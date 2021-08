Derfor anbefaler FHI Pfizer til 16- og 17-åringene

Så snart befolkningen over 18 år er fullvaksinert, skal 16- og 17-åringene få tilbud om coronavaksine. FHI anbefaler at norsk ungdom som hovedregel skal tilbys Pfizer-vaksinen.

Onsdag besluttet regjeringen å tilby vaksine til årskullene 2004 og 2005, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Disse vil få tilbudet etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. Likevel åpnes det for at kommunene i særlige tilfeller kan gi vaksine til enkelte tidligere, for eksempel ungdom som skal gå på skole i utlandet og har økt risiko for å bli smittet.

Pfizer-vaksinen har vært godkjent til bruk på folk over 16 år siden desember 2020. I slutten av mai ble den også godkjent ned til 12 år. Moderna ble godkjent for 12–18 år i slutten av juli.

– Hvorfor sier man ikke allerede nå at man kan vaksinere ned i 12-årsalderen. Det er vel ikke så stor forskjell på en 15-16-åring enn en 12-13-åring?

– Dette vurderes ulikt for de ulike aldersgruppene, og det er viktig at vi gjør den jobben grundig. Nå har vi litt tid igjen som vi også skal bruke for å ha den siste tilgjengelige kunnskapen fra FHI før vi tar en beslutning om 12-15-åringene. Jeg tror denne måten å gjøre det på bidrar til at folk har tillit til de rådene som vi gir, sier helseminister Bent Høie til VG.

– Mest kunnskap om Pfizer

Vaksinering av denne gruppen skal skje på kommunens vaksinasjonssentre. Hovedregelen for denne gruppen, ifølge FHIs foreløpige vurdering, er at denne gruppen skal tilbys Pfizer-vaksinen.

Helse- og omsorgsdepartementet oppgir begrenset kunnskap om alvorlig, men sjeldne bivirkninger som hjertebetennelse - også kalt myokarditt.

– Er det slik at det er høyere risiko for hjertebetennelse med Moderna?

– Her er det slik at FHI har vurdert at vi har mest kunnskap om bruken av Pfizer på denne aldersgruppen, og når vi har muligheten til å ta dette valget, så velger vi det som vi vet mest om, og anbefaler Pfizer-vaksinen til denne gruppen, sier Høie.

Opp til 12 ukers intervall

16- og 17-åringene vil i likhet med resten av befolkningen over 18 år få tilbud om to vaksinedoser. Det legges opp til et intervall på mellom åtte til 12 uker.

– Dere har forlenget intervallet mellom dosene, er det på grunn av hjertebetennelse?

– Også denne vaksinen har sjeldne bivirkninger, det er ikke mulig å ta vekk og det er vi også åpne om. Men det er slik at vi har vurdert at den positive effekten av vaksine hos den enkelte er større enn den negative knyttet til risiko, sier Høie.

Helseministeren sier at de som får denne veldig sjeldne bivirkningen, oftest får den i forbindelse med andre dose.

– Derfor har vi fulgt FHI sin anbefaling, og har litt større intervall mellom første og andre dose, nettopp for å få enda mer kunnskap før andre dose blir satt på denne aldersgruppen. Det kan godt tenkes at ny kunnskap tilsier at det ikke var nødvendig, men det er en måte vi gjør det på for å gjøre det tryggest mulig for den enkelte å ta dette valget.

– Det kan være større risiko blant de yngste for å få disse bivirkningene, hva er grunnen til det?

– Det er noe av det som man jobber internasjonalt med for å samle inn kunnskap om. Vi ser at av de som får en veldig sjelden bivirkning, så er det noen yngre gutter som har fått det, og spesielt etter dose to. Det er også årsaken til at vi først tar dose én, og så sier vi at vi kommer til å gi dose to, men med et større intervall, nettopp for å få mest mulig oppdatert informasjon i den tiden, sier Høie.

Kan bestemme selv

16- åringer og eldre kan selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Helsebyråd Robert Steen i Oslo har tidligere tatt til orde for at denne gruppen burde tilbys vaksine. De beskyldte regjeringen for somling, men onsdag kom altså avgjørelsen.

Det ble i de første to ukene av august påvist nærmere 4000 smittetilfeller blant unge mellom 13 til 39 år og denne aldersgruppene dominerer når det kommer til smitte.

Det skjer alle mest smitte i gruppen mellom 20 og 39 år og mange kommuner jobber på spreng med å nå disse med et budskap om å vaksinere seg. Etter dette kommer gruppen mellom 13 og 19 år, hvor en større andel snart skal få et vaksinetilbud.