Tiltalt for Kongsberg-drapene: Mener Bråthen var utilregnelig

Påtalemyndigheten mener at Espen Andersen Bråthen var utilregnelig da han drepte fem personer i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Påtalemyndigheten varsler i tiltalebeslutningen påstand om at Espen Andersen Bråthen (38) blir dømt til tvungent psykisk helsevern, skriver Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter i en pressemelding.

Bråthen hadde tre ulike våpen med seg på drapsraidet i Kongsberg 13. oktober i fjor; en bue med piler og to stikkvåpen. Flere av drapene skjedde innendørs, hjemme hos ofrene.

Han ble pågrepet over en halv time etter at angrepet startet inne i en dagligvarebutikk.

Bråthen er tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk og 13 tilfeller av grove trusler.

– Påtalemyndigheten er av den oppfatning at tiltalte på handlingstidspunktet var utilregnelig på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. På den bakgrunn vil det bli lagt ned påstand om dom for overføring til tvungent psykisk helsevern, heter det i pressemeldingen.

Bråthen var godt kjent hos både politiet, helsevesenet og PST i årene før massedrapene skjedde.

PST ble først varslet om Espen Andersen Bråthen (37) i 2015. I 2018 varslet politiet helsevesenet og konkluderte med at det var en mulighet for at han kunne utføre et «lavskala angrep med enkle virkemidler i Norge».

Les også Barndomsvenn om Kongsberg-siktede: - Mange ville episoder Drapssiktede Espen Andersen Bråthen (37) beskrives som omgjengelig og skoleflink av barne- og ungdomsvenner.

I etterkant av drapene i fjor høst, gikk PST tidlig ut og uttalte at drapene fremstod som en mulig terrorhandling.

Denne hypotesen har blitt svekket etter hvert som etterforskningen har pågått, og politiets hovedhypotese har siden vært at Bråthen lider av psykisk sykdom.

– Det er ikke funnet grunnlag for å reise tiltale etter terrorbestemmelsen. Bråthen har aldri vært mistenkt eller siktet for dette, men politiet har undersøkt om tiltalte hadde terrorhensikt etter straffeloven, skriver statsadvokat Andreas Christiansen i pressemeldingen.

Flere av Bråthens barndomskamerater har til VG tidligere uttalt at han ikke fikk nødvendig hjelp for sine psykiske vansker.

– Forventet

Bråthen har siden pågripelsen vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse.

I februar kom de sakkyndige med en rapport hvor de konkluderte med at Bråthen kunne ha vært utilregnelig da han begikk drapene.

Fredrik Neuman, som forsvarer Espen Andersen Bråthen, har følgende korte kommentar til VG om tiltalen:

– Dette er som forventet. Det har vært politiets hypotese fra tidlig i etterforskningen at det dreier seg om sykdom. Dette er blitt bekreftet av de rettspsykiatrisk sakkyndige, så det er ingen overraskelse.

I tillegg til de drepte, er det 26 fornærmede i saken. Saken kommer opp for Buskerud tingrett i Hokksund 18. mai. Domstolen har satt av en snau måned til behandlingen av den.