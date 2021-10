TETT: Da Danmark åpnet opp for tre uker siden, forsvant meter og krav om coronapass. Norge åpnet opp to uker etter.

Danmark åpnet før oss – slik har det gått

I Danmark har samfunnet vært helt gjenåpnet i to uker. Men det er fortsatt lite smitte og få innleggelser, ifølge Troels Lillebæk i Statens Serum Institut (SS).

– Der er fortsatt et lavt antall nye covid-19 daglige covid-tilfeller, og bare relativt få innleggelser, sier han til VG.

Den offisielle datoen som markerte Danmarks gjenåpning var fredag for tre uker siden, da viruset ikke lenger var definert som en samfunnskritisk sykdom.

Men allerede da var nesten alle tiltakene borte: Det største som sto igjen, var muligheten til å stille krav om coronapass innenlands. Utestedene fikk holde åpent til klokken 05 fra 1. september, og mange dansker levde så godt som normalt.

Det betyr at danskene har flere uker med data fra et mer åpent samfunn enn det vi har hatt i Norge.

Slik ser de overordnede tallene over antall sykehusinnleggelser og dødsfall ut i nabolandet, som ligger noen uker foran oss i gjenåpningen:

Tallene i grafikken viser at innleggelsestallet har holdt seg stabilt lavt uten noen brå stigning etter skoleåpningen. Det var en liten stigning i august som har gått ned igjen, men:

– Det var særlig relatert til reisende som kom hjem fra sommerferie i utlandet og testet positive – ikke skoleåpning, ifølge Lillebæk.

Likevel er det altså fortsatt folk som dør og havner på sykehus i Danmark.

Flere eldre uten «booster» blir syke

– Man ser i stigende grad gjennombruddsinfeksjoner blant særlig eldre personer som ikke har fått tredje vaksinedose enda. En del av dem har andre alvorlige sykdommer som påvirker immunforsvaret. Men samlet sett gir vaksinene god beskyttelse mot alvorlig sykdom, sier Lillebæk.

En gjennombruddsinfeksjon er når en vaksinert person blir syk av covid-19.

Hver mandag gjør SSI opp status over innleggelser, nedbrutt på vaksinering for de innlagte der de har informasjon om vaksinestatus. Det er tydelig at det er stor forskjell på hvem som blir innlagt på sykehus etter hvilken aldersgruppe man er i.

Sjekk forskjellen i de to tabellene under:

Når flere blir vaksinert, vil også flere av de som blir syke være vaksinert. Det at det er høyere vaksinasjonsdekning i eldre enn yngre grupper, vil også ha innvirkning på tallene.

I motsetning til i Norge har danske myndigheter startet med å tilby en tredje dose til personer over 85, og danske helsemyndigheter har nylig lagt frem en plan for å tilby dose tre til alle over 65.

Fakta om tallene Tallene viser hvor mange av de sykehusinnlagte som enten er uvaksinerte, har påbegynt vaksinasjon, eller som har oppnådd full beskyttelse på innleggelsestidspunktet. Tallene for hver uke er gjort opp mandag ved starten av uken. Tallene viser vaksinasjonsstatus for innlagte som har hatt mulighet til å vaksinere seg – altså personer fra 12 år og opp. Tallene viser at det er flest fullvaksinerte blant de innlagte over 60 år – mens flesteparten av de innlagte som er yngre enn det er uvaksinerte. Vaksinasjonsgraden i Danmark, som i Norge, øker med alderen. Det er altså flere eldre enn yngre som er vaksinert i utgangspunktet, noe som også kan ha en innvirkning på tallene: Når flere er vaksinert, vil flere av de som blir syke også være vaksinert. Vis mer

De daglige smittetallene fra Danmark ligger også på et lavt nivå nå – men det er ikke nødvendigvis representativt, påpeker Lillebæk.

Gjennom pandemien har danskene testet for corona i langt større grad enn i Norge, men de har også begynt med en forsiktig nedtrapping av testregimet. Når man ikke trenger å vise coronapass innenlands lenger, betyr det også at de som har sjekket seg jevnlig for å beholde grønn status ikke lenger trenger å gjøre det.

– Smitten skjer også mer blant de unge som ikke nødvendigvis får symptomer. Derfor blir mørketallet naturligvis større.

– Testing har vært et veldig viktig verktøy for å overvåke pandemiens utvikling. Når dere trapper ned – blir det ikke vanskeligere å forutse hvor mange som kommer til å bli innlagt?

– Det er fortsatt fri adgang til testing, man anbefaler at folk tester seg hvis de får symptomer, og det er hurtigtesting i skolene – så det er ikke som om vi har sluttet helt med det og slett ikke har noen kontroll i Danmark lenger, sier han.

– Men vi kan se eventuelle endringer i innleggelsestallet som følges tett. Det samlede antall innleggelser er fortsatt lavt og stabilt.

-ASTRONOMISK: Troels Lillebæk i Statens Serum Institut (SS) forteller at SSI på test-høydepunktet i vinter analyserte omtrent 200.000 PRC-prøver om dagen. Til sammenligning analyserer de rundt 100.000 lignende prøver i året ellers.

Usikker på vinterbølgen

Lillebæk tror smittespredningen kommer til å øke i vinter. Men han er ikke sikker på om det kommer til å medføre en vinterbølge på sykehusene.

– Men jeg kan heller ikke si det ikke skjer – det jeg følger meg noenlunde trygg på, er at vi holder øye med det. Og vi vet nå hvilke verktøy som skal til for å bremse det hvis vi må.

SSI har gjort modellberegninger over hvordan høsten kan utvikle seg. Alle scenarioene viser et fortsatt fall i de kommende ukene – før en ny stigning i antallet smittede og nye innleggelser. Men ingen av dem viser en stor belastning på helsevesenet, ifølge Lillebæk.

Modellene har hverken tatt høyde for fallende immunitet blant vaksinerte, eller booster-vaksineringen som er påbegynt.

Lillebæk jobber med å holde oversikt over varianter av viruset. Det er ikke noe som tyder på noen ny mutasjon so kan ta over i dataene nå, der er det 99 prosent delta.

– Men vi vil oppdage det om det skjer, fordi vi sekvenserer alle nye positive prøver. Vi har en supergod overvåkning, så hvis vi plutselig ser en stigning i noe annet vil vi se det.

Dette skal til for at de snur

Det danske helsedepartementet har sagt at de kan endre på virusets status igjen hvis det skjer en utvikling i pandemien.

– Det som vil kunne gi en reaksjon, er om innleggelsestallet begynner å stige, sier Lillebæk.

– Hva er tålegrensen for hvor mange innleggelser dere kan ha?

– Jeg har ikke hørt om noen offisiell grense. Men fra utlandet har man sett forferdelige bilder der folk som kan behandles dør på grunn av at det ikke er plass på intensivavdelinger. Jeg er sikker på at man ville gripe inn lenge før man hadde nådd det, men det håper vi ikke blir nødvendig, sier Lillebæk.

Samtidig understreker han at det er et spørsmål for politikerne, som bestemmer mengden av restriksjoner i samfunnet.