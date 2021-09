FORSVARER: Morten Grimstad er oppnevnt som forsvarer for mannen som er siktet for drap på en ansatt på Nav i Bergen.

Drapssiktets forsvarer: − Han er selvfølgelig preget

BERGEN (VG) Den drapssiktede mannen har mandag sittet over seks timer i avhør. – Han er selvfølgelig preget, sier forsvarer Morten Grimstad.

– Det har gått greit med avhør, han har svart på spørsmål, sier mannens forsvarer, Morten Grimstad til VG.

Grimstad kom like etter klokken 21.30 ut fra politihuset i Bergen, etter å ha bistått den drapssiktede mannen i et flere timer langt avhør. Avhørene startet like etter klokken 15 mandag ettermiddag.

Mannen er siktet for drap på en kvinnelig Nav-ansatt i 50-årene, og for grov kroppsskade mot en kvinne i 30-årene.

Det var tidlig mandag formiddag at politiet fikk inn flere dramatiske meldinger fra ansatte på Nav Årstad om at en mann hadde knivstukket personer inne på kontoret. Den drapssiktede mannen var på Nav-kontoret i forbindelse med en samtale med den nå drepte kvinnen og den skadde kvinnen.

Grimstad ønsker ikke å si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen mot ham.

– Det kan jeg ikke si noe om.

Grimstad sier at hans klient forklarer seg, men ønsker ikke å kommentere hva han forklarer.

LAGT NED BLOMSTER: Det er lagt ned lys og blomster utenfor Nav-kontoret i Bergen.

– Har han forklart seg grundig om hendelsesforløpet?

– Det vil jeg ikke si noe om.

– Har han sagt noe om motiv?

– Det vil jeg ikke si noe om.

– Tar han innover seg alvoret?

– Selvfølgelig, det gjør han.

Grimstad sier at den drapssiktede mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i morgen.

– Han er klar over at han blir det, sier han.

Advokaten sier at han foreløpig ikke vet om mannen kommer til å møte fysisk i fengslingsmøtet.