gjør at de også bør få komme til Norge.

– Lysbakken og SV fornekter seg aldri. De vil åpne grensen og ta imot flest mulig. Vi må hjelpe flest mulig, men i nærområdene.

DEBATTKLAR: Sylvi Listhaug er klar for kveldens partilederdebatt her i Arendal. Foto: Helge Mikalsen

Hun viser tilbake til flyktningkrisen i 2015.

– Lysbakken kalte Sverige et lys i Europa, fordi de tok imot så mange flyktninger. Vi har sett hvordan det har gått i Sverige. Signalene fra Lysbakken er uforsvarlig. Jeg maner til fornuft og at man tenker på konsekvensene, sier Frp-lederen.

SV: – Trist

I SV er det stortingsrepresentant Karin Andersen som svarer på kritikken.

KRAFTIG KRITIKK: Karin Andersen (SV) sier Listhaug bruker krisen i Afghanistan i et politisk spill. Foto: Trond Solberg

– Det er trist at Listhaug, i sin desperasjon etter oppmerksomhet, bruker krisen i Afghanistan i sitt politiske spill, sier hun og legger til:

– Det jeg og SV har sagt er at vestlige land, Norge inkludert, nå må ta et ansvar. Det gjelder først og fremst å trappe massivt opp hjelpearbeidet lokalt, og å bidra til å beskytte mennesker som flykter fra brutale islamister.

Aps talsperson, Anniken Huitfeldt, sier det er spesielt at Listhaug trekker fram 2015.

– Det var året hvor FrPs justisministre fullstendig mistet kontrollen ved grensene, og vi har aldri hatt så stor ankomst av asylsøkere som da.

Huitfeldt sier de mener vi må ta imot de som har gjort en jobb for det norske forsvaret.

– De som har vært tolker, koker og sjåfører, og deres familier. Så må vi få oversikt over situasjonen, for nå er mye ganske uoversiktlig. Jeg tror det kommer til å bli tøft også i nærområdene fremover, og vi bør bidra der.

KRITISK: Anniken Huitfeldt er leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Foto: Tore Kristiansen

Hun legger til:

– Vi har foreslått å øke Norges innsats ved å ta imot 500 flere kvoteflyktninger enn det vi gjør i dag. Men vårt utgangspunkt er uansett at de vi bør ta imot til Norge er de FN mener har størst behov for beskyttelse.