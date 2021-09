FREKT TYVERI: Tømmerhytta, som ble satt opp i fjor høst, står nå uten dør og vinduer.

Plutselig var døren og vinduene på hytta borte: − Skikkelig bittert

I fjor høst satte Evelyn Rudi og mannen hennes opp en ny hytte i Valdres. Mandag kveld fikk de beskjed om at inngangsdøren og samtlige vinduer var borte. Politiet etterlyser to ulike biler i forbindelse med saken.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

– Det er bare IKKE greit på noen som helst slags måte, skriver Rudi i et innlegg på sin egen Facebook-side.

Ekteparet Evelyn og Jørgen Rudi har eid hyttetomten i Lomen i Valdres siden 2000. I 2017 hadde de en brann i den opprinnelige hytta på tomten.

– Derfor reiv vi hytta i fjor våres. I september 2020 ble det dermed satt opp en ny tømmerkasse, forteller Rudi til VG.

SAGD AV: Vinduene, som var skrudd fast, har ifølge politiet blitt sagd av.

Før vinteren gjorde sitt inntog, satte ekteparet inn tak, dør og syv vinduer i to ulike størrelser i tømmerhytta. Nå, ett år senere, har døren og samtlige vinduer forsvunnet.

– Vi fikk en telefon fra tanten til mannen min, som bor i nærheten. Først trodde jeg ikke på henne da hun sa at noen hadde stjålet alle vinduene våre, sier Rudi.

Rett ved hovedveien

Tømmerhytta ligger ifølge Rudi kun 20 meter unna veien, og 150 meter unna en mer trafikkert hovedvei. Vinduene skal ha vært boltet fast. Ekteparet synes det er utrolig at noen kan ha fjernet døren og vinduene uten å ha blitt sett.

– Jeg visste ikke om jeg skulle glise eller grine. Vi er veldig glade i stedet, og begge sønnene våre er nærmest vokst opp her. Det er tragisk at folk kan gjøre noe slikt. Det er skikkelig bittert.

SJOKKERT: Evelyn og Jørgen Rudi ble sjokkerte da de fikk telefon om at hytta deres i Valdres var blitt utsatt for innbrudd.

Forsvinningen må ifølge Rudi ha funnet sted mellom 1 og 10 september i år.

– Vi var der en tur i juni, og da var alt som normalt. Flere i familien har også vært og sett til hytta i ettertid.

Hun anslår at de har mistet verdier for rundt 30 000 kroner.

– Vi er forsikret, men vi bor 2,5 time unna, og i år har ikke tiden strukket til for å få jobbet mye på hytta. Egentlig skulle vi bare beise og legge takstein denne høsten. Nå må vi bestille nye vinduer og gjøre alt sammen på nytt, for å tette igjen til vinteren, sier Rudi.

FØR: Slik så hytta ut da den var nyoppført i fjor høst.

Etterlyser to biler

Rudi har anmeldt forholdet til politiet.

– Dette er jo et tyveri av store verdier, så det er alvorlig, sier Kristoffer Magnus Tessem, lensmann i Valdres, til NRK. Han forteller at skruene som ytterdøren og vinduene var festet i, er sagd av, og at politiet ser alvorlig på saken.

Nå etterlyser de en hvit Mercedes Vito og en blågrønn pickup. Disse ble observert ved hytta tre ganger, og politiet ber om at folk som ser disse bilene tar kontakt.

Etter at Rudi delte historien om tyveriet på Facebook, har innlegget blitt delt nesten 4000 ganger. Hun forteller at hun har mottatt en god del tips i etterkant.

– Det er jo lov å håpe at det brenner såpass under beina på de som har stjålet døren og vinduene, at de ikke tør noe annet enn å returnere dem til oss.