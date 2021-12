IKKE KLIKK: Om du leser denne saken kan du lære deg noen teknikker slik at du får en fin og mer harmonisk jul hjemme hos familien.

Er du under 25? Slik unngår du å klikke på familien i julen

Er du redd for å klikke på din konspiratoriske onkel eller din masete farmor under julemiddagen? Slapp av, her har du seks tips til hvordan du kan holde ut.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Mange reiser hjem til familien i julen for å tilbringe noen dager sammen med dem. Det kan by på flere utfordringer som krangling, stress og misnøye.

VG har snakket med spesialrådgiver ved RVTS Øst, Lars Lyster og leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, om hva man kan gjøre for å ha det hyggelig sammen med familien i julen.

1. Begrens hjemmebesøket

Lars Lyster oppfordrer folk til å begrense hjemmebesøket. Han er psykolog med spesialitet innen barn, ungdom og familier.

– Man tenker gjerne at «i år blir alt mye bedre enn i fjor», og at «jeg blir en uke i år også». Men det enkleste tipset hvis det har vært problematisk tidligere er å gjøre oppholdet såpass kort at man ikke blir lei hverandre, sier Lyster.

REGULER STRESS: Spesialrådgiver ved RVTS Øst, Lars Lyster, kommer med flere tips.

2. Vær klar over gamle roller

Når man reiser hjem til familien har man en tendens til å gå inn i de gamle rollene man alltid har vært i, sier Lyster.

– Det er ikke nødvendigvis feil at man gjør det, men det lurt å være klar over at dette skjer. Selv om man kanskje har utviklet seg i ettertid, så blir man fort den samme gamle og glir inn i rollen, sier han.

Det kan være lurt å ta en bevisst stilling til både før og underveis i oppholdet.

Du kan for eksempel spørre deg selv:

Er det greit at jeg går inn i den rollen eller skal jeg kringkaste til familien at jeg er annerledes nå og at jeg vil ha det annerledes når jeg er hjemme?

3. Reguler stresset ditt

Stress er nok menneskets største fiende, sier Lyster. Derfor er det lurt å kunne noen stressregulerende teknikker.

– Ta noen dype pust. Kanskje gå ut og ro deg ned før man eventuelt begynner å si noe som du kanskje angrer på, tipser Lyster.

I tillegg er det lurt å senke forventningene sine.

– Vi stresser så mye for å kose oss at vi knapt rekker å kose oss, sier han.

Det tar gjerne mer enn ett døgn å regulere stress, legger han til.

– Vi blir overrasket over at vi ikke klarer å slappe av den ene kvelden etter at vi har stresset i flere dager, men det er psykologisk umulig å roe ned når vi fortsatt er på høygir.

4. Husk at foreldrene dine har egne liv

NRK har tidligere kommet med råd om hvordan man bevarer husfreden i høytiden. Der ble det blant annet rådet til å snakke sammen om forventningene man har til hverandre.

Lyster påpeker at irritasjon, stress og en dårlig følelse kan komme av mange små ting.

– Noen kan komme hjem og føle at de er gjest i eget hjem og syns at det er problematisk. Mens andre kommer hjem og krever at gutterommet står uberørt selvom man har flyttet ut, sier han og legger til:

– Det er kanskje å forlange for mye at barnerommet ditt skal bli et museum. Man må huske at foreldre også lever sine liv etter at du har flyttet ut.

I tillegg må man akseptere at man ikke bor i huset lenger, og dermed oppføre seg mer som en gjest.

– Man må faktisk følge reglene til de man er på besøk hos selvom det er egne foreldre, sier Lyster.

5. Diskuter saklig i familieselskap

Selvom det er pandemi og smittevernsrestriksjoner over hele landet skal nok mange på mindre juleselskap i julen. Da er det fort gjort at man møter på et familiemedlem som man er helt uenig med.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, har noen tips til hvordan man kan diskutere politikk eller klima på en god måte.

– De fleste går i forsvarsmodus i møte med et angrep, og da kommer dere ingen vei. Så forsøk å hold deg saklig, og løft frem det du mener er gode eksempler på løsninger. Prøv å lytte og respektere den du diskuterer med, sier hun.

DISKUTER: Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, oppfordrer folk til å diskutere med familie selvom man ikke er enige.

Bakken Riise oppfordrer også unge til å diskutere med familien sin selvom man ikke nødvendigvis er enig med dem.

– Det kan nok friste å bli irritert eller prøve ignorer din klimafornektende tante, men hvis målet er å få henne til å endre mening tror jeg det viktigste er å møte argumentene hennes med respekt. Prøv å hør på henne og forstå hvorfor hun mener det hun gjør, sier hun.

6. Prøv å vær i situasjonen

For å kunne roe ned og få en hyggelig jul, må man prøve så godt det lar seg gjøre å være i situasjonen.

– Det er det vi ofte sliter med. Vi er alltid et annet sted enn her og nå, sier Lyster og legger til:

– For å klare dette må vi kunne gi slipp på alle de små irritasjonsmomentene. Om det så er at de har pusset opp rommet ditt eller at juletreet ikke var som det skulle være.