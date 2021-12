FØRSTE FELLING: Denne hannulven på 48 kilo var den første som ble felt da ulvejakten utenfor ulvesonen startet 1. desember i år.

Regjeringen trosser advarsler: Vil skyte 25 ulver i ulvesonen

Regjeringen tillater jakt på to helnorske og to grenserevir. 25 ulver skal felles innenfor ulvesonen etter at vinterens andre ulvejakt starter 1. januar.

Klima- og miljødepartementet opprettholder vedtaket om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene Bograngen og Rømskog. Det åpnes også for felling av de gjenværende dyrene i Slettåsreviret.

– Er målet å utrydde ulven?







– Nei, målet er å følge opp den todelte målsetningen i norsk rovdyrpolitikk. Den forrige regjeringen gjorde at vi konsekvent lå over bestandsmålet. Med dette vedtaket vil vi nå komme innenfor bestandsmålet, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

– Hensynet til beitedyrene og lokalsamfunnet skal ivaretas på en bedre måte enn de siste årene. Husk, vi har aldri hatt så mye ulv som vi har i Norge i dag, sier Borch.

FÆRRE ULV: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) er fornøyd med at 25 ulver skal felles.

Stortingets mål

– Jeg er glad for at vi har landet et vedtak som så langt som mulig er i tråd med rovviltnemndene sitt vedtak. Dette er et viktig steg i å få forvaltninga av ulv i tråd med Stortinget sitt bestandsmål, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet til VG.

Statssekretæren mener vedtaket gir økt tillit til forvaltningen for de som bor og driver næring i ulvesonen.

– Bestanden har over flere år ligget over Stortinget sitt bestandsmål, denne regjeringen har som plan å forvalte i tråd med bestandsmålet, sier Heen.

OBSERVERTE: Regjeringen ved statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima og miljødepartementet deltok som observatør da lisensjakten på ulv utenfor ulvesonen startet 1. desember.

Naturvernforbundet krevde tidligere onsdag at den kommende ulvejakten blir avlyst etter at et ulvepar ble skutt like utenfor ulvesonen for 11 dager siden.

I Norge har Stortinget fastsatt en ulvesone i deler av Viken og Innlandet - grensende mot Sverige - hvor det er mål om at revirene produserer et visst antall ungekull, også kalt ynglinger.

Utenfor ulvesonen er det ikke mål om at ulvene etablerer seg.

Ulveparet som ble skutt 11. desember, var foreldre- og lederparet til ulveflokken som lever innenfor ulvesonen Slettås i Trysil. De to ble skutt bare noen få hundre meter utenfor sonen.

Info Bestandsmålet Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år.

Bestandsmålet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

I 2020 ble det født valpekull i fem helnorske revir, samt sju kull i grenserevir og 36 kull i helsvenske revir. Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 8,5 kull i Norge.

Det er foreløpig uavklart hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2021. (Kilde: Rovdata) Vis mer

Færre helnorske ulvefamilier

Slettåsreviret er ifølge Rovdata én av fire helnorske ulvestammer.

– Vi har bare tre intakte helnorske ulvefamilier igjen. Vinterens planlagte jakt i ulvesonen må nå avlyses, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NTB.

Før jul under jakten som startet fra 1. desember - er det bare lov med felling utenfor ulvesonen, men i januar starter også jakten inne i selve sonen.

– Ulvejakten er helt ute av kontroll siden feilskyting stadig forekommer. Her må myndighetene snarest endre hvordan ulvejakt utøves. Vi kan ikke ha en så slepphendt jaktutøvelse på en kritisk truet dyreart, sier Håpnes videre.

SLETTÅS-PARET: Begge de to foreldre-ulvene i Slettåsflokken ble felt få hundre meter utenfor ulvesonen, i Rendalen i Østerdalen, 11. desember.

Leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen, sier til VG at fellingen av lederparet i Slettåsflokken ikke foregikk ureglementert.

– Det var lederparet i Slettåsflokken som ble felt den 11. desember. Vevsprøver viser at det var disse ulvene som ble skutt. Disse ulvene er felt utenfor ulvesonen, og i lovlig område for lisensfelling, sier Vangen.

– Hvor langt utenfor ulvesonen ble de to ulvene felt?

– Det var bare noen hundre meter utenfor ulvesonen – nærmere bestemt i Rendalen kommune, svarer Vangen.

Registrert maksimalt 86 ulver

Vinterens registreringer av ulv i Norge er i gang, og det er så langt dokumentert til sammen ni kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir mot Sverige.

Fra registreringene er det hittil påvist 77-94 ulver, meldte Rovdata for få dager siden. Men åtte av disse ulvene er kjent avlivet utenfor ulvesonen på norsk side i perioden, deriblant begge foreldrene til et kull med årsvalper i Slettåsreviret, ifølge Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Prikker og trekanter på kartet viser at ulvebestanden bestående av flokker og revirmarkerende par vinteren 2020/2021 var langt større i Sverige enn i Norge.

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet har merket seg at dyrevernorganisasjonen Noah har antydet at Slettås-ulvene som ble skutt 11.desember kan ha blitt jaget ut av ulvesonen og inn i lovlig fellingsområde.

– Statens naturoppsyn har, slik rutinen er, vært på skuddstedet og foretatt undersøkelser. Ut fra det vi har fått vite, tyder ikke noe på at det har skjedd noe ureglementert ved disse fellingene som altså skjedde utenfor ulvesonen, sier Vangen i Miljødirektoratet til VG.

– Vil dette bli ytterligere ettergått da fellingene skjedde så nær ulvesone-grensen?

– Ikke fra vår side, det må eventuelt skje etter en politianmeldelse.

Ville felle 24 ulver

Statsforvalteren i Oslo og Viken, som fungerer som sekretariat for rovviltnemndene i Innlandet og Oslo/Viken, gikk i høst inn for at det kunne felles 24 ulver innenfor ulvesonen.

Statsforvalteren bemerket at en del av konflikten rundt ulv de siste årene knytter seg til at ulvebestanden over tid har vært over bestandsmålet som er vedtatt av Stortinget.

Den nye regjeringen, med Senterpartiet i spissen, satte seg raskt som mål i Hurdalserklæringen at ulvebestanden skulle ned på det bestandsmålet som Stortinget har vedtatt.

I tillegg skal det utredes en reduksjon av gjeldende bestandsmål med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn, heter det i regjeringsplattformen.

Det er en viktig del av bakteppet for dagens beslutning om hvor mange ulver som kan skytes innenfor sonen.