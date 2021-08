Vaksinering på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Tilbyr coronavaksine til 16- og 17-åringer

Denne gruppen vil få tilbud om vaksine når befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys coronavaksine. Dette tilbudet vil gå ut når befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Likevel kan kommuner i særlige tilfeller kan vaksine til enkelte personer i denne gruppen.

Eksemplene som gis er hvis noen skal på skole i utlandet eller har økt risiko for å bli smittet.

– Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke. Vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Pfizer som hovedregel

Pfizer-vaksinen har vært godkjent til bruk på folk over 16 år siden desember 2020. I slutten av mai ble den også godkjent ned til 12 år. Moderna ble godkjent for 12–18 år i slutten av juli.

Vaksinering av denne gruppen skal skje på kommunens vaksinasjonssentre. Disse vil bli tilbudt enten Pfizer- eller Moderna-vaksinen. Hovedregelen for denne gruppen, ifølge FHIs foreløpige vurdering, er at denne gruppen skal tilbys Pfizer-vaksinen.

Opp til 12 ukers intervall

16- og 17-åringene vil i likhet med resten av befolkningen over 18 år få tilbud om to vaksinedoser. Det legges opp til et intervall på mellom åtte til 12 uker. Helse- og omsorgsdepartementet oppgir begrenset kunnskap om alvorlig, men sjeldne bivirkninger som hjertebetennelse - også kalt myokarditt.

16- åringer og eldre kan selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Helsebyråd Robert Steen i Oslo har tidligere tatt til orde for at denne gruppen burde tilbys vaksine. De beskyldte regjeringen for somling, men onsdag kom altså avgjørelsen.

Det ble i de første to ukene av august påvist nærmere 4000 smittetilfeller blant unge mellom 13 til 39 år og denne aldersgruppene dominerer når det kommer til smitte.

Det skjer alle mest smitte i gruppen mellom 20 og 39 år og mange kommuner jobber på spreng med å nå disse med et budskap om å vaksinere seg. Etter dette kommer gruppen mellom 13 og 19 år, hvor en større andel snart skal få et vaksinetilbud.