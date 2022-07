TØRR SOMMER: Skogbranner herjer i flere byer i Hellas. Dette er fra en skogbrann i Athen 19. juli.

Skogbranner blusset opp i Hellas – Norge sender skogbrannpersonell

SKIEN/OSLO (VG) Tørke og skogbranner rammer nå flere land i Europa. Nå gjør norske brannteam seg klare til å reise til brannherjede Hellas.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hellas er blant landene som har vært sterkt preget av skogbranner i juli. I forrige uke ble flere byer i landet evakuert.

Tidligere i uken klarte brannmannskaper å stagge flammene som rammet landsbyer på den greske øya Lesvos, men onsdag ettermiddag kommer det meldinger om at skogbrannen har blusset opp på nytt.

Lokale greske medier beskriver skogbrannene som stadig blusser opp som «et brennende mareritt».

Samtidig, på fastlandet, har skogbranner de siste dagene blant annet truet Krestana i vestlige Hellas. Onsdag kommer det også meldinger om branner i blant annet i Psakoudia, Halkidiki, Nemea og Astros.

Nå skal norske brannmenn bidra i kampen mot flammene i Hellas.

FORBEREDELSER: Norsk brannmannskap forbereder seg på å reise til Hellas om få dager.

Til Hellas for å øve

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender to team med skogbrannpersonell fra Telemark til Hellas.

Elisabeth Askim er fungerende assisterende direktør i DSB, og sier at god norsk beredskap handler om å være forberedt.

– Derfor sender vi for første gang norsk personell til Europa for å øve, sier Askim.

Ove Stokkeland, brannsjef i Skien er en av totalt 27 nordmenn som reiser ned. Han sier teamene er spente på å få nye erfaringer.

– Det en helt annen temperatur og andre forhold enn hva vi er vant til, vi grugleder oss, sier Stokkeland.

Det første teamet reiser 30. juli og blir avløst av det andre teamet to uker senere. Hver periode skal vare i 14 dager.

SAMARBEID: Brannsjef i Skien Ove Stokkeland, logistikk ansvarlig i Telemark sivilforsvarets distrikt Geir Strand og assisterende direktør i DSB Elisabeth Askim i Skien onsdag.

Samarbeider med finner

De norske brannmannskapene blir stasjonert sammen med et finsk team. Begge skal samarbeide med gresk brannvesen.

– Vi vil nok løse oppdraget sammen, sier brannsjefen.

– Sikkerhet er høyt prioritert. Jeg tror heller ikke vertskapet vårt i Hellas kommer til å sende oss i oppdrag hvor det er høy risiko for å bli skadet. Dette er branner og det er farlig, men jeg føler vi er godt forberedt, sier Stokkeland.

RISIKOFYLT: Stokkeland sier flere fra brannmannskapet har fått spørsmål hjemmefra om risikoen i forbindelse med reisen de skal ut på.

– Hva venter dere fra oppdraget?

– Det kommer til å bli lange dager. Vi må ta en vurdering når vi først kommer dit om vi har nok kompetanse til å utføre oppdraget, om vi har riktig utstyr og om det er trygt nok.

De to teamene skal stasjoneres i byen Tripoli sentralt på Peloponnes-halvøya, på en brannstasjon like utenfor sentrum.

Årets skogbrannsesong i Europa har vært brutal. Grafen viser areal i kvadratkilometer. Areal brent i skogbrann i år er veldig mye høyere enn det som er normalt på denne tiden av året.

Spres med vinden

Brannen som onsdag blusset opp på Lesvos, begynte lørdag formiddag rundt klokken ti. Den spredte seg på to fronter, hvorav den ene beveget seg til landsbyen Vrisa og den andre mot Vatera.

Vatera er et viktig turistmål på øya, med mange feriehus. Den greske avisen iefimerida skriver at mange av disse ble gjort om til hjem for innbyggere Vrisa, som ble rammet av jordskjelv i 2017.

Brannen spredte seg i helgen raskt på grunn av kraftige vindkast. Flere hus og bygninger brant ned. 50 brannmenn, frivillige, lokale og bedriftseiere kjempet for å stoppe flammene, som enkelte steder nådde helt ned til sjøen, ifølge det greske nettstedet.

VERDIFULLT: Elisabeth Askim sier det er viktig for Norge å trene og øve oss sammen med kolleger som er vant til mer ekstreme og krevende branner.

Vil være forberedt i Norge

Elisabeth Askim sier Norge ikke har vært vant til lignende branner her til lands.

– Det blir tørrere og varmere i Norge, så dette er noe vi ønsker å forberede oss på. Skogbranner i Norge kommer til å bli mer intense selv om vi ikke er vant til slike branner, sier Askim.

– Derfor er det viktig for oss å trene og øve oss sammen med kolleger som er vant til mer ekstreme og mer krevende branner.