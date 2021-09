RYDDE OPP: Helsejuristene Aslak Syse og Anne Kjersti-Befring ved Universitetet i Oslo (UiO) er overrasket over det de mener fremstår som dårlig saksbehandling hos Statens helsetilsyn.

Helsejurister ber Stortinget følge opp VG-avsløring: − Svært alvorlig

To av landets fremste helsejurister mener Statens helsetilsyn bør granskes av eksterne aktører etter VGs avsløring.

– Jeg mener at noen utenforstående burde gå gjennom saksbehandlingen hos Helsetilsynet. Det byr seg fram, når det foreligger så systematiske feil.

Det sier helsejurist og professor ved Instituttet for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO), Aslak Syse, til VG.

Søndag avslørte VG at Helsetilsynets vurdering i 11 saker som omhandler alvorlige hendelser ved norske sykehus til sammen inneholdt flere enn 60 feil og mangler.

Sakene VG har undersøkt omhandler alvorlig feilbehandling, skade på pasient og/eller mangelfull behandling.

Alle pasientene døde.

VG har sammenlignet Helsetilsynets vurdering i hver sak - en såkalt varselvurdering - med sykehusets interne dokumenter.

Helsetilsynet er opptatt av at opplysningene i varselvurderingene skal være korrekte og beklager hvis det har oppstått unøyaktigheter, har fungerende avdelingsdirekør i avdelingen for varsling og operativt tilsyn i Helsetilsynet, Anders Haugland, tidligere sagt til VG.

Slik har VG jobbet: * Våren 2021 fortalte VG historiene om nyfødte Mads og Even (34). Begge døde etter feilbehandling på sykehus. * Da VG undersøkte dokumentasjonen i sakene, fant vi store ulikheter mellom Helsetilsynets vurdering i saken - varselvurderingen - og pasientens journal. * De siste månedene har VG undersøkt elleve slike varslingssaker, for å se om det samme er tilfelle i andre saker. VG har sammenlignet informasjonen i varselvurderingen til Helsetilsynet med journalen. * Helsetilsynets varselvurdering skal inneholde sentrale fakta i saken. Den skal danne grunnlag for videre undersøkelser av saken. På samme måte skal en pasientjournal inneholde sentrale opplysninger om behandlingen pasienten har fått. Det vil si: Den samme informasjonen skal være mulig å finne i begge dokumentene. * VG har fått tilgang til dokumentasjonen i hver enkelt sak gjennom pasientens pårørende. VG har funnet pasientene ved å ta kontakt med familier som tidligere har tipset VG, eller som har stått frem i andre riksmedier/lokalaviser. * VG har ikke undersøkt flere enn de elleve sakene som blir gjenfortalt i denne saken. Vis mer

Jurist: Stortinget må følge opp

Sakene VG presenterer her er varsler om det som kan skyldes de mest alvorlige feilene ved norske sykehus, sier professor Aslak Syse.

– Den manglende oppfølgingen av disse sakene er svært alvorlig.

– Det er svært viktig at denne typen funn ikke blir lagt til side når VG er lest og fordøyd. Det er altfor viktige spørsmål til det. Da VG avslørte tvang i psykiatrien, så førte det til strukturelle og lovmessige endringer. Slik bør også disse funnene ettergås.

Han får støtte fra Anne Kjersti Befring, også hun jurist ved Det juridiske fakultet (UiO).

– Hvis disse funnene er representativt, så er det veldig alvorlig, sier hun.

– Jeg forventer at flere er enig i dette. Varslingsinstituttet er vedtatt av Stortinget, som samtidig må følge opp at det fungerer etter formålet.

VG har tidligere skrevet om en svært ulik oppfølging av tilsynssaker på Statsforvalter-nivå og lange tilsynskøer.

– Det VG har kartlagt, tyder på at Helsetilsynets saksbehandling også er svært mangelfull. Samlet sett innebærer dette at tilliten til hele varslingsinstituttet undergraves, sier Befring.

BEKYMRET: Aslak Syse og Anne-Kjersti Befring mener varselordningen må evalueres.

Professor: Klare brudd på loven

Det etterlatte inntrykket etter å ha lest VGs avsløring er at Helsetilsynet ikke undersøker sakene godt nok og legger bort sakene for tidlig, mener Befring.

I de elleve sakene VG har undersøkt, har ikke Helsetilsynet snakket med de pårørende. I bare én av sakene innhentet Helsetilsynet journal.

Alle sakene ble avgjort etter én telefonsamtale mellom Helsetilsynet og sykehuset, viser VGs kartlegging.

