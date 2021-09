ANDRE NESTLEDER: Terje Søviknes forklarer VG at Frp nå må bli et tydeligere parti «til høyre for Høyre».

Frp-topp: − Høyre må ta lærdom

HOTEL BRISTOL (VG) Frp-topp Terje Søviknes ber Høyre «ta lærdom av smellen» som borgerlig side har gått på, og legger skylden for nedgangen på samarbeidet med KrF og Venstre.

Av Nilas Johnsen , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Oda Ording

Da prognosen for valget kom og tydet på en nedgang på mellom tre og fire prosentpoeng for Frp, og klar rødgrønn seier, hastet partiets 2. nestleder rett inn på bakrommet, fulgt av fire presserådgivere med morske blikk.

Men da Søviknes kom ut knappe fem minutter senere, og ga VG sin første kommentar på prognosen, var tonen forsøksvis positiv.

– Vi startet valgkampen på syv-tallet, og ligger nå på rundt elleve. Vi har hatt en formidabel valgkamp med vind i seilene helt inn i sluttspurten. Vi får bruke dette valgresultatet til å styrke oss som det tydeligste opposisjonspartiet frem mot 2025.

– Vi har sagt hele veien at det samarbeidet vi hadde med Høyre i 2013–2017 var en populær regjering.

– Kan dere ha et nytt bindende samarbeid med Venstre og Krf?

– Vårt foretrukne samarbeid har vært, og vil være Høyre og Frp sammen i regjering. Lærdommen for Høyre må være at da de samarbeidet med oss gikk det betydelig bedre for dem. Nå, når de har samarbeidet med Venstre og KrF, går de på en stygg smell. Det gjorde de også i 2005, da de hadde en lignende konstellasjon, sier Søviknes.

– Et sterkt Frp til høyre for Høyre er bra for både Høyre og Frp, legger han til.

I de foreløpige valgprognosene, som er basert på forhåndsstemmer, får Frp 11,4 prosent – ned 3,8 prosent sammenlignet med valget i 2017.

Prosecco på bakrommet

På valgvaken kunne den overdådige buffeten, med breiflabb og trøffelpotetmos som høydepunkt, tyde på full fest; og på bakrommet stod Prosecco-flasken på is på bakrommet.

Men allerede før tallene begynte å tikke inn, hadde Søviknes innsett at det neppe kunne bli noen gjeninntreden i regjering.

– Alle meningsmålinger tyder på at det ikke kan bli noen regjeringsdeltagelse. Så nå skal vi ha fokus på oss selv og bli et mer tydelig opposisjonsparti, sa Søviknes til VG tidligere på kvelden.

ANDRE NESTLEDER: Terje Søviknes, her fra Frps valgvake på Bristol hotell i Oslo.

Søviknes mener partiet uansett kan være fornøyd med valgkampen, etter målinger helt nede på 7–8 tallet tidlig i sommer. Han mener de neste årene vil handle om å bygge opp grasroten i partiet.

– De siste tiårene har vi bygd opp mye styringskompetanse, men historisk sett har vi vært sterke i opposisjon, sier den tidligere olje- og energiministeren.

Kompromisser ødela

Søviknes mener partiets periode ved makten kan deles i to: Før og etter firepartiregjeringen på borgerlig side.

– Fra 2013–2017 trivdes vi veldig godt i regjering, og fikk synliggjort forskjellen mellom oss og Venstre og KrF, sier han.

– Men da de to kom inn i regjering ble alle kompromissene vanskelige, slår Søviknes fast.

Venstre gikk inn i den blåblå regjeringen i januar 2018, mens KrF gikk inn ett år senere. Så, den 24. januar 2020, hadde Frp fått nok.

Årsaken var at regjeringen hadde hentet hjem en terrorsiktet IS-kvinne fra Syria. Frp tok dissens i regjering, men det var ikke nok for mange i partiet, og saken ble til slutt dråpen som fikk begeret til å renne over.

FANCY BUFFET: På Hotel Bristol kan ikke Frp klage på maten, uavhengig av hvordan valget går.

– Ingen nye avtaler

Partiets 1. nestleder, Ketil Solvik-Olsen, sier partiet fortsatt håper på at det kan bli ny regjeringsdeltagelse, men at man uansett skal gå inn i en fase der man ikke er «bundet av avtaler».

– Det blir ingen nye bindende avtaler der vi forhandler vekk våre standpunkt. Det ble oppfattet som en tvangsgreie, sier Solvik-Olsen til VG.

KRITISK MOT AVTALER: Frps 1. nestleder Ketil Solvik-Olsen.

– Lærdommen for Høyre bør være at de gjorde det relativt godt i regjering med bare oss, selv om vi begge fikk en liten nedgang. Men nå kan det gå mot et ras, og det gjorde det også da de regjerte med Venstre og KrF i 2005, fortsetter han.

– Så dersom vi taper dette valget, så bør Høyre ta lærdom av det, og satse mot at Høyre og Frp sammen danner regjering i 2025.

Kan miste plassen

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, er blant dem i Frp som kan ryke ut av Stortinget. Og sentralstyremedlemmet er enda tydeligere i sin kritikk av Venstre og KrF.

– Det har vært deilig å ikke være i regjering med Venstre og KrF, men enda deiligere skal det bli når vi ikke er bundet av plattformer fra de seks årene i regjering, sier Helgheim til VG.

TALSMANN: Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Dette er Helgheims oppskrift: Frp må bli enda tydeligere i opposisjon. Det betyr enda lenger ut mot høyre.

– Vi lærte en god del i regjering, særlig at man må sette tydeligere grenser. Litt av feilen var at man ikke satte ned foten enda tydeligere mot Venstre og KrF, sier Helgheim.

– Hva gjør du dersom du selv faller ut av Stortinget?

– Det blir surt, jeg er fortsatt veldig motivert. Men det finnes jobber der man både kan tjene mer penger og jobbe mindre.

