Flere redningsaksjoner om sommeren: − Det skjer at folk overvurderer egne evner

I sommermånedene blir det utført langt flere redningsoppdrag enn resten av året. Slik er du forberedt om noe skulle gå galt.

Publisert: Nå nettopp

VG har vært i kontakt med flere redningsinstanser, som alle forteller at de må ut på langt flere oppdrag i sommermånedene, sammenlignet med resten av året.

Nylig har VG blant annet skrevet om en kajakkpadler som omkom, to kvinner som sto fast på fjellet, og om noen som ble strandet på en øy under en fisketur.

Avdelingsdirektør i HRS Sør-Norge, Ståle Jamtli, forteller at de utfører oppdrag både til sjøs og på land.

– Mye av det på land er enten savnede personer eller personer som får skader i fjellet.

FLERE OPPDRAG: Ståle Jamtli sier at mange av oppdragene deres til lands går ut på å redde savnede personer.

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Mariell Bakklund, sier at de svært ofte må redde turister ned fra fjell i Lofoten.

– Akkurat nå begynner også turistbåtsesongen å ta seg opp. Vi merker at det kanskje er mange uerfarne som låner båt.

Mange turister må reddes – var i fjellet i over 24 timer

330 skvadronen er helikopterskvadronen til forsvaret som driver med søk og redning.

Videoen du ser i toppen av artikkelen viser 330 skvadronen som den 20. juli reddet to fjellklatrere. Disse sto fast i et fjell, nordvest for fjellet Vågakallen i Nordland. Oppdraget var koordinert med Politi, HRS og SARG.

– De utenlandske klatrerne klatret opp, og under rappellering ned igjen kilte tauet seg fast mellom to steiner over de. De trengte derfor assistanse til å heises ut. De hadde vært ute i fjellet i over 24 timer, og møtte på litt utfordringer i rutevalget, forteller Martin Mellquist, som er kommunikasjonsrådgiver i luftforsvaret.

1 / 6 TRENING: Bildet er fra et treningsoppdrag i heising til sjøs. I LUFTEN: Treningsoppdraget fant sted i Troms og Finnmark. LANGT NED: Treningen til forsvaret foregikk sammen med redningsselskapets fartøy RS 150 Odin. TROMS OG FINMARK: Øving til sjøs. forrige neste fullskjerm TRENING: Bildet er fra et treningsoppdrag i heising til sjøs.

Også Mellquist sier at det ikke er uvanlig med økt oppdragsmengde om sommeren.

– Det er mange turister som vil klatre i spennende områder de ikke har vært i før, og som de ikke har tilsvarende av i hjemlandet sitt. De er nødvendigvis ikke dårlig forberedt, men uhell kan skje.

330 SKVADRONEN: Martin Mellquist forteller at forsvaret bare er en av aktørene i den norske redningshelikoptertjenesten, og at samarbeidet mellom alle redningstjenestene utgjør den totale beredskapen.

Jamtlis sier at turister som kommer til Norge, kanskje ikke er like fjellvante som nordmenn.

– Nordmenn flest har jo hørt om fjellvettreglene.

Slik er du trygg til fjells

Jamtlis sier at man må tenke på at ting kan oppstå, selv om man nødvendigvis ikke tror at turen blir lang.

– Om man skal i fjellet må man ha med nok tøy. Når man eventuelt venter på hjelp kan man bli nedkjølt.

Han sier også at det er viktig å ha med ekstra mye mat, og at man følger med på været og værmeldingene.

– Det kan være lurt å ta med en refleksvest på fjellet – den tar ikke mye plass. Den er veldig grei om letemannskaper kommer.

– Er det slik at mange nordmenn overvurderer egne evner?

– Det skjer at folk overvurderer egne evner, men det er lett å si i etterpåklokskapens navn at vurderingene har vært dårlige. Det er mange årsaker til at man havner i en litt dum situasjon. Vi er helt for at folk drar på tur!

I tillegg til Jamtlis sine råd, bør folk være flinke til å vite hvor de er i terrenget, sier Bakklund.

Slik er du trygg på sjøen

Jamtlis sier at mye av det som gjelder til lands også gjelder til sjøs. Nemlig at man har med det nødvendige, og er forberedt om noe skulle oppstå.

– Ha med redningsvester, sjekk filtrene og motoren til båten, og gjør vedlikehold. Ha gjerne med nødbluss.

Jamtlis legger til at det er viktig å ha kommunikasjonsmidler til sjøs, og at det ikke er alle områder som har telefondekning.

– Med fritidsbåt kan det være lurt å ha med en vhf-radio.