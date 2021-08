BOR I OSLO: Ariam og Fikri leier leiligheten i Oslo for 14.000 kroner i måneden. Her bor de sammen med datteren på 11 måneder.

Flere fattige barn i Norge – øker mest blant innvandrere

115.000 barn vokser i dag opp i fattigdom i Norge. Over halvparten har innvandrerbakgrunn. Ariam (33) og Fikri (34) er to av foreldrene som jobber hardt for å komme ut av det.

11 prosent av barna i Norge levde i 2019 i familier med vedvarende lav inntekt, ifølge SSB. Det er 115.000 barn.

I en FAFO-rapport for Røde Kors fremkommer det at flesteparten av barna som lever i fattigdom, bor i et relativt lite antall kommuner på det sentrale østlandsområdet, med Oslo som det store tyngdepunktet.

Tallene har økt kraftig siden 2006:

47.500 flere barn vokser nå opp i familier med vedvarende lavinntekt. Av disse er 87 prosent barn med innvandrerbakgrunn.

Fattigdom defineres ut ifra EUs grense: Barn i husholdninger som har inntekt under 60 prosent av snittet over tre år, er fattige.

Barn med innvandrerbakgrunn «Med innvandrerbakgrunn menes enten at barnet har innvandret til Norge, eller er født her i landet av foreldre som har innvandret.», skriver SSB. Vis mer

Vil bli bussjåfør

Ariam (33) og Fikri (34) bor i Oslo sammen med datteren på 11 måneder.

I stua serverer paret fra Eritrea kaffe på eritreisk vis, i små kopper med mye sukker.

Ariam utdanner seg som barnehagelærer og tar ekstravakter i butikk. Fikri drømmer om å bli bussjåfør, som han var i hjemlandet.

– Jeg må nok ta et lån. Busslappen koster 100.000 kroner. Det er vanskelig å spare en så stor sum med penger nå, sier Fikri.

Inntil videre jobber Fikri som renholder på en skole i Bærum på kveldstid, etter norskkurs på dagtid. Han jobber fem timer hver kveld og pendler en time hver vei til jobb.

UTDANNER SEG: Ariam og Fikri bor sammen i denne leiligheten i Oslo sammen med sin datter på 11 måneder. Begge tar utdannelse eller kurs og jobber ved siden av.

Flest fattige i innvandrerfamilier

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå 18 prosent av barna i Norge, men over halvparten av barna som lever i fattigdom.

– Vi ser en uheldig kombinasjon av lav yrkestilknytning og store familier. Da blir det fort lave husholdningsinntekter, sier seniorrådgiver i SSB, Jon Epland.

Han sier at økningen i barnefattigdom har vært særlig sterk fra 2011 og utover.

– Innvandring forklarer ganske mye veksten i antall barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. For eksempel utgjorde barn med innvandrerbakgrunn mindre enn 40 prosent av lavinntektsgruppen i 2006, mot nærmere 60 prosent i 2019, sier han.

SERVERER KAFFE: Fikri og Ariam bytter på å holde datteren på 11 måneder. Hun følger nysgjerrig med på maeraer og fremmede på besøk i stua.

På en vanlig måned har Fikri og Ariam mellom 6000 og 11.000 kroner til utgifter etter at husleien er betalt. SIFOs nøkterne referansebudsjett sier at en familie som deres skulle hatt et forbruk på 20.750 kroner.

– Vi handler noen ganger brukt. For eksempel når vi skal kjøpe leker til datteren vår. Vi må være økonomiske når vi handler, men vi klarer å spare litt hver måned, sier Ariam.

Ariam kom til Norge som asylsøker for fem år siden. Fikri kom til Norge for to år siden gjennom familiegjenforening.

Begge sier at språk, jobb og utdanning er viktig for å lykkes i Norge.

Fikri sier at det var krevende å lære norsk i coronatiden fordi undervisningen ofte var digital. Han sier at han også lærte norsk ved å spille fotball og delta på andre aktiviteter fra Oslo Røde Kors Flyktningguide.

BEKYMRET FOR UTVIKLINGEN: Hege Aspelund i Oslo Røde Kors sier at det er en krevende situasjon. En av aktivitetene de driver er Flyktningguide, der deltakere kobles med frivillige for å praktisere norsk og knytte nettverk.

Røde Kors: – Bekymret

Avdelingsleder i Oslo Røde Kors, Hege Aspelund, sier situasjonen for mange innvandrere er krevende, fordi mangel på arbeid gir store økonomiske utfordringer, som også rammer barna.

– Vi er bekymret. Myndighetene må gripe fatt i dette og gå inn med tiltak for å få innvandrere som sliter, inn i jobb. Det er nøkkelen, sier hun.