– En av Helsetilsynets viktigste oppgaver er å skille mellom hvilke alvorlige hendelser som krever tilsynets oppfølging, og hvilke som ikke gjør det. Det kan ikke være slik at en enkelt samtale med varsler er tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om en sak skal granskes eller ikke.

Professoren mener den manglende saksbehandlingen kan være et brudd på forvaltningsloven:

Loven sier at Helsetilsynet skal sørge for at sakene er så godt opplyst som mulig før de gjør et formelt vedtak i saken.

– Oppfølgingen i disse sakene er så dårlig at det framstår som klare brudd på utredningsplikten i forvaltningsloven. Konsekvensen er at Helsetilsynet undergraver varslingsplikten og formålet med ordningen, som er å sikre kvalitet i helsetjenesten, sier Syse.

DØDE BRÅTT: Søstrene Milla Krasniqi (til høyre) og Syzane Krasniqi (til venstre) mistet broren, Bali Kasniqi etter en feilbehandling. Lavdije Krasniqi (i midten) mistet ektemannen.

– Jævlig dårlig saksbehandling

Etter den første samtalen mellom Helsetilsynet og sykehuset, skriver Helsetilsynet sin varselvurdering.

Selve notatet fra samtalen blir slettet eller destruert. Kun varselvurderingen blir arkivert. Det er dermed ikke mulig å ettergå hva som ble sagt i samtalen.

– Helsetilsynet har plikt, etter vårt syn, til å sørge for at de er etterprøvbare. Det kan komme rettssaker, erstatningssaker og andre type saker som gjør at Helsetilsynet må ha dokumentasjon for sine vurderinger og avgjørelser, sier Syse.

– Helsetilsynet skal påse at feil fanges opp, og ikke begås på nytt og på nytt. Det undergraves av en så manglende oppfølging. Dette er eksempler på jævlig dårlig saksbehandling, rett og slett.

Syse viser til dokumentasjonsplikten i barnevernet, som er svært omfattende. Barnevernet kan henlegge saker, men har plikt til å dokumentere egne vurderinger og refleksjoner.

– Varslingssaker skal også føre til en slik vurdering og refleksjon, før man fatter en avgjørelse. Det VG har dokumentert viser at Statens Helsetilsyn ikke følger dette lovkravet, sier han.

– Det er bare svært alvorlige hendelser som skal varsles, og da er det desto verre at de ikke følges opp.

LA NED MELDEORDNING: I 2018 ble Meldeordningen for uønskede pasienthendelser (3-3) til Kunnskapssenteret lagt ned av helseminister Bent Høie (H). Ordningen innebar at flere typer behandlingsfeil og ulykker - ikke bare de mest alvorlige - skulle rapporteres inn av sykehuset. Kunnskapssenteret systematiserte materialet, og lagde rapporter. Disse rapportene skulle bidra til å forebygge feil og bidra til kunnskap på tvers av sykehusene. Flere mente nedleggelsen var et skritt tilbake for pasientsikkerheten i Norge. Etter at ordningen ble lagt ned, har det kun vært en varselordning for sykehusfeil i Norge. 3-3a-varslene, som sendes til Helsetilsynet, er de mest alvorlige feilene som skjer på norske sykehus. Vis mer

Anne Kjersti Befring mener tilliten til varslingsordningen undergraves når varsler om alvorlige hendelser behandles så uformelt.

– VG har dokumentert at Helsetilsynet helt klart gjør feil i sin vurdering av flere av disse sakene, ved at de ikke innhenter tilstrekkelig informasjon, og at sakene feilvurderes etter første samtale med sykehuset.

Anders Haugland i Helsetilsynet skriver i en epost til VG at Befring og Syse «gir uttrykk for generelle og bastante vurderinger og konklusjoner basert på VG sin framstilling av enkeltopplysninger».

– Vi drøfter gjerne de rettslige utfordringene ved håndtering av varsler med Syse og Befring, men da basert på tilstrekkelig informasjon om våre prosesser, skriver Haugland.

– Vi vil derfor invitere Befring og Syse til et møte for å gjennomgå hvordan vi utreder og dokumenterer alle ledd i saksbehandlingen fra et varsel kommet inn til saken er avgjort, som utgangspunkt for en mer fruktbar dialog.

Haugland skriver videre at Helsetilsynet - før VG «begynte å se på sakene» - besluttet å gjøre en ny risikovurfering av varselhåndteringen. Han vil ikke si konkret hva en slik risikovurdering innebærer, da prosessen er på planleggingstadiet.