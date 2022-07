Gutt falt i vannet med hvalrossen Freya: − Jeg ble ordentlig skremt

En mann på vannscooter ble redningen, da en gutt havnet i vannet sammen med kjendishvalrossen Freya onsdag.

Saken oppdateres

En gutt på 17 år forteller til VG at han og tanten hans var på tur med sup-brett, da han plutselig så hvalrossen komme mot han. Gutten ønsker å forbli anonym.

– Jeg fikk beskjed fra han på vannscooteren at jeg måtte komme meg unna. Jeg prøvde å skynde meg og falt i vannet.

Gutten sier at han ble sjokkert og redd.

– Jeg var desorientert og prøvde bare å komme meg unna.

Etter hendelsen går det bra med gutten.

– Jeg ble ordentlig skremt, og er enda litt i sjokk.

Til unnsetning på vannscooter

Joakim Halvorsen (25) forteller at han kjørte vannscooter, da han så Freya dykke under en brygge, med kursen satt mot to personer på sup-brett.

– Jeg tenkte bare «shit, det her kommer til å gå gærent».

Halvorsen satt kursen mot gutten for å prøve å redde han opp fra vannet.

Halvorsen forteller at han fikk «kastet scooteren rundt» og prøvde å lage uro i vannet for å skremme hvalrossen.

– Den fikk vannstrålen på seg, noe som sikkert skremte den litt.

REDNINGSMANN: Joakim Halvorsen (25) prøvde å få et glimt av hvalrossen, da han så at hvalrossen var på vei mot to personer på sup-brett.

Omsider kom gutten seg opp på vannscooteren til Halvorsen, før tanten gjorde det samme. Hun satt seg ned på sup-brett mens hendelsen utspilte seg.

– I siste sekund kom vannscooteren og reddet meg, sier gutten.

Halvorsen sier at gutten var «helt i panikk».

– Det var så vidt han skjønte at han skulle opp på scooteren. Jeg skrek til han «du må komme deg opp på scooteren!»

– Snakk om å være på rett sted til rett tid – det var bare snakk om sekunder.

Var ikke klar over at hvalrossen var i området

Gutten forteller at han ikke er fra området og ikke kunne vite at hvalrossen var i området. Han og tanten padlet, da de tok turen inn til Frognerkilen på grunn av store bølger på fjorden.

– Det var ikke noe varsel eller noen ting. Vi fikk ikke beskjed av utleierne av sup-brettene om at det var en hvalross i området.

Han forteller videre at det var veldig mange båter som kjørte rundt i havneområdet, men at de ikke skjønte hvorfor.