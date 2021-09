SLITER: Både Venstre-leder Guri Melby, MDG-leder Une Bastholm og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ligger faretruende nær sperregrensen, skal vi tro VGs måling blant velgere som allerede har stemt.

VG-måling blant dem som har stemt: Sperregrense-drama for KrF, Venstre og MDG

Rekordmange velgere har forhåndsstemt. En VG-måling blant dem som oppgir at de allerede har stemt, tyder på en dramatisk kamp mot sperregrensen for KrF, Venstre og MDG.

Fredag var siste dag velgerne kunne forhåndsstemme før mandagens stortingsvalg. Tall fra Valgdirektoratet viser at det aldri før har blitt levert så mange forhåndsstemmer som i år.

Over 1,6 millioner velgere har allerede avgitt sin stemme. Det tilsvarer 42,3 prosent av alle stemmeberettigede i Norge.

Hvis valgoppslutningen blir den samme som ved valget i 2017 (78 prosent), vil mer enn halvparten av stemmene i årets valg allerede være avgitt.

Nå kan VG presentere en måling blant velgere som oppgir at de allerede har stemt. Det gir et unikt innblikk i den faktiske stemmegivningen ved årets valg.

Se målingen blant dem som har forhåndsstemt under. Partienes oppslutning må tolkes innenfor en feilmargin på opp mot 2–3 prosentpoeng. Oppslutningen er sammenlignet med forhåndsstemmene i 2017, ikke med selve valgresultatet.

Sterke tall for ytre venstre

I Norge er det strengt forbudt å formidle faktiske valgresultater før valglokalene er stengt kl 21 på valgdagen. VG presiserer derfor at dette kun er en ordinær meningsmåling, som er opptatt frem til onsdag denne uken, men hvor spørsmålsstillingen er annerledes enn ved vanlige partibarometere.

I VGs ukentlige partimålinger de siste fire ukene, er også respondentene spurt om de har forhåndsstemt, og i så fall på hvilket parti.

Totalt 824 av 4002 av respondentene opplyste i perioden at de hadde forhåndsstemt. Det er disse tallene som er grunnlaget for målingen VG nå presenterer.

– Det går i klar retning av rødgrønt flertall, men det kan bli en dramatisk kamp rundt sperregrensen, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen om tallene.

Det er særlig Rødt og SV som gjør det skarpt blant dem som har forhåndsstemt. For Høyre, Frp og Ap tyder tallene på til dels kraftig nedgang fra 2017-valget.

– Det er først og fremst Rødt og SV som får gode nyheter. Høyre gjør det ikke bra. Dette er et signal på at de gjør et dårlig valg, sier Idar Eidset i Respons Analyse.

KrF sliter voldsomt

For KrF, MDG og Venstre kan tallene tyde på at valgnatten blir en nervepirrende kamp mot sperregrensen.

Marthinsen sier at det er størst spenning rundt om KrF vil nå sperregrensen.

– For KrF er det skummelt å ligge på dette tallet. De er helt avhengig av å mobilisere nå. Det er 50–50 sjanse for å klare det, slik jeg ser det.

Hvis VGs måling stemmer, gjør KrF det klart dårligere blant dem som har forhåndsstemt i år, sammenlignet med valget for fire år siden. I 2017 kom partiet over sperregrensen med et nødskrik.

– KrF er nå avhengige av en kraftfull mobilisering, særlig i kjerneområdene i Rogaland og på Sørlandet, sier Marthinsen.

Små marginer for MDG

Selv om MDG ligger over sperregrensen med 5,3 prosent på målingen, kan de ikke ta noe for gitt, skal vi tro Marthinsen.

– Noen partier gjør det tradisjonelt bedre blant de som forhåndsstemmer enn på valgdagen. Det gjelder spesielt Rødt, SV og MDG.

– For Senterpartiet er det motsatt; De gjør det tradisjonelt bedre på valgdagen, legger Marthinsen til.

Han sier at han tror det skal gå for MDG å komme over sperregrensen hvis partiet faktisk har 5,3 prosent av forhåndsstemmene.

– Men jeg ville ikke følt meg trygg på det. De har hatt en foruroligende tendens og gjorde et svakt skolevalg. De har ikke klart å utnytte momentumet rundt miljø og klima i sluttfasen. Veksten har stoppet opp.

Store forskjeller i 2017

Ved valget i 2017 fikk MDG 4,1 prosent av forhåndsstemmene, men kun 2,8 prosent av stemmene som ble avgitt på valgdagen. Dermed havnet partiet godt under sperregrensen med 3,2 prosent av det totale antallet avgitte stemmer.

Sp fikk kun 8,8 prosent av forhåndsstemmene i 2017, men 11,2 prosent av stemmene på valgdagen. Det ga et samlet resultat på 10,3 prosent.

Siden det i år er avgitt langt flere forhåndsstemmer, kan forskjellen i oppslutning mellom forhåndsstemmer og valgdagsstemmer være mindre enn tidligere.

Se differansen mellom partienes oppslutning blant forhåndsstemmene og blant stemmene på valgdagen ved forrige stortingsvalg i tabellen under. I 2017 utgjorde de som forhåndsstemte 36 prosent av alle som stemte.