Røde Kors i Oslo har en rekke hus og kontaktpunkter for å hjelpe i hverdagen.

– Mange trenger alt fra hjelp til kontakt med myndighetene, hjelp til språkopplæring og hvordan komme seg gjennom hverdagen, sier hun og utdyper:

– Når du går lenge uten jobb, så vokser frustrasjonen. Vi forsøker å bygge arenaer hvor de opplever mestring, ikke bare motgang.

STORE FORSKJELLER: Oslo har både den største rikdommen i Norge og mye av fattigdommen. Her er Slottet fotografert fra en av Barcode-bygningene.

Hun sier at Oslo og storbyene er spesielt hardt rammet.

Aspelund opplever at pandemien også har forsterket kampen om jobbene.

– Jeg er redd for at vi kommer ut av pandemien med en enda større utfordring for innvandrere å få seg jobb.

JOBB-HINDRING: Avdelingsleder i Oslo Røde Kors, Hege Aspelund, sier vi ikke bør kreve at alle kan snakke flytende norsk.

– Hvordan snu utviklingen?

– Myndighetene må sammen med frivilligheten gå aktivt inn blant annet med tiltak innen språkopplæring, utdanning og jobbhjelp. Gjør vi ikke noe med jobbsituasjonen, klarer vi ikke å gjøre noe med barnefattigdommen.

Hun legger til:

– Vi som samfunn må ikke kreve at alle kan flytende norsk.

Flest sosialhjelpsmottagere

Ifølge SSBs statistikk får innvandrere i snitt mer utbetalt i sosialhjelp enn befolkningen for øvrig.

I 2019 gikk 56 prosent av utbetalingene til innvandrere – de utgjorde 45 prosent av mottagerne. Andelen som har gått til innvandrere har økt de siste årene.

Men: Seniorrådgiver Geir Hjemås i SSB stiller imidlertid spørsmål ved om en direkte sammenligning er riktig.

Han sier at langt flere nordmenn enn innvandrere får sosialhjelp i tillegg til andre ytelser, stønader eller trygd.

JOBB, JOBB, JOBB: Leder Eirik S. Aasheim i NAV i Alna bydel i Groruddalen sier at jobb til foreldrene er helt avgjørende for å få ned barnefattigdommen.

– Innvandrere har naturlig nok vært kortere i landet enn folk som har vokst opp her. De har derfor ofte ikke hatt mulighet til å opparbeide seg rettigheter til stønader som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger (AAP), som befolkningen for øvrig. Da får de høyere sosialstønad og er lenger inne på ordningen i snitt enn andre, sier han.

Hjemås sier at mange innvandrere og da spesielt flyktninger heller ikke har en utdannings- eller yrkesbakgrunn som gjør det like lett å komme inn på arbeidsmarkedet.

De blir dermed sittende med sosialhjelp som eneste inntektskilde selv om sosialhjelp er tenkt som en midlertidig ordning.

Faller utenfor

Leder Eirik S. Aasheim i NAV i Alna bydel i Groruddalen sier de møter barnefattigdoms-utfordringen hver dag.

Aasheim sier at løsningen er å få foreldrene ut i ordinær jobb.

Han sier at det ikke skorter på viljen, men at en del innvandrere ikke får jobb fordi de mangler nettverk og språkkompetanse.

– I Groruddalen og Oslo Øst er barnefattigdom en vesentlig og økende utfordring. Utover hovedutfordringen; at mange foreldre ikke får seg jobb, forsterker utenforskapet de opplever, problemene for barna.

– Barna faller ut i den sosiale arenaen; idretts- og fritidsaktiviteter. Selv om kostnaden er liten, er det en barriere for mange når de ikke har jobb.

GOLFKLUBB: Et av stedene med mange innvandrerfamilier er Groruddalen. Bydelen har både blokker og golfklubb.

Færre jobber for ufaglærte

Aasheim sier at antallet barn som lever i fattigdom i hans bydel kan bli høyere fremover, ikke lavere.

– I Oslo øst har vi høy andel ufaglærte yrker, som er lavt lønnet. Dette er jobber mange ofte konkurrerer om. Utfordringen er at mange av de jobbene er i ferd med å forsvinne, sier han.

ETTER PANDEMI-FRYKT: Eirik Saue Aasheim advarer mot at pandemien kan forsterke barnefattigdomsproblemene.

Han tror at jobbene som kommer under omstillingen etter pandemien vil kreve mer kompetanse.

– Det vil ramme alle med lav utdanningskompetanse i Oslo Øst. Innvandrergrupper kan være spesielt utsatt, fordi mange har vært her i få år, mangler nettverk og har eksempelvis ikke gleden av arv, som mange i Norge har. Alle disse forholdene forsterker ulikhetene.