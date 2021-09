FINANSMINISTER: Statsråd og Høyre-nestleder Jan Tore Sanner (H).

Refser Sanners tilbakehold av dokumenter: − Svært kritikkverdig

«Slett håndverk», «tvilsomt forhold til åpenhet og demokrati» og «vantro». Sp, SV, Rødt og Ap er harde i kritikken, etter avsløringen om at finansministeren holdt tilbake dokumenter i valgkampinnspurten. Sp krever ny vurdering av mandatet for Oljefond-utvalget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Innsynsbegjæringer skal svares ut uten ugrunnet opphold. Det er svært kritikkverdig dersom Sanner har bidratt til trenering i en slik sak på et slikt tidspunkt, skriver Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en SMS til VG.

Fredag avslørte VG at finansminister Jan Tore Sanner (H) ba sitt eget embetsverk om å holde tilbake dokumenter som pressen ba om innsyn i i flere dager, av hensyn til valgkampinnspurten.

KRITISK: 1.-kandidat for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Valgdagen er kommende mandag. De siste dagene har flere hundre tusen velgere forhåndsstemt, ifølge Valgdirektoratet. Sanner er også nestleder i Høyre og deltar aktivt i valgkampen for fortsatt borgerlig regjering.

Overfor VG avviste Sanner at dokumentene skal ha blitt forsøkt forsinket. Han viser til at de til slutt ble sendt «innen fristen på tre dager».

Forklaringen til Sanner får strykkarakter av førsteamanuensis Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo:

– Det er ikke slik at loven legger opp til at man kan holde igjen dokumenter i inntil tre dager, sa han til VG fredag.

– Leste VGs sak med vantro

– Jeg synes det her er for dårlig, og det føyer seg inn rekken av flere eksempler på regjeringen som trenerer informasjon og forsinker innsyn, sier Sosialistisk venstrepartis (SV) stortingsrepresentant, Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun viser til at partiet tidligere i sommer beskyldte regjeringen for «hemmeligholdskultur», og kritiserte dem for å skjerpe inn praksisen knyttet til innsyn.

IKKE OVERRASKET: SVs stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener det er for dårlig.

– Jeg leste VGs sak med vantro, men jeg er ikke overrasket. Det er ikke første gang regjeringen tøyer strikken i loven når det kommer til åpenhet og demokrati, sier nestleder i Rødt Marie Sneve Martinussen.

Hun påpeker at det de siste dagene før en valgkamp er stor forskjell på om journalister får tilsendt viktige dokumenter på en tirsdag eller en fredag.

– Basert på det dere skriver, mener jeg at det viser et tvilsomt forhold til åpenhet og demokrati, sier Sneve Martinussen videre.

– Beslutninger må tåle dagens lys

Også nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), Hadia Tajik, kaller Sanners hemmelighold kritikkverdig.

– Dersom det er riktig, slik VG har fått opplyst av uavhengige kilder, at Sanner har holdt igjen dokumenter som han burde levert ut uten ugrunnet opphold, så er det kritikkverdig, skriver Tajik i en SMS til VG.

KRITISK: Nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), Hadia Tajik.

– Regjeringens beslutninger må tåle dagens lys i alle faser av en valgkamp, og hvis de ikke gjør det, kan man spørre seg hvor god beslutningen var i utgangspunktet.

Utvalget har vært omdiskutert helt siden mandatet ble kjent og det ble klart at NUPI-sjef Ulf Sverdrup var valgt som leder. Det har blant annet blitt stilt spørsmål ved Sverdrups habilitet, ettersom han har tette bånd til oljefondssjef Nicolai Tangen.

Sp: – Uklokt

Sp-Gjelsvik mener saken viser at en ny regjering bør ha en full gjennomgang av både mandat og sammensetning av utvalget.

Han kaller det kritikkverdig at en del av utvalgets mandat er å se på plasseringen av oljefondet på nytt, da Stortinget senest i 2019 utredet det samme spørsmålet.

– Det er spesielt uklokt å åpne for ny runde om hvorvidt oljefondet skal være en del av Norges Bank. Dette ble avklart av Stortinget for kun to år siden etter en lang og grundig prosess, sier han.

FINGRENE AV FATET: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener at det trengs det stabilitet og ro rundt oljefondet nå, ikke nye runder med usikkerhet og støy.

VG avdekket i går at det en rekke medlemmer av Stortingets representantskap for Norges Bank er svært kritiske til at utflytting av Oljefondet skal vurderes på nytt.

Torsdag opplyste flere medlemmer til VG at det nye utvalget både har vært et tema i samtaler den siste uken og ble et tema på torsdagens møte. Flere medlemmer tok ordet i diskusjonen som fulgte, får VG opplyst.

– Et enstemmig storting har nylig avvist å skille ut fondet, og at regjeringen nå vil ta opp igjen fondets plassering overrasket mange som var til stede, sier et medlem som var til stede til VG.

Flere medlemmer i representantskapet opplyser til VG at personer på møtet ga uttrykk for frustrasjon over hvilken uro og usikkerhet en ny debatt om plassering kan skape i banken og fondet. Flere VG snakket med fryktet det kunne skade rekrutteringen til fagmiljøene.

– Ga noen uttrykk under møtet for at de synes det var en god idé å drøfte plasseringen, eller flytte Oljefondet ut av Norges Bank?

– Nei, svarer et utvalgsmedlem som var til stede.

– Slett håndverk

Gjelsvik sier til VG at regjeringens grep med å drøfte plasseringen av Oljefondet på nytt skaper usikkerhet og uforutsigbarhet for fondet som forvalter av Norges felles formue.

Han påpeker at det både kan føre til tap av dyktige medarbeidere og i ytterste konsekvens også økonomiske tap for fellesskapet.

– Dette er slett håndverk fra regjeringen og Sanner. Nå trengs det stabilitet og ro rundt fondet, ikke nye runder med usikkerhet og støy.