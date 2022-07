SIO: Her fra Studentsamskipnaden sine leiligheter på Kringsjå i Oslo.

Lang venteliste før studiestart: − Tilbake der den var før corona

Flere tusen studenter står i kø for å få leie hos studentsamskipnadene i studentbyene. I Stavanger og Oslo har prisen økt mer enn stipendet til studentene har gått opp.

Minst 13.000 studenter står i kø for studentboliger hos studentsamskipnader i Norge, meldte VG i starten av juli. Få uker før semesterstart er køene for å leie hos samskipnader fortsatt lange.

– Selv om vi har 300 nye studentboliger på Blindern, ser vi at behovet for studentboliger i Oslo er mye større enn tilbudet. Det begynner å bli fullt, men det er ennå litt bevegelse i køen, sier boligdirektør Gunn Kirsti Løkka i SiO i Oslo.

15. juli hadde samskipnaden 6321 studenter på venteliste for bolig. Tall fra samme dato i 2019 er 6373.

– Vi ser at etterspørselen er tilbake der den var før corona. Under pandemien var det jo færre studenter som kom. Veldig mange er på boligjakt i august.

Samtidig som ventelistene er lange har også prisen på leien økt. I Stavanger har studentsamskipnaden vedtatt en prisøkning på 2,5 prosent i gjennomsnitt. I Oslo er økningen på 3,9 prosent.

Det er mer enn støtten fra Lånekassen har gått opp. For studieåret 2022–2023 er det lagt opp til at støttesatsene hos Lånekassens justeres opp to prosent. Studenter med basislån får dermed 230 kroner mer i måneden.

Direktør for SiO Bolig, Gunn Kirsti Løkka.

Tidligere enn forventet

På Vestlandet opplever studentsamskipnaden svært høy pågang.

Ser dere noen endring sammenlignet med semesterstart i fjor?

– Vi har hatt høy pågang lenge og hadde allerede 2200 på venteliste 1. juli, dette er ikke tall vi ville forventet å se så tidlig. I tillegg opplever vi færre kanselleringer enn tidligere, sier styreleder Amalie Lunde.

De som leier hos Studentsamskipnaden på Vestlandet møter en leiepris som er justert opp 1,9 prosent fra i fjor.

– Det er høy etterspørsel etter bolig og vi ser at studenter blir presset ut på et knallhardt privat marked, sier Lunde.

På Vestlandet er det 2400 på venteliste.

– Dette tallet er nok ikke helt reelt ettersom vi vet at studenter for eksempel finner seg bolig på det private markedet, eller ikke lenger skal studere der de har søkt om bolig, men glemmer å slette søknaden sin fra listen.

De offisielle tallene på ventelister for å få bolig fra studentsamskipnadene kommer 1. og 15. august.

I systemet til Norges arktiske studentsamskipnad står det 1558 personer på venteliste.

– Vi ser at situasjonen i dag er mer lik høsten 2019, og vi ser at søkertallene ligner årene før pandemien. Vi forventer «vanlig trykk» ved studiestart, sier kommunikasjonssjef Sarah Yttermo Reibo ved Norges arktiske studentsamskipnad.

Studentbolig til 14,6 prosent av studentene

Studentboligundersøkelsen 2022 fra Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at den nasjonale dekningsgraden av studentboliger fortsatt er lav, og at behovet for flere er stort.

I år mangler det 15 038 boliger for å nå det nasjonale målet om en studentbolig til 1 av 5 studenter. Dagens dekningsgrad er på 14,6 prosent.

– Flere studentboliger reduserer presset på det private leiemarkedet og bidrar til å redusere leieprisene for alle, skriver NSO i undersøkelsen.

Det er Studentsamskipnaden i Agder som har lavest dekningsgrad. De har studentbolig til 11,75 prosent av studentene. Etter dem kommer studentsamskipnaden SiO og Innlandet med en dekningsgrad på 12,40 og 13,03 prosent.

FLERE: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, håper på flere studentboliger fremover. Slik at ventelistene minker.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Marie Godal Dam, synes der er forferdelig med de lange køen for å få studentbolig.

– Vi vet at mange studenter ønsker å bo hos samskipnadene. Det er et godt og trygt tilbud for alle som skal flytte hjemmefra eller til ny by. Køene gjentar seg hvert år. Vi klarer ikke bygge nok studentboliger.

Godal Dam forventer at staten, kommuner og samskipnader samarbeider slik at det bygges flere boliger hos studentsamskipnadene fremover.

– Alle må bidra slik at vi ser en utvikling hvor flere får mulighet til å bo i studentbolig

Utdanningsministeren sa til VG tidligere i år at det går for sakte å få på plass nye studentboliger.

Hva tenker du om at de største samskipnadene har økt leien mer enn stipendet har gått opp?

– Det betyr at studentenes økonomi blir mer sårbar. Vi ser det på mange området. Det har blitt dyrere å bo, leve, det koster mer for mat og andre utgifter. Studentenes studiestøtte justeres ikke etter prisveksten som er generelt i samfunnet.

NSO har lenge kjempet for at studiestøtten skal økes.

– Det vi ser i år er at studentene går opp til 6000 kr i minus hver måned om det skal leve på studiestøtten. Den største utgiften er leien. At samskipnadene er med på å gjøre at denne utgiftsposten vokser, gjør at jeg blir lei meg.