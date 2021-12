Dette skal du gjøre om det blir smitte i husstanden

Fullvaksinerte må i karantene på samme måte som uvaksinerte, men folk som har hatt covid siste tre måneder eller har fått en oppfriskningsdose for over en uke siden er unntatt – hvis de følger et testregime . Hvis du har en jobb som er definert som samfunnskritisk og er fullvaksinert, kan du også slippe karantene i arbeidstiden hvis du tar en negativ hurtigtest samme dag som du går på jobb – og bruker munnbind i arbeidstiden. For alle andre er det altså karantene.