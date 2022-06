– Jeg er han fæle, ja, svarte Sian-leder Lars Thorsen på vei inn til Resetts generalforsamling da VGs fotograf spurte om han var Lars Thorsen.

Vil selge Resett-aksjer til Stopp islamiseringen av Norge

Generalforsamlingen i den alternative nettavisen Resett er i gang. Journalist og medeier Shurika Hansen sier hun vil selge aksjene sine til den ytterliggående organisasjonen Sian om hun ikke blir kjøpt ut.

Midt i en opprivende konflikt, møtes eierne i den alternative nettavisen Resett til generalforsamling.

Generalforsamlingen avholdes på Tjuvholmen i Oslo. På agendaen står blant annet valg av nytt styre og en orientering om situasjonen i selskapet, ifølge en møteinnkalling VG har fått tilgang til.

Men det kan også bli noen møtepunkter utenom det styret har lagt opp til.

Blant annet ankom Lars Thorsen, lederen for den ytterliggående aktivistgruppen Stopp islamiseringen av Norge, generalforsamlingen mandag morgen.

Hverken Thorsen eller Sian er medeier i Resett, men Thorsen møter fordi han er gitt fullmakt av journalist Shurika Hansen, som eier en liten aksjepost på 0,6 prosent.

Info Resett Nettavis startet i august 2017 av redaktør Helge Lurås.

Milliardærene Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen var blant de første investorene. Spetalen har senere solgt seg ut. Største eiere er i dag Haudemann-Andersen, Monica Staff (med familie) og Christian Mikkel Dobloug.

Monica Staff er styreleder.

Oppgir å ha 50.000 til 70.000 daglige lesere, hvorav omkring 3.000 er betalende abonnenter.

Oppgir å ha mellom 12–14 ansatte, inkludert moderatorer. Halvparten av disse har nå sluttet, fått sparken eller blitt sykmeldt.

Resett er to ganger nektet opptak i Norsk Redaktørforening. Avslaget gjør at Resett ikke faller inn under pressens selvdømmeordning, Pressens Faglige Utvalg.

Avslaget ble begrunnet med Resetts gjentatte brudd på Vær varsom-plakaten, at de tilbød et intervjuobjekt en stor pengesum for å la seg intervjue i en bestemt sak, samt at avisen oppfordret til boikott av andre medier.

Journalistene Bjørn Ihler og Bjørg Uhlen, nyhetsredaktør Elisabeth Sjølie og redaksjonssjef Lars Akerhaug har tidligere brutt med Resett og kritisert avisens redaksjonelle linje. Vis mer

Varsler salg til Sian

– Lars Thorsen fra Sian møter opp for meg, skriver Hansen i en tekstmelding til VG.

Hun representerer sammen med den sykmeldte redaktøren Helge Lurås, som også er hennes forlovede, en av fraksjonene i konflikten.

De to har varslet at de er på vei ut av avisen om ikke noe skulle endre seg, men eier fortsatt aksjer, som det kan bli et spørsmål om hvem som skal kjøpe – og til hvilken pris.

Hansen sier hun ønsker å overføre sine aksjer til Sian «dersom hverken styret eller andre aksjonærer kjøper de», skriver hun videre.

JOURNALIST: Shurika Hansen (foran) under en appell til støtte for Sylvi Listhaug i 2018.

Dette handler konflikten om

Halvparten av redaksjonen har enten fått sparken, sagt opp eller blitt sykmeldt de siste ukene.

Konfliktlinjene går i brede trekk langs to fronter: mellom Lurås og styret, samt mellom en gruppe ansatte og Lurås’ pluss Hansen.

De ulike frontene i avisen beskylder hverandre for giftig arbeidsmiljø, trakassering, kuppforsøk, utidig innblanding i redaksjonelle avgjørelser og – kanskje mest alvorlig – trygdebedragerier.

Les reportasjen om konflikten i Resett: Maktkamp, intriger, milliardærer og trygd

SYKMELDT REDAKTØR: Helge Lurås på vei inn til generalforsamlingen mandag morgen.

Disse eier Resett

Helge Lurås har varslet at det kan bli aktuelt å selge sine aksjer eller stille et forslag om å kaste styret på generalforsamlingen. Han har en utfordrende oppgave med å få et flertall bak seg om det skal bli aktuelt å kaste styret. Selv eier han 14,71 prosent av aksjene.

Mangemillionær og styreleder Monica Staff (med familie), milliardær Jan Haudemann-Andersen og mangemillionær Mikkel Dobloug eier til sammen 60,1 prosent av selskapet.

Det har dermed flertall for alle avgjørelser som ikke krever to tredjedels flertall.

De tre har også vært representert i styret – enten ved å sitte der selv, eller gjennom en partner i Haudemann-Andersens tilfelle. Dobloug trakk seg fra styret for to uker siden.

Avisen har 31 direkte eiere, og et noe større antall indirekte eiere. De femten største vises i tabellen under.