SEXOLOG: Ingrid Bakker deler råd ved tilfeldig sex.

– Har du lyst på one night stands, så ha det

«Hot girl summer» trender på nytt i sosiale medier. Sex og samfunn advarer mot å la trenden føre til mer sexpress.

Av Leah Parichehr Samadian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Hot girl summer handler, etter min mening, ikke om å se mest mulig sexy eller «hot» ut, men om utstrålingen og selvtilliten man har, sier sexolog og talsperson for Kondomeriet Ingrid Bakker.

Vi ble introdusert for uttrykket for første gang da rapperen Megan Thee Stallion slapp låten med lik tittel i 2019, men begrepet har fått fotfeste og blusset opp igjen hver sommer siden som i denne Minmote-saken.

Bakker sier mange blir kåtere når solen titter frem; mer energi og synet av lettkledde og solbrune kropper kan være med på å trigge lysten. I tillegg reiser vi mer og treffer nye mennesker om sommeren, noe sexologen tror åpner opp for flere muligheter til å ha one night stands, uten forpliktelser.

Oppfordrer til singellivet

På TikTok har hashtaggen «hotgirlsummer» over 1,5 milliarder visninger. I flere av videoene kan man finne tips om alt fra kosthold og trening til klesstil ala Y2K. En gjenganger i flere av dem er også et mål om å være singel før sommeren.

En av de store TikTok-trendene knyttet til begrepet er at unge kvinner peker på dilemmaet mellom å ha kjæreste og å ha en hot girl summer. I bakgrunnen lyder sangteksten «I don’t know if I wan’t her or her», altså «Jeg vet ikke om jeg vil ha henne eller henne».

Et eksempel er videoen under med over førti tusen likes:

– Være en «bad bitch»

I et intervju med The Root sa Megan Thee Stallion selv at det handler om at kvinner og menn skal være seg selv fullt ut, heie på vennene sine og gjøre det de liker, uten å bry seg om hva andre mener om det.

– Du må være den personen som kan være festens midtpunkt, og du vet, være en bad bitch, la den nåværende 27-åringen til.

TØR Å VÆRE DRISTIG: Megan Thee Stallion er ikke redd for å være sensuell i sine opptredener og oppfordre andre til å eie seksualiteten sin. Her avbildet på iHeartRadio Music Awards i mars 2022.

Bakker tror mange assosierer begrepet med single, selvsikre, unge kvinner som «lever livet til det fulle», flørter og nyter tilfeldig sex, men mener selv det også kan oppfordre til en positiv holdning og selvtillit alle kjønn kan ha godt av.

– Har du lyst på one night stands, så ha det! Når man er ung, skal man utforske, være nysgjerrig og bli kjent med egne lyster og fantasier. Det får man ikke gjort uten å prøve og feile, sier Bakker og legger til viktigheten av samtykke og beskyttelse ved tilfeldig sex.

Info Sexologens tips til «Hot girl summer» Singel eller ei, kvinne eller annet – dersom du har planer om å utforske uforpliktet sex denne sommeren, kan det være greit å ha med seg disse tipsene. Prøv noe nytt. Fordelen med et one night stand er at du sannsynligvis ikke behøver å se personen igjen etter nattens festligheter. Utnytt anledningen til å prøve noe du alltid har hatt lyst til, som for eksempel en spennende stilling eller et rollespill. Vær i øyeblikket. Tilstedeværelse er en viktig faktor for å ha deilig sex. Slipp deg løs og nyt alt det gode sex har å by på! Ha realistiske forventninger. Siden dere ikke kjenner hverandre fra før, er sjansen liten for at du får «drømmeligget» med en one night stand. Men sex kan fortsatt være digg og du kan fortsatt ha det gøy! Og hvis det ikke blir helt som du hadde sett for deg, er det alltid lov å avslutte mens leken er god. Snakk sammen. Kommunikasjon er nøkkelen til god sex – også ved one night stands. Ingen av oss kan lese tanker, så ikke forvent at partneren bare skal skjønne hva hen skal gjøre for å tilfredsstille deg og vice versa. Siden det er et engangstilfelle, kan dere likeså godt sørge for at sexen blir så bra som overhodet mulig. Bruk kondom! Et bonustips er å også ha med seg en liten tube med vannbasert glidemiddel, for å gjøre sexen med kondom enda bedre. Vis mer

Kan føre til sexpress

For de fleste er oppfordringen til å bruke kondom neppe ny. Ennå er det mange som dropper den ved one night stands, sier Simon Ertzeid, lege ved Sex og Samfunn og skaper av podkasten «Krøllalfa».

Han tror flere føler at det dreper stemningen.

ALFAKRØLL: Lege Simon Ertzeid (avbildet) står bak podkasten «krøllalfa». Her snakker han og kollegaen Tobias Engen om mannlig, seksuell helse.

– Sex handler mye om tillit. Flere tør ikke spørre om kondom fordi de er redde for at det skal skape usikkerhet rundt egen seksuell helse eller deres tillit til den andre personens helse, men at noen faktisk bruker kondom burde heller gi mer tillit, sier han.

Når det gjelder kondomer er det særlig en myte Ertzeid ofte hører, og ønsker å avkrefte: At samme kondom passer til alle.

– Det kan være ubehagelig å bruke kondom, men da er det fordi du har brukt feil type. Kondomer finnes i forskjellige størrelser, lengder, bredder og til og med smaker, så det gjelder å finne den kondomen som passer deg, sier han.

Selv mener Ertzeid vi samtidig bør passe oss for ikke å la idealisering av one night stands og trender som hot girl summer føre til sexpress.

– Det er ikke alle som er like fan av å ha tilfeldig sex og da kan de kanskje ende opp med å gjøre ting de ikke er komfortabel med. Det viktigste er at man skal kose seg, ikke bare prestere. Og jeg tror at en kollektiv senking av forventningene til hva man skal gjøre er veien å gå